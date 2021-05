Chaque jeu PS4 et PS5 sortira en mai 2021

De nouvelles et passionnantes versions PS4 semblent sortir chaque mois, offrant aux joueurs dévoués de nombreux mondes parmi lesquels choisir. Avec la PS5 officiellement ici, les fans suivent plus que jamais plusieurs nouvelles versions et mises à jour. Heureusement, nous avons rassemblé tous les meilleurs titres et répertorié d’autres jeux intéressants à prendre en compte. Voici toutes les versions PS4 et PS5 à surveiller en mai.

A quoi tu joues?

Les choses commencent à se réchauffer en 2021, car May apporte avec lui deux des titres les plus attendus de toute l’année. Tout d’abord, Resident Evil Village est une suite de l’incroyablement effrayant et génial Resident Evil 7 et semble avoir beaucoup plus une ambiance «horreur de survie» que son prédécesseur. Inutile de dire que Resident Evil Village sera un titre populaire et probablement quelque chose que tout fan du genre d’horreur et de la franchise dans son ensemble ramassera le jour du lancement.

Ailleurs, Mass Effect revient sous une forme remasterisée, offrant aux nouveaux et aux anciens joueurs la chance de plonger dans l’une des trilogies les plus légendaires jamais réalisées. The Mass Effect: Legendary Edition rassemble tout de la trilogie dans ce qui sera sans aucun doute la meilleure façon de découvrir les jeux. Bioware semble avoir accordé une attention particulière à ce remaster, il est donc susceptible de rendre les fans de la franchise extrêmement heureux lors de son lancement au milieu du mois.

