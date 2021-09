Chaque jeu Marvel arrive sur PS4, PS5, Xbox et PC

Gif : Insomniaque / Marvel / Kotaku

Si vous êtes l’une des huit personnes qui pensent qu’il y a trop de films et d’émissions de télévision Marvel, eh bien, je viens avec de sombres nouvelles. Jeudi après-midi, il y a probablement trop de jeux vidéo Marvel pour vous aussi.

Lors de la vitrine PlayStation d’automne de Sony, Insomniac a dévoilé deux nouveaux jeux Marvel qu’il a en préparation. Le premier est une suite appropriée au jeu Spider-Man 2018 bien-aimé du studio. Aux côtés du héros principal Peter Parker, il mettra en vedette Miles Morales, qui a titré son propre spin-off l’année dernière. (On croise les doigts pour un camée en costume de chat.) Le deuxième jeu du studio lié à Marvel présenté – qui a été brièvement taquiné dans une bande-annonce cinématographique – met en vedette le pilier de X-Men, Wolverine. Également à l’affiche : un teaser pour le prochain jeu Les Gardiens de la Galaxie d’Eidos Montréal.

Ces annonces ont été précédées deux jours auparavant par une véritable révélation du gameplay de Marvel’s Midnight Suns, un prochain jeu de stratégie des créateurs de XCOM. Mardi également, Square Enix a précisé que Spider-Man rejoindrait enfin la liste des Avengers plus tard cette année, mais uniquement pour les joueurs PlayStation.

Que vous soyez d’accord ou non, c’est… beaucoup de Marvel à l’horizon.

En tant qu’avertissement complet ici, je suis carrément dans le camp “pour cela”. Bien que je ne lis pas vraiment les bandes dessinées, j’ai regardé à deux reprises toute la suite de films MCU. (Je vis aussi avec quelqu’un qui est essentiellement un wiki Marvel ambulant au cas où je serais frappé par une soudaine curiosité pour les références ésotériques.) J’ai vu Infinity War et Endgame dans les salles à minuit le jour de la sortie. J’ai même aimé le jeu Avengers ! Donc, oui, je suis assez excité par la plupart d’entre eux. Wolverine, en particulier, semble mûr pour un jeu d’action époustouflant.

La seule chose que j’espère, et à propos de laquelle je suis quelque peu réticent, est que cette récolte de jeux vidéo à venir s’écarte de la formule aseptisée de Disney. Je veux dire, sérieusement, nous parlons d’un canon fictif avec un putain de multivers. Sur Disney +, des émissions comme Loki et What If… font le travail de Yeoman pour établir fermement que les personnages de Marvel n’ont pas à s’intégrer dans le moule établi par 25 films (et ce n’est pas fini). Fondamentalement, si Loki peut exister en tant qu’alligator, les versions de jeux vidéo de ces héros n’ont pas besoin d’être des copies carbone des versions cinématographiques.

La série Spider-Man d’Insomniac a jusqu’à présent réussi, avec des jeux qui restent fidèles à des personnages vieux de plusieurs décennies tout en créant leur propre espace. Les premiers regards sur le jeu Guardians of the Galaxy, quant à eux, ont montré un jeu qui semble se rapprocher un peu plus du ton approuvé par le studio de Kevin Feige. Mais les bandes-annonces sont des bandes-annonces et pourraient très bien n’être que des outils de marketing évidents s’appuyant sur les plaisanteries et les caractérisations que des millions de téléspectateurs connaissent déjà. Je suppose que nous saurons avec certitude quand Guardians en-Guardians le 26 octobre.