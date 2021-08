Chaque jeu qui fonctionne mieux sur Nintendo Switch que sur Switch Lite

La Nintendo Switch Lite est une console de jeu portable dédiée qui n’a pas de Joy-Cons amovible, ne peut pas se connecter à un téléviseur, n’inclut pas les commandes de mouvement, et n’inclