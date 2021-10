Chaque jeu GTA qui est apparu sur une console Nintendo

Gif : Rockstar Games / Nintendo / Kotaku

Grand Theft Auto est l’une des franchises de jeux vidéo les plus importantes et les plus populaires de l’histoire. Il a vendu des millions de jeux sur presque toutes les plateformes publiées depuis la PS1 et a suscité plus de controverses que peut-être toute autre série de jeux vidéo jamais créée. Et c’est fait tout ça en évitant surtout les consoles Nintendo.

Maintenant, avec la sortie de la trilogie GTA remasterisée le mois prochain, certains des jeux les plus populaires de la planète sortiront enfin sur une plate-forme Nintendo, pour la toute première fois. Mais alors que cela fait un certain temps qu’un jeu GTA n’a pas été lancé sur une console Nintendo, cela s’est produit dans le passé. Mais seulement quatre fois et uniquement sur les consoles portables de Nintendo.

Le premier jeu GTA jamais sorti sur une console Nintendo était un portage du Grand Theft Auto original pour la Gameboy Color en 1999, environ un an après sa sortie sur PC et PS1. L’année suivante, GTA 2 se retrouverait également sur Gameboy Color via un port simplifié similaire. Il est intéressant de noter que le portage GBC de GTA 2 contenait une protagoniste féminine jouable. La série n’en a plus jamais inclus. (Jusque là.)

Il faudrait quatre ans avant qu’un autre titre GTA, cette fois GTA Advance, ne se retrouve sur une plate-forme Nintendo. GTA Advance est sorti en 2004 sur Gameboy Advance et était, comme les GTA 1 et 2, un jeu d’action en monde ouvert de haut en bas. Mais il incluait certains éléments des jeux 3D PS2 GTA sortis récemment. Curieusement, GTA Advance est en fait une préquelle de GTA 3, qui se déroule un an avant les événements de ce titre PS2 révolutionnaire. Il a été développé par Digital Eclipse et non par une équipe de Rockstar Games.

Il s’écoulera encore cinq ans avant que GTA Chinatown Wars ne sorte en 2009 sur Nintendo DS. Pendant ce temps, plusieurs jeux GTA étaient sortis à ce stade pour diverses consoles de salon. Pourtant, aucun de ces jeux, comme GTA IV ou GTA Vice City Stories, ne s’est jamais retrouvé sur les consoles de salon Nintendo comme la Gamecube ou la Wii.

Chinatown Wars propose une perspective descendante, comme les anciens jeux, mais il comporte également des éléments 3D comme des bâtiments. C’était fondamentalement une version moderne des jeux GTA de style classique. À ce stade, en 2009, la série était entièrement passée à la 3D, donc Chinatown Wars ressemblait à un retour amusant à ces titres passés.

Après cela, Rockstar a cessé de publier des jeux Grand Theft Auto pour toutes les plateformes Nintendo. Mais l’éditeur n’a pas complètement abandonné les consoles Nintendo. Il a sorti les ports de Manhunt 2 et Rockstar Table Tennis sur Wii en 2007 et un port de Bully a également fait son chemin vers la Wii en 2008. Le jeu Rockstar le plus récent à être lancé sur une console Nintendo était le port 2017 de LA Noire.

Ce n’est donc pas comme si Rockstar n’avait pas créé et publié de jeux pour consoles Nintendo. C’est juste la série GTA qui, pour une raison quelconque, est rarement apparue sur une plate-forme Nintendo. Bien sûr, tout change le mois prochain lorsque non pas un, mais trois jeux classiques de Grand Theft Auto font leur chemin vers une console de salon Nintendo pour la première fois. GTA III, Vice City et San Andreas font partie du GTA The Trilogy – Definitive Edition récemment annoncé (mais de longue date) qui arrivera sur Switch aux côtés de PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC le 11 novembre.

Pourtant, connaissant l’histoire entre GTA et les consoles Nintendo, il était fou de voir un compte officiel de réseau social Nintendo faire la publicité du jeu hier. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé et presque tout peut finir sur le Switch ces jours-ci. Mais une partie de moi est toujours choquée de voir des jeux 3D GTA sur une console Nintendo. Dans quel monde nous vivons.

Maintenant, GTA IV ou V apparaîtra-t-il un jour sur la Switch ? Je ne retiens pas mon souffle. Mais au moins, il semble que Rockstar et Nintendo soient prêts à laisser le chaos du monde ouvert de GTA sur les machines de jeu de Mario.