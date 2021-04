Chaque jeu annoncé à l’Oculus Gaming Showcase 2021

Comme de nombreuses entreprises du secteur, Facebook évite les grands salons du jeu d’antan et, à sa place, a utilisé le tout premier Oculus Gaming Showcase pour annoncer certains des meilleurs jeux Oculus Quest à venir cette année. Oculus Gaming Showcase 2021 a débuté la semaine dernière avec l’annonce surprise massive du remake de Resident Evil 4 VR, le tout premier titre exclusif à Oculus Quest 2. Sans plus tarder, voici tout ce qui a été montré à l’Oculus Gaming Showcase 2021!

Resident Evil 4 VR Remake

Resident Evil 4 a-t-il même besoin d’une introduction? En tant que l’un des jeux les plus appréciés de tous les temps et l’une des réimaginations les plus réussies d’une série déjà réussie, Resident Evil 4 a établi la barre des jeux d’action-horreur pour les années à venir. Ce port du titre classique de Gamecube voit une réinvention complète pour la quête 2 avec des mécanismes de combat et de puzzle arborant une refonte complète de la réalité virtuelle. C’est aussi le premier jeu exclusif à Quest 2, ce qui signifie que le premier Oculus Quest ne peut pas y jouer.

Cela en fait le deuxième jeu Resident Evil à être jouable en VR – le premier étant Resident Evil 7, qui était l’un des meilleurs jeux d’horreur sur PSVR. La plupart d’entre nous ne sont probablement pas prêts à vivre les horreurs qui ne manqueront pas de se dérouler, et cette dernière bande-annonce prouve seulement que Quest 2 est le meilleur endroit pour jouer à des jeux d’horreur que vous trouverez n’importe où.

Pistol Whip: Smoke & Thunder + The Concierge

Pistol Whip est de retour avec un duo de nouvelles mises à jour, toutes deux publiées en même temps cet été. Suite à l’excellent Pistol Whip 2089 du début de l’année, Pistol Whip: Smoke & Thunder se tourne vers une autre chronologie alternative pour raconter l’histoire de deux sœurs vivant dans le Far West. Cloudhead Games dit que “les trains, la technologie et les explosions préparent le terrain pour des surprises passionnantes” et, sur la base de ce qui s’est passé dans Pistol Whip 2089, je ne peux qu’imaginer ce qu’ils ont dans leur manche.

Pistol Whip: The Concierge est une énorme mise à jour pour le jeu de base qui introduit un énorme éventail de personnalisations pour les armes et les modificateurs, de même. On dirait que Cloudhead Games ouvrira l’utilisation des pistolets à rafale Pistol Whip 2089 dans d’autres niveaux, ainsi que des modificateurs supplémentaires et de nouveaux styles et classements de fonctionnalités.

Lone Echo II

La suite de l’un des jeux VR les mieux notés de tous les temps obtient une énorme sortie de suite cet été. Celui-ci a été long à venir – 4 ans en juillet, pour être exact. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles les récents retards étaient le résultat du portage du jeu sur la plate-forme Quest, Lone Echo II reste une exclusivité de la plate-forme Oculus Rift. C’est une excellente excuse pour choisir Virtual Desktop pour un streaming PC VR facile vers Quest et le préparer à temps pour la sortie.

Lone Echo II est une suite directe de l’original et reprend là où l’histoire s’est arrêtée: traîner autour des anneaux de Saturne. Oculus dit que les mécanismes préférés de tout le monde font un retour, y compris, bien sûr, tous les environnements zéro-G qui font de Lone Echo et de son spin-off multijoueur, Echo VR, une expérience si réussie, unique et amusante.

Star Wars: Contes du bord de la galaxie, partie II

Source: ILMxLAB

La partie 1 de Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge a été lancée juste après l’Oculus Quest 2 en novembre et nous a laissé nous demander quelle était la prochaine série en plusieurs parties d’ILMxLAB. Dans la première partie, les joueurs ont pu découvrir un bref aperçu de 15 minutes de l’ère de la Haute République, et il semble que la partie II ramène plus de cette période – et beaucoup d’autres – à la réalité virtuelle dans ce qui était une expérience finalement agréable.

L’un des nouveaux personnages que vous apprendrez à connaître dans la deuxième partie est Dok-Ondar, un invité d’Ithorian de l’Antiquité. On ne sait vraiment pas où les histoires de Seezelslak mèneront les joueurs dans celui-ci, et combien de pirates Guavian Death Gang vont interférer. Recherchez celui-ci à lancer plus tard cette année sur la plate-forme Quest.

Carve Snowboard

Si vous jouez depuis plusieurs décennies, comme moi, vous aurez probablement de bons souvenirs du snowboard 1080 ° sur le N64. Si c’est le cas, vous allez vraiment être ravi pour Carve Snowboarding, un tout nouveau jeu de snowboard conçu pour la réalité virtuelle par le créateur de 1080 ° Giles Goddard. Carve Snowboarding cherche à permettre aux joueurs non seulement de descendre des montagnes à des vitesses maximales, mais aussi de saisir leurs planches et de se frayer un chemin vers les classements. Il n’y a pas encore de date de sortie pour Carve Snowboarding, mais attendez-vous à ce qu’il fasse ses débuts sur la plate-forme Quest dans un proche avenir.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Aftershocks

Un important stock de fournitures de The Reserve – une entité presque mythique dans le monde de The Walking Dead: Saints & Sinners – a été déposé apparemment de nulle part et, en mode apocalypse, vous n’êtes pas le seul à vouloir ce dans ces caisses. Aftershocks est une autre mise à jour gratuite pour ce qui peut facilement être considéré comme le meilleur jeu de réalité virtuelle auquel vous puissiez jouer en ce moment et, bien que cela n’ajoute pas le tant souhaité pour le mode coopératif, il semble être une autre entrée incroyable dans le monde de The Walking Mort d’une manière que seuls VR et Skydance Interactive peuvent offrir.

