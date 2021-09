Chaque héros du jeu jusqu’à présent, classé ⋆ 10z viral

Malgré un lancement difficile, Marvel’s Avengers continue de se renforcer. Après des mois de correctifs et de mises à jour, de nombreux problèmes et aspects carrément cassés du jeu ont été corrigés. Bien qu’elles ne soient pas parfaites, les mises à jour combinées au nouveau DLC ont fait de Marvel’s Avengers le jeu qu’il aurait dû être au lancement.

CONNEXES: 10 petits détails dans l’histoire des Avengers de Marvel que vous avez manqués

Un aspect qui a été universellement salué depuis le lancement était les personnages eux-mêmes. De la narration dans les multiples campagnes, au doublage et, surtout, au gameplay : chaque Avenger a été formidable. Pas un seul personnage n’a été mauvais mais évidemment, certains héros sont meilleurs que d’autres.

Mis à jour le 21 septembre 2021 par Melody MacReady: Plus d’un an après son lancement initial, la différence dans Marvel’s Avengers est presque comme la nuit et le jour. Le support constant qui a amélioré les performances du jeu via des correctifs et les versions de console de nouvelle génération montrent le dévouement de Crystal Dynamics pour améliorer leur jeu. En plus de cela, les joueurs de Marvel’s Avengers ont reçu gratuitement des personnages et des campagnes DLC, ce que peu de jeux sont prêts à faire.

Maintenant, avec la sortie de War For Wakanda mettant en vedette Black Panther comme personnage jouable, où se situe-t-il dans la liste des héros ? Avec Spider-Man arrivant fin 2021 et plus susceptible d’arriver en 2022, l’avenir de Marvel’s Avengers semble prometteur.

dix Bientôt: Spider-Man

Actuellement prévu pour une sortie à l’hiver 2021, les propriétaires de PlayStation recevront un personnage exclusif avec Spider-Man. Ce sera probablement en décembre afin d’aider à promouvoir Spider-Man: No Way Home. Les fans sont curieux de savoir comment ce Spider-Man jouera par rapport à son homologue Insomniac dans Spider-Man de Marvel.

Aucun gameplay ou séquence cinématographique n’a encore été montré, laissant ainsi sa conception un peu mystérieuse. Tout ce qui a été montré est un assez petit aperçu du personnage sur la feuille de route 2021 pour Marvel’s Avengers; ce n’est probablement qu’un espace réservé jusqu’à ce que la conception officielle soit révélée.

9 Hulk

Jouer en tant que Hulk présente de nombreux avantages : ses attaques héroïques sont dévastatrices. Étant le vengeur le plus fort, ses dégâts lorsqu’il reçoit le bon équipement peuvent amener les joueurs à détruire des hordes d’ennemis comme du papier. Le mécanisme clé pour perfectionner Hulk utilise son mode rage pour le soigner. Le seul inconvénient de Hulk est que sa taille et sa présence en font une cible pour la plupart des ennemis.

La dualité de Hulk et Banner est plutôt bien jouée, Troy Baker fournissant une excellente voix à Banner. Dans l’histoire, Hulk se voit accorder beaucoup plus de développement et un rôle plus important que tous les films avec Bruce Banner en tant que mentor imparfait mais adorable pour Kamala Khan.

8 L’homme de fer

Exprimé par le célèbre Nolan North, Iron Man est un personnage solide dans presque tous les aspects. Il a beaucoup d’attaques à distance pour le soutien, il peut voler, il a une super force avec des combats de mêlée amusants et a de nombreuses capacités à maîtriser. Malheureusement, tout n’est pas parfait chez Tony : ses attaques à distance au laser ont peu de fonctionnalités.

CONNEXES: Les 10 meilleurs rôles de jeu vidéo de Nolan North

Nolan North fait un excellent travail avec Tony, n’essayant jamais une seule fois d’imiter la version de Robert Downey Jr. La tension de Tony avec Bruce Banner permet un changement agréable, menant à de nombreux bons moments entre lui et Troy Baker. Iron Man, bien sûr, possède certains des meilleurs skins du jeu.

7 Thor

Thor a facilement le moins de temps d’écran de tous les Avengers de l’histoire. Cela ne veut pas dire qu’il est mauvais mais il aurait pu utiliser un peu plus d’histoire. Pourtant, Travis Willingham joue Thor aussi bien qu’il l’a toujours fait dans l’animation et d’autres jeux. Dans Marvel’s Avengers, Thor est un guerrier arrogant mais sage.

Du point de vue du gameplay, Thor est une puissance : ses attaques de mêlée Mjolnir et ses capacités héroïques le rendent (manque un meilleur terme) semblable à un dieu. Tout comme Hulk, Thor peut décimer des hordes d’ennemis tout en offrant suffisamment de défis pour l’empêcher d’être ennuyeux. La capacité de voler le plus rapidement lui donne également un coup de pouce.

6 veuve noire

Ce personnage est en fait étonnamment surpuissant. La combinaison de combats à distance et de mêlée de Black Widow qui s’enchaînent parfaitement la rendent presque imparable. Cela ne concerne même pas les attaques héroïques qui la transforment pratiquement en la nouvelle Avenger la plus puissante.

Laura Bailey joue le personnage et elle s’améliore au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Black Widow finit par être l’un des personnages les plus importants puisqu’elle met Kamala dans sa quête pour rassembler les Avengers. Tout comme les films, Black Widow est rapidement devenu un favori des fans, surtout après avoir eu certaines des meilleures missions de la campagne pour Marvel’s Avengers.

