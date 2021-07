Chaque jeu que nous avons testé fonctionne sur Steam Deck

Photo : Vanne

Le Steam Deck de Valve est un matériel puissant, basé sur les spécifications publiées. Selon Valve, il est suffisamment puissant pour lire tout ce que la société a testé à 30 ips ou plus.

Annoncé le 15 juillet, le Steam Deck est le PC portable de type Switch de Valve qui permettra aux gens de jouer à la plupart de leur bibliothèque Steam n’importe où. Il peut également être connecté à un téléviseur ou à un moniteur pour être utilisé comme un appareil plus semblable à une console ou un PC plus traditionnel. Il existe en trois saveurs et commence à 400 $, avec la version intermédiaire qui comprend un stockage plus rapide pour 530 $ et une version haut de gamme de l’appareil avec plus de stockage et un verre anti-éblouissant vendu pour 650 $. Sa sortie est prévue en décembre 2021.

Dans une interview avec IGN, les concepteurs et programmeurs de Valve ont expliqué qu’après des années de tests et de développement du matériel, le Steam Deck a atteint un niveau de performances qui pourrait surprendre certaines personnes.

“Nous avons examiné divers jeux au cours des dernières années dans le catalogue”, a déclaré le codeur de Valve, Pierre-Loup Griffais. “Mais le vrai test pour nous était les jeux qui sortaient l’année dernière. Ils ne pouvaient tout simplement pas très bien fonctionner sur les types précédents de prototypes et d’architectures que nous testions.

Mais maintenant, avec cette dernière version du Steam Deck, Valve semble convaincu que l’appareil fonctionne enfin mieux et est désormais capable d’exécuter tout ce que l’entreprise lui propose. (En supposant que le jeu en question prend en charge SteamOS de Valve ou son logiciel de compatibilité Linux Proton.)

“Nous n’avons pas vraiment trouvé quelque chose que nous pourrions lancer sur cet appareil qu’il ne pourrait pas gérer”, a expliqué Griffais.

Cependant, dans cette interview vidéo avec IGN, il est mentionné que Steam Deck cible un gameplay à 30 ips sur son écran 800p. Cela a attiré l’attention de certaines personnes axées sur les performances, qui craignaient que le Steam Deck ait du mal à exécuter des jeux au-dessus de 30 ips, perdant ainsi l’un des avantages des jeux sur PC : des fréquences d’images élevées.

Mais Griffais a expliqué plus tard sur Twitter plus de détails sur le niveau de performance à attendre du PC portable de Valve et ce que signifie cet objectif de 30 ips.

“L’objectif ’30 FPS’ fait référence au plancher de ce que nous considérons comme jouable dans nos tests de performances”, a-t-il tweeté. “Les jeux que nous avons testés et montrés ont toujours atteint et dépassé cette barre jusqu’à présent.”

Il a également expliqué que le Steam Deck comprendra un limiteur de fps en option qui permettra aux joueurs d’affiner l’équilibre entre les performances et la durée de vie de la batterie, car des fréquences d’images plus élevées consommeront plus d’énergie car elles exigent plus du matériel.

C’est une bonne nouvelle pour les personnes qui envisagent de prendre le Steam Deck, mais tant que nous n’avons pas réellement l’appareil entre nos mains, nous ne pouvons pas savoir avec certitude à quel point tout fonctionnera et si certains jeux seront plus puissants que d’autres.

Le Steam Deck est sorti en décembre et la version de base de l’appareil commence à 400 $.