Chaque fonctionnalité unique sur les nouveaux téléphones de Google

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont une avancée par rapport à tous les téléphones Pixel précédents. En plus d’emballer des spécifications de niveau phare et un prix impressionnant, Google s’est également appuyé sur une intégration matérielle et logicielle étroite sur ces appareils pour offrir de nombreuses nouvelles fonctionnalités exclusives. Alors que certains d’entre eux peuvent être considérés comme un gadget, d’autres sont vraiment utiles et amélioreront la convivialité au quotidien. Ces fonctionnalités distinguent également le Pixel 6 des autres appareils Android du marché, car vous ne pourrez pas en faire l’expérience sur un autre appareil.

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les fonctionnalités exclusives dont vous pourrez profiter sur les Pixel 6 et 6 Pro.

1. Gomme magique

Magic Eraser est une fonctionnalité exclusive clé de Google Pixel 6 que Google fait largement la publicité. La fonctionnalité fonctionne exactement comme son nom : elle efface comme par magie le contenu indésirable des photos que vous avez prises. De cette façon, vous pouvez supprimer cette personne ennuyeuse qui est entrée dans le cadre pendant que vous preniez un selfie ou supprimer les objets indésirables d’une belle photo de paysage que vous avez prise.

Magic Eraser est une excellente fonctionnalité avec laquelle jouer. Bien que nous ayons déjà vu des implémentations similaires, il semble avoir un avantage dans la facilité et la propreté avec lesquelles il peut supprimer des objets des photos. Une fois que vous avez commencé à utiliser Magic Eraser, il devrait faire partie intégrante de votre flux de travail de post-traitement Pixel, même si vous ne l’utilisez pas si souvent.

2. Visage sans flou

Face Unblur est une autre fonctionnalité astucieuse de l’appareil photo exclusive au Pixel 6, qui s’appuie sur les prouesses d’apprentissage automatique de Google pour garantir que le visage du sujet que vous essayez de capturer est toujours net. Il est bien trop courant que les appareils photo des smartphones capturent un visage flou d’un sujet lorsqu’ils se déplacent trop rapidement.

Google résout ce problème en prenant des photos à partir des appareils photo principaux et ultra-larges du Pixel 6 et en les assemblant. Il ne le fait que lorsque le téléphone détermine que le sujet que vous essayez de photographier se déplace trop rapidement dans des conditions d’éclairage inadéquates, ce qui pourrait entraîner un flou de mouvement. Comme il existe une différence de qualité d’image entre les deux appareils photo, Google utilise uniquement les données faciales de l’appareil photo ultra-large et les assemble avec la photo prise à partir de l’appareil photo principal 50MP du Pixel.

3. Fonctionnalités de la caméra de mouvement

Le mode mouvement dans l’application appareil photo de Google Pixel 6 vous permettra de capturer des photos animées dans deux styles différents : Action Pan et Long Exposure. Bien qu’il ait toujours été possible de faire de la photographie à longue exposition sur n’importe quel smartphone Android avec un mode appareil photo professionnel, le mode mouvement de la série Pixel 6 rend l’ensemble du processus sans effort.

Action Pan vous permet de capturer une photo dans laquelle le sujet est net et net, tandis que l’arrière-plan derrière lui est complètement flou. Vous pouvez soit prendre une photo, soit appuyer sur le déclencheur et déplacer votre téléphone pour suivre le sujet.

Les photos à longue exposition nécessitent généralement l’utilisation d’un trépied, mais le Pixel 6 vous permet de capturer ces photos à main levée. Ceci est possible grâce à la puce Tensor à l’intérieur du téléphone qui peut identifier le sujet et ajuster ses algorithmes de stabilisation d’image en conséquence. Cependant, notez que vous devrez toujours maintenir le Pixel 6 ou 6 Pro immobile pendant quelques secondes tout en prenant une photo à longue exposition.

Lisez notre guide pour tirer le meilleur parti de Action Pan et Long Exposure sur la série Pixel 6.

4. Le vrai ton

Avec Real Tone, Google aide les appareils photo Pixel 6 et 6 Pro à « fonctionner de manière plus équitable pour les personnes de couleur », selon l’entreprise. L’algorithme de la caméra a été réglé pour mettre en évidence les divers tons de peau, un aspect où les caméras des smartphones du passé ont échoué en raison du manque de diversité dans les échantillons de données d’apprentissage automatique.

Dans le cadre de Real Tone, Google a amélioré son modèle de détection des visages ainsi que la balance des blancs automatique et les algorithmes d’exposition.

5. Traduction en direct

Live Translate aide à traduire les messages entrants en temps réel sur les Pixel 6 et 6 Pro. Une extension de Live Captions, la fonctionnalité a été intégrée au système d’exploitation, elle fonctionne donc avec toutes les applications compatibles. Par exemple, si vous recevez plusieurs messages dans WhatsApp ou des messages en allemand, votre Pixel 6 affichera automatiquement une option pour le traduire en anglais. De même, vos messages sont également traduits en temps réel, vous pouvez donc saisir votre message en anglais, mais la réponse traduite en allemand sera envoyée au contact.

