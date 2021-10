Chaque jeu Far Cry, classé du pire au meilleur

Image : Ubisoft / Kotaku

En 2004, un développeur alors inconnu appelé Crytek a sorti le premier jeu de ce qui allait devenir la série Far Cry, époustouflant les joueurs avec ses graphismes impressionnants et ses cartes en plein air tentaculaires. Crytek est passé à la création de la série Crysis, Ubisoft a racheté Far Cry et continue de faire de nouvelles entrées à ce jour. Quelque 15 ans et 11 jeux plus tard, le mélange d’exploration en monde ouvert et d’action FPS démesurée de la franchise continue d’en faire l’un des plus populaires d’Ubisoft.

Chaque jeu Far Cry a probablement ses fans, mais certains sont certainement meilleurs que d’autres. Ainsi, avec la sortie récente de Far Cry 6, cela semblait être le moment idéal pour revisiter chaque jeu Far Cry et les classer du pire au meilleur.