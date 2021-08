Chaque jeu Pokemon sur Nintendo Switch

Pokemon Unite est un nouveau MOBA au rythme rapide qui vient d’atterrir sur Nintendo Switch, offrant aux fans de Pokemon un autre jeu fort à découvrir sur la plate-forme populaire. Pour ceux qui découvrent la franchise Pokemon, ou pour tous ceux qui recherchent plus d’action de combat de monstres et de capture de monstres, il existe de nombreux excellents jeux Pokemon sur Nintendo Switch couvrant plusieurs genres. Des spin-offs gratuits aux aventures RPG complètes, les propriétaires de Switch n’ont que l’embarras du choix en ce qui concerne la franchise très appréciée.

Pour vous aider à trouver votre prochaine aventure avec Pikachu et le gang, nous avons répertorié tous les jeux Pokemon sur Nintendo Switch disponibles dès maintenant. Cette liste ne fera que s’allonger dans les mois à venir, avec Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl à venir plus tard cette année et l’aventure en monde ouvert Pokemon Legends: Arceus lancée en janvier, qui sortiront toutes deux sur Nintendo Switch.

Pokémon Unis

Si vous avez toujours voulu essayer un MOBA mais que vous avez trouvé des jeux comme League of Legends ou Dota 2 trop difficiles à aborder, Pokemon Unite sur Nintendo Switch est un excellent point de départ. Unite se déroule sur l’île d’Aeos, où Pokemon participe à des matchs compétitifs où deux équipes de cinq s’affrontent pour marquer le plus de points en écrasant l’énergie accumulée d’Aeos dans les zones de l’équipe adverse. Dans des matchs rapides de 10 minutes, vous choisissez parmi une liste de Pokémon – y compris les favoris des fans comme Pikachu et Charmander – combattant des Pokémon sauvages et des joueurs de l’opposition dans un bras de fer pour la domination du territoire. Bien que Pokemon Unite comprenne des éléments de base de la série tels que la mise à niveau et l’évolution, les correspondances entre les types de Pokemon sortent de la fenêtre; l’accent est plutôt mis sur l’exécution d’attaques de compétences en temps réel. Avec un nouveau contenu déjà en route, ainsi qu’une version mobile incluant le jeu multiplateforme, nous nous attendons à ce que Pokemon Unite grandisse encore.

Quête Pokémon

Un autre spin-off gratuit pour la Nintendo Switch et les appareils mobiles, Pokemon Quest transforme les 151 Pokémon originaux de la région de Kanto en d’adorables versions en forme de cube des personnages, convenant au cadre de Tumblecube Island. Un jeu d’action-aventure qui se déroule en temps réel, Pokemon Quest vous demande de partir en expédition pour trouver du butin, améliorer votre camp et vous lier d’amitié avec d’autres Pokémon en blocs. C’est à vous de choisir un groupe de Pokémon pour vous aventurer, après quoi ils se déplacent automatiquement, vous laissant le temps d’attaquer de manière stratégique pour vaincre les adversaires rencontrés en cours de route. Il y a aussi un peu de stratégie impliquée; Les Pokémon apprennent de nouveaux mouvements en acquérant de l’expérience et en équipant des Power Stones, en augmentant leurs statistiques pour s’adapter à différents styles de jeu. De plus, Pokemon Quest a une merveilleuse méthode pour recruter de nouveaux amis Pokémon : vous leur préparez des plats sur le feu de camp en utilisant des ingrédients trouvés lors des expéditions. C’est un jeu extrêmement mignon à jouer aux côtés des principaux RPG Pokemon.

Mélange de café Pokémon

Pokemon Cafe Mix est un autre d’une longue liste d’adorables jeux dérivés gratuits sur Nintendo Switch. En tant que propriétaire d’un café, vous recrutez Pokemon pour servir de personnel tout en préparant toutes sortes de délices culinaires sur le thème de Poke, créés en résolvant des énigmes. Tout dans Pokemon Cafe Mix est merveilleusement attachant, en particulier vos adorables compagnons Pokemon qui portent des tenues de café assorties mises en valeur par un magnifique style artistique dessiné à la main. Lucario portant un petit tablier de café est tout à fait la vue ! Même les puzzles de Pokemon Cafe Mix imitent l’acte de remuer un verre, vous obligeant à faire tourbillonner un cercle d’icônes Pokemon assorties autour des ingrédients pour terminer la commande. Différents Pokémon ont des capacités uniques pour aider à résoudre des énigmes, ce qui rend la composition de l’équipe tout aussi importante que vos compétences en résolution d’énigmes. Pokemon Cafe Mix est un puzzle agréable à visiter quand il est temps de se détendre.