Après la chute

Une toute nouvelle bande-annonce de gameplay a finalement été présentée pour After the Fall, le prochain jeu du studio Vertigo Games d’Arizona Sunshine. Une fois de plus, vous serez plongé dans un monde post-apocalyptique où un nouveau type de zombie a pris le dessus – mais cette fois, c’est dans une toundra gelée au lieu des friches ensoleillées de l’Arizona. Le gameplay coopératif à quatre joueurs gardera les choses fraîches plus longtemps qu’un titre à un seul joueur, et ce jeu arrive sur les plates-formes Quest et Rift (ainsi que PSVR) cet été.

Warhammer 40,000: Battle Sister – Mise à jour multijoueur

Warhammer 40,000: Battle Sister a été lancé en décembre et a déjà vu une grande mise à jour – le mode Horde a été ajouté dans la mise à jour Last Bastion – et une autre est lancée aujourd’hui sur la plate-forme Quest. Les joueurs de quête peuvent désormais s’attaquer au contenu de The Last Bastion ainsi qu’à deux nouvelles cartes avec jeu en coopération, toutes disponibles gratuitement dès maintenant. Les joueurs de Rift devront attendre un peu plus longtemps, et bien qu’Oculus ait déclaré qu’il était maintenant disponible dans l’événement en direct, il s’avère que la version n’est pas encore tout à fait prête pour le projecteur.

Le pack d’extension Climb 2 Freestyle

The Climb 2 est une expérience stellaire qui fonctionne le mieux sur Quest, grâce à sa nature sans fil, et le prochain pack d’extension Freestyle – qui est totalement gratuit pour les propriétaires de The Climb 2 – sortira en deux parties. La première partie, disponible le 22 avril 2021, présentera six nouveaux niveaux avec un support pour les modes occasionnels et professionnels. Ces nouveaux niveaux n’ont pas de points de contrôle, et les compléter sans craie vous rapportera des points bonus supplémentaires pour de meilleurs scores au classement.

Comme si cela ne suffisait pas, un tout nouveau mode rythmique vous fera grimper sur un rythme alors que des points de prise le long de la route apparaîtront et disparaîtront au rythme d’une chanson de fond. La deuxième partie du pack d’extension Freestyle abandonnera 6 niveaux supplémentaires et sera disponible plus tard cette année.

Wraith: L’Oblivion – Au-delà

Le studio vétéran de la VR Fast Travel Games a publié une nouvelle bande-annonce de lancement pour son dernier jeu, et vous pouvez consulter notre Wraith: The Oblivion – Afterlife pratique si vous cherchez à décrocher ce titre d’horreur terrifiant unique. Facilement l’un des plus beaux titres de Quest 2, Wraith: The Oblivion – Afterlife vous met dans la peau d’un photographe qui a fait face à une mort horrible et essaie simplement de comprendre ce qui s’est passé dans le monde – ce qui, bien sûr, signifie que vous faites tout cela depuis une vie après la mort dans laquelle vous êtes piégé dans le manoir même dans lequel vous êtes mort. Serez-vous coincé dans le manoir Barclay pour toujours? Vous devrez le découvrir. Wraith sera lancé le 22 avril 2021.

Star Wars Pinball VR

Star Wars Pinball sera lancé sur Quest et Quest 2 le 29 avril et propose huit tables de flipper à découvrir dans votre propre “grotte de fans” en VR. Au total, vous pourrez jouer sur The Mandalorian, Star Wars Episode IV: Un nouvel espoir, Star Wars Episode V: L’Empire contre-attaque, Star Wars Episode VI: Le retour du Jedi, Rogue One: Une histoire de Star Wars , Les tables Star Wars Rebels, Masters of the Force et Classic Collectibles. Star Wars Pinball VR vise à reproduire le sentiment d’un flipper réel avec des haptiques réalistes et un système de classement en ligne pour ces compétitions très importantes. Oculus a montré une vidéo des coulisses aujourd’hui, montrant comment le jeu a pris vie en VR.

Je m’attends à ce que tu meurs 2

I Expect You To Die 2 a été initialement annoncé en janvier, et la bande-annonce d’aujourd’hui présentait quelques nouveaux mécanismes et scénarios que nous n’avons pas encore vus. En tant que suite de l’un des premiers titres de réalité virtuelle les plus appréciés, les attentes pour le dernier titre de Schell Games sont assez élevées. Vous incarnez à nouveau un espion qui tente d’arrêter la prochaine tentative de domination mondiale de Zoraxis en vous cachant. Celui-ci fera ses débuts sur les plates-formes Quest, Rift, SteamVR et PSVR plus tard cette année.

Si vous souhaitez découvrir l’événement dans son intégralité, la rediffusion complète de l’événement diffusé en direct est disponible ci-dessous.