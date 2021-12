Chaque jeu PS4 et PS5 sortira en décembre 2021

A quoi tu joues?

Les vacances sont là, et même si c’est normalement le moment pour les grands noms de sortir, cette année est légèrement différente. En raison des retards de certains des titres les plus attendus, peu de choses arrivent sur les consoles PlayStation en décembre. Cependant, cela ne veut pas dire que rien ne sort.

Tout d’abord, Final Fantasy XIV : Endwalker marque l’une des extensions les plus attendues de la mémoire récente, les fans du MMORPG attendant avec impatience le nouveau contenu qui sortira dans le jeu. Si vous cherchez à plonger dans quelque chose d’un peu plus indépendant, alors le jeu de plateforme d’action Solar Ash pourrait vous convenir, car il offre des rebondissements uniques sur le genre de plateforme dans un ensemble plus petit.

Enfin, Five Nights at Freddy's: Security Breach sort, donnant aux fans la chance de découvrir une entrée de la série beaucoup plus grande, mais toujours très effrayante.