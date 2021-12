Chaque jeu PC Epic Games Store offre gratuitement

Image : Quatre quarts

Dans le paysage du jeu moderne, il est assez facile de s’en tirer sans payer pour les jeux. C’est en partie parce que les studios en font des gratuits qui sont vraiment, vraiment bons. Mais c’est aussi parce que des entreprises aux poches profondes comme Epic continuent de donner même celles qui sont payantes. La vente annuelle de vacances de cette année sur Epic Games Store ne fait pas exception avec des coupons illimités de 10 $ et 15 jeux gratuits jusqu’à la fin de 2021.

La vente a débuté le jeudi 16 décembre dernier avec un cadeau pour Shenmue III, l’histoire à succès de Kickstarter 2019, qui était étonnamment décente et coûte normalement 30 $. La capture d’aujourd’hui est également incroyablement remarquable : Loop Hero. Le roguelite de construction de deck est sorti plus tôt cette année et est rapidement devenu l’un de mes préférés et de beaucoup d’autres, en partie à cause de ses systèmes d’enclenchement satisfaisants, et en partie parce que c’est une histoire effrayante et nihiliste sur la tentative de reconstruire un monde qui a été dépassé par le annuler. Mieux encore, vous pouvez y jouer sur à peu près n’importe quel matériel PC qui a encore une impulsion.

Voici la liste complète des jeux Epic Games Store gratuits pour les fêtes, que nous mettrons à jour au fur et à mesure que d’autres seront révélés :

16 décembre – Shenmue III17 décembre – Neon Abyss18 décembre – Remnant from the Ashes19 décembre – Vanishing of Ethan Carter20 décembre – Loop Hero21 décembre – ???22 décembre – ???23 décembre – ???24 décembre – ???25 décembre – ???26 décembre – ???27 décembre – ???28 décembre – ???29 décembre – ???30 décembre – ???

Les jeux ne sont disponibles que pendant 24 heures à partir du jour de leur mise en ligne, alors assurez-vous d’aller les réclamer sur votre compte même si vous ne prévoyez pas de commencer à jouer tout de suite.

Bien sûr, c’est un moyen de vous faire continuer à circuler sur la page d’accueil de l’Epic Games Store afin que vous achetiez réellement des trucs, et c’est plutôt bon étant donné que le fabricant de Fortnite offre également actuellement des coupons illimités de 10 $ pour tous jeux 15 $ et plus.

J’ai déjà beaucoup trop de jeux dans ma vie, mais si j’en avais besoin de quelques-uns de plus, je pourrais commencer par Atomicrops, Bonfire Peaks, Axiom Verge 2, Sable et Dark Deity, qui se qualifient tous pour le coupon, vous permettant de collecter le beaucoup pour environ 30 $. J’entends aussi des choses merveilleuses sur Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy, qui est la suite ambitieuse de l’un des meilleurs jeux de 2017. Malheureusement, je n’ai pas encore eu le temps de le vérifier. Comme je l’ai dit, trop de jeux. On verra combien de temps cette excuse tiendra.