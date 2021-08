Xbox Game Pass pour Android est là, et bien que le service prenne en charge des centaines de jeux, un peu moins de 100 d’entre eux prennent en charge les commandes tactiles. La méthode préférée pour jouer à ces jeux consiste peut-être à utiliser l’un des meilleurs contrôleurs de jeu pour Android, mais vous avez le choix d’emprunter la voie du jeu mobile à l’ancienne et d’utiliser simplement l’écran de votre téléphone ou de votre tablette si vous le souhaitez.

Chaque jeu avec commandes tactiles sur Xbox Game Pass (xCloud) pour Android

Banjo-Kazooie Banjo-Tooie Battle Chasers: Nightwar Beholder: Complete Edition Bridge Constructor Portal Call of the Sea Celeste Cities: Skylines Darkest Dungeon Dead Cells Desperados III Dirt 5 Donut Country Double Dragon Neon Double Kick Heroes Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Eastshade Entrez dans le Gungeon Fable Anniversary Fable 2 Fable 3 Fuzion Frenzy Gears 5 Genesis Nior Golf avec vos amis Gonner2 Guacamelee ! 2 Hades Haven Hellblade: Senua’s Sacrifice Hello Neighbor Hotshot Racing Ikenfell Jetpac ravitaillé Joy Ride Turbo Killer Instinct: Definitive Edition Killer Queen Black Minecraft Dungeons Monster Sanctuary Monster Train Morkredd Narita Boy Neoverse New Super Lucky’s Tale Nier Automata Become As God Edition Night Call Nowhere Prophète Octopath Traveler Outlast 2 Overcooked 2 Pillars of Eternity: Complete Edition Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition Project Winter Rain on Your Parade River City Girls ScourgeBringer Sea of ​​Thieves Slay The Spire Spiritfarer Star Renegades Steep Stranger Things 3: The Game Streets of Rage 4 Tell Me Why (Chapitres 1-3) The Bard’s Tale ARPG The Bard’s Tale 4: Director’s Cut The Bard’s Tale Trilogy The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics The Little Acre The Walking Dead: Season Two The Walking Dead: Michonne – The Complete Season The Walking Dead : A New Frontier – La saison complète (épisodes 1-5) The Walking Dead : La première saison complète The Wild at Heart Torchlight 3 Touhou Luna Nights Two Point Hospital Viva Piñata Viva Piñata: ASTUCE Ce qu’il reste d’Edith Finch Wreckfest Xeno Crisis Oui, Votre Grâce Yooka-Laylee et l’Impossible Lair

Microsoft travaille avec les développeurs pour ajouter des commandes tactiles à plus de titres après le lancement, et de plus en plus de titres sont ajoutés tout le temps. Assurez-vous donc de continuer à vérifier pour voir comment cette liste s’étend au cours des prochains mois.

Outre le streaming dans le cloud, Xbox Game Pass Ultimate propose également aux joueurs une bibliothèque de plusieurs centaines de titres disponibles au téléchargement sur leurs consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, avec les jeux Xbox Game Studios et Bethesda Softworks publiant dans le service d’abonnement le le jour même, ils sont lancés au détail. De plus, les membres ont accès à Xbox Live Gold et EA Play. La valeur offerte est un peu folle.

Étant donné que tous les nouveaux titres du jour et de la date de lancement de la première partie Xbox dans le Xbox Game Pass, nous devrions nous attendre à voir plus de jeux de Xbox Game Studios et Bethesda Softworks prendre en charge les commandes tactiles au fur et à mesure que le temps passe et que le service se développe. Vous pouvez également consulter la liste complète de tous les jeux Xbox Game Pass (xCloud) pour Android disponibles dès maintenant.