5 Capitaine Amérique

Au début, Captain America était génial mais avait besoin de travail. Maintenant, après les patchs, Captain America est presque parfait. Captain America possède facilement certains des meilleurs combats au corps à corps qui, combinés à ses mécanismes de bouclier améliorés, le rendent addictif au jeu. Il est facile de comprendre pourquoi il est le dernier personnage à débloquer dans l’histoire.

La conception globale de Captain America est digne d’éloges, c’est pourquoi les fans ont afflué vers ses skins inspirés du MCU à porter. La performance de Jeff Schine en tant que Steve Rogers est également excellente, décrivant plutôt bien un super-héros humble mais inspirant. Le plus gros inconvénient de Captain America est sa traversée. La course au mur et le double saut sont de bonnes touches, mais il est le plus lent des Avengers lorsqu’il parcourt de longues distances.

4 Hawkeye

Clint Barton est un mélange parfait de ses phases Hawkeye et Ronin. Évidemment, il a son arc et ses flèches pour le combat mortel à distance mais il a aussi son épée japonaise pour le corps à corps. Étonnamment, son utilisation des armes est unique bien qu’il s’agisse des mêmes armes que Kate Bishop.

CONNEXES: 10 meilleures versions de Hawkeye de Marvel Comics

La flèche du grappin, bien que similaire au grappin de Black Widow, permet certaines des traversées les plus fluides à ce jour. Son histoire montre les talents de Giacomo Gianniotti puisqu’il doit incarner le jeune et Old Man Hawkeye. Les deux ont une personnalité radicalement différente et ont un dialogue hilarant entre eux et Kate.

3 Mme Marvel

Kamala Khan est tout simplement parfait. Sandra Saad aime clairement le personnage et met son cœur et son âme dans la performance. Son arc de caractère combiné à sa belle chimie avec chaque Avenger la rend adorable. Kamala, comme tous les Avengers, a ses propres moments emblématiques dans l’histoire.

Mme Marvel est également une représentation parfaite d’un vrai fan ringard. C’est un personnage crédible et très humain qui mène la campagne mieux que n’importe lequel des grands Avengers. Ensuite, il y a les capacités polymorphes qui font d’elle un personnage de bagarreur solide. Kamala est également un personnage de soutien, sa capacité de guérison étant essentielle lorsqu’elle joue avec des coéquipiers.

2 Kate Bishop

Elle est drôle, elle est super sympathique, et elle est complètement badass : qu’y a-t-il à ne pas aimer chez Kate Bishop ? Oui, c’est une archère et une porteuse d’épée comme Hawkeye, mais ses flèches ont des utilisations différentes qui, combinées à ses capacités de téléportation, la rendent complexe à apprendre. Une fois maîtrisée, Kate Bishop constitue le meilleur mélange de combat au corps à corps et à distance du jeu.

Kate Bishop est exprimée par Ashly Burch, que la plupart connaissent peut-être sous le nom de Tiny Tina des jeux Borderlands. Alors évidemment, elle apporte beaucoup de comédie et d’énergie à Kate qui fera rire tous les joueurs. Cependant, Burch apporte également une quantité surprenante d’émotion et de profondeur dans ses histoires et celles de Hawkeye.

1 panthère noire

Exprimé par Christopher Judge, la voix de Kratos de God Of War, Black Panther a surpris les joueurs par la profondeur de son combat. Sa mêlée est efficace à toutes les distances en raison de sa capacité à bondir en avant, à se précipiter rapidement et à utiliser son élan pour se propulser. Prendre des dégâts afin d’accumuler de l’énergie cinétique dans la combinaison à des fins différentes est plus délicat qu’il n’y paraît, mais il est très satisfaisant de s’en sortir.

Le style de combat de Black Panther comporte de nombreuses couches qui prennent du temps à maîtriser au fur et à mesure que ses compétences sont déverrouillées. Pour ajouter à ses attaques à distance, il peut également lancer des dagues en vibranium. Ses capacités héroïques sont uniques mais s’intègrent parfaitement dans la tradition de Black Panther : des perles de Kimoyo aériennes qui endommagent les ennemis proches, une lance de vibranium pour infliger de lourds dégâts de recul et la capacité d’invoquer un esprit Panther comme un ultime.

SUIVANT: 10 raisons pour lesquelles la guerre pour Wakanda vaut la peine de revenir



Prochain

15 meilleurs jeux mobiles sur les plates-formes Android (mis à jour en septembre 2021)



A propos de l’auteur



Mélodie MacPrêt

(266 articles publiés)



Melody MacReady est une écrivaine et une femme trans (elle/elle), passionnée par tout ce qui touche à la culture pop. Des films aux émissions en passant par les jeux et les bandes dessinées, il n’y a pas grand-chose qu’elle n’apprécie pas ou n’apprécie pas. Melody est également une scénariste et réalisatrice en herbe ainsi qu’une comédienne de doublage en tant que passe-temps. Cette étincelle pour la création de contenu est venue de son enfance, en grandissant avec des médias de toutes sortes qui l’ont inspirée à écrire des histoires courtes, à écrire des bandes dessinées et à commencer à écrire à leur sujet sur Internet. La plus grande inspiration de Melody est venue de sa première vision de Watchmen de Zack Snyder en 2009 ; le film combiné à sa connaissance de la façon dont les scènes étaient réalisées via des featurettes en coulisses avant la sortie du film l’a fait tomber amoureuse du cinéma. Non seulement elle écrit pour ., The Gamer, Comic Book Resources et GameRant, mais elle gère son propre blog personnel, discutant de nombreux sujets liés à la culture pop.

Plus de Melody MacReady