Alors que tout cela était auparavant possible avec l’application Google Translate, la fonctionnalité est désormais intégrée au système d’exploitation. De plus, Live Translate peut fonctionner hors ligne sans connexion Internet en fonction de tous les modèles de langue téléchargés.

La fonctionnalité fonctionne également avec les vidéos et la fonctionnalité Live Caption. Ainsi, lorsque vous regardez une vidéo en japonais ou en allemand, votre Pixel 6 sera suffisamment intelligent pour transcrire l’audio en anglais.

6. Saisie vocale instantanée et plus intelligente

Les Pixel 6 et 6 Pro peuvent offrir une saisie vocale en temps réel ultra-rapide avec une précision améliorée, tout cela grâce aux prouesses ML et AI de la puce Tensor. Vous pouvez même épeler les ponctuations et les emoji, et votre Pixel 6 le reconnaîtra. Le modèle de correction vocale sur les nouveaux Pixels est basé sur la phonétique, le modèle vocal s’adaptant également à vos préférences au fil du temps.

7. HDRnet pour les vidéos

Les téléphones Pixel n’ont jamais vraiment été connus pour leurs capacités d’enregistrement vidéo. Google vise à résoudre ce problème dans une large mesure sur les Pixel 6 et 6 Pro en utilisant HDRnet, qui fonctionne jusqu’à une résolution de 4k60fps. Le codec permet une plus grande précision des couleurs lors de l’enregistrement de vidéos. C’est le même codec que Google utilise sur chaque photo sur laquelle le Pixel clique. Grâce à la puissance du Tensor, l’entreprise est désormais en mesure de l’utiliser également lors de l’enregistrement de vidéos.

8. Clé de voiture numérique

Vous pouvez utiliser votre Pixel 6 ou 6 Pro comme clé de voiture numérique avec un véhicule BMW récent. Cette fonctionnalité vous permettra de verrouiller/déverrouiller votre voiture en tenant simplement votre Pixel 6 à côté de sa poignée de porte. Vous pouvez également démarrer le moteur en plaçant simplement votre téléphone dans le compartiment de charge sans fil. Si vous possédez une voiture BMW compatible, vous pourrez configurer cette fonctionnalité à partir de l’application My BMW.

À l’avenir, il sera également possible de partager les clés de la voiture avec jusqu’à cinq de vos amis et membres de votre famille. Et ce ne sera pas une exclusivité Pixel 6 pour longtemps : la série Galaxy S21 devrait bénéficier de la prise en charge des clés de voiture numériques dans une future mise à jour.

9. UWB en partage à proximité

Google active la puce ultra-large bande sur le Pixel 6 Pro avec la fonctionnalité Drop de décembre et l’utilise pour le partage à proximité. Grâce à cela, le téléphone pourra rapidement afficher d’autres appareils UWB à proximité pour partager du contenu.

10. Dirigez mon appel et temps d’attente

La fonction d’écran d’appel de Google est déjà assez magique en soi, mais avec les Pixel 6 et 6 Pro, la société l’améliore encore en ajoutant des fonctionnalités de temps d’attente et de Direct My Call.

Les temps d’attente se synchroniseront avec les entreprises sans frais pour afficher les temps d’attente actuels, de sorte que vous sachiez réellement combien de temps vous devrez attendre jusqu’à ce qu’un représentant prenne votre appel. Vous pouvez également consulter les temps d’attente estimés pour le reste de la semaine.

Direct My Call transcrit automatiquement les menus audio chaque fois que vous appelez une entreprise, vous n’avez donc pas à écouter ces menus audio lents et à continuer ce que vous faites.

11. Améliorations du curseur de température de couleur et de la parole selfie

L’application Google Camera sur les Pixel 6 et 6 Pro propose un curseur de température de couleur qui vous permet de régler la température de couleur d’une scène pour la rendre plus froide ou plus chaude. Il est principalement destiné aux personnes qui aiment jouer avec des choses telles que vous capturez des photos vraiment dramatiques en l’utilisant. Une option similaire se trouve sur d’autres téléphones Android, bien que sous le mode Pro.

Enfin, les nouveaux téléphones Pixel offrent une amélioration de la parole pour la caméra frontale. Lorsque vous êtes en déplacement et que vous utilisez la caméra frontale pour le vlogging, le téléphone filtre automatiquement le bruit autour de vous et se concentre sur votre voix. Vous pouvez trouver un exemple de démonstration d’amélioration de la parole de Google ici.

Pensez-vous que ces fonctionnalités exclusives valent la peine d’acheter le Pixel 6 par rapport à la série Samsung Galaxy S21 ou aux autres meilleurs téléphones Android du marché ? Ou pensez-vous que ces fonctionnalités ne sont qu’un gadget qui n’est pas très utile dans une utilisation quotidienne ?