Épée et Bouclier Pokémon

Le premier RPG Pokemon principal sur Nintendo Switch, Pokemon Sword and Shield nous a impressionnés avec diverses nouvelles fonctionnalités de la série, y compris la zone sauvage, ajoutant des éléments d’exploration du monde ouvert à la formule Pokemon. Les batailles de raid en coopération, les transformations Dynamax et la possibilité de préparer de délicieux currys complètent les autres ajouts majeurs introduits par Pokemon Sword and Shield. De plus, Pokemon Sword and Shield marque les premiers jeux de la série principale de RPG à recevoir des passes d’extension, contenant des modules complémentaires DLC substantiels sous la forme de The Isle of Armor et The Crown Tundra. Assurez-vous de télécharger également Pokemon Home afin de pouvoir également importer votre collection Pokemon Go. Avec autant de Pokémon à attraper et de beaux endroits à explorer, Pokémon Épée et Bouclier sont parmi les meilleurs de la série.

Nouveau Pokémon Snap

Plus de 20 ans se sont écoulés entre le premier Pokemon Snap sur Nintendo 64 et son successeur sur Nintendo Switch, New Pokemon Snap. Cela valait vraiment la peine d’attendre. Basé sur le même principe que son prédécesseur, New Pokemon Snap vous place dans le rôle d’un photographe prenant des photos de Pokemon dans leur habitat naturel à des fins de recherche. Il s’agit essentiellement d’un jeu de tir à la première personne sain et non violent sur des rails avec de nombreuses créatures mignonnes à apprécier. En plus de nombreux sujets photogéniques, New Pokemon Snap intègre plusieurs éléments mystérieux qui permettent de découvrir des Pokémon adoptant un comportement inattendu. Dans un monde plein de jeux centrés sur le combat, il est rafraîchissant de se détendre et de profiter des vibrations positives de New Pokemon Snap tout en prenant de nombreuses photos dignes d’Instagram.

Pokémon : Allons-y, Pikachu ! et Let’s Go Évoli !

Un mélange de RPG conventionnel et de gameplay Pokemon Go, Pokemon: Let’s Go, Pikachu et Let’s Go, Eevee sur Nintendo Switch a introduit une nouvelle génération d’entraîneurs Pokemon dans la région de Kanto, avec une réimagination élégante du Pokémon original rouge, bleu et jaune Jeux Game Boy. Au lieu de rencontrer au hasard des Pokémon dans les hautes herbes, vous pouvez voir des compagnons potentiels errer dans la nature, ce qui facilite la réalisation de votre Pokedex. Un autre changement important par rapport à la norme de la série est l’accent mis sur les commandes de mouvement (parfois lourdes) pour attraper Pokemon. Vous pouvez soit imiter l’acte de lancer une Poke Ball à l’aide d’un Joy-Con, soit incliner la Nintendo Switch dans l’ordinateur de poche pour viser votre lancer, en utilisant le même système de chronométrage que celui de Pokemon Go. Par-dessus tout, Pokemon: Let’s Go, Pikachu et Let’s Go, Eevee sont une belle façon de découvrir Kanto, là où tout a commencé.

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – un remake Nintendo Switch de Blue Rescue Team sur Nintendo DS et Red Rescue Team sur Game Boy Advance – pose la question : que feriez-vous si vous vous réveilliez un matin en tant que Pokémon ? Ce RPG d’exploration de donjons vous attribue un Pokémon sur la base des résultats d’un test de personnalité mignon, et après vous être réveillé dans le monde Pokémon, vous rencontrez bientôt d’autres Pokémon pour former une équipe de secours, partant en mission et aidant ceux qui en ont besoin. Comme vous avez été transformé sans le savoir en Pokémon, vous pouvez maintenant comprendre et converser avec votre espèce au-delà de la répétition standard des noms de Pokémon entendus par les humains. Rescue Team DX a également une belle histoire à la base alors que vous percez lentement le mystère de la raison pour laquelle vous êtes devenu un Pokémon en premier lieu. Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX donne aux jeux originaux un sacré éclat avec un nouveau style pictural vif qui apparaît magnifiquement. Une histoire réconfortante et une nouvelle couche de peinture font de Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX une entrée digne pour les fanatiques de Pokemon.

Tournoi Pokken DX

Pokken Tournament a été une sorte de révélation lors de sa sortie initiale sur Wii U et arcade, un jeu de combat où vous avez le contrôle total des mouvements et des attaques d’un Pokémon en temps réel. Pokken Tournament DX est une mise à niveau Nintendo Switch de l’original, avec une liste complète de Pokémon pour s’affronter. Des experts en jeux de combat de Bandai Namco – connus pour avoir travaillé sur la série Tekken – Pokken Tournament DX est un combattant puissant à part entière. Ses mécanismes de combat sont profonds et ses attaques puissantes ont un impact puissant avec des visuels spectaculaires rappelant les jeux classiques de Pokemon Stadium. Pokken Tournament s’adresse à tous ceux qui ont toujours voulu un niveau de contrôle sans précédent sur leurs personnages ainsi qu’aux amateurs de jeux de combat.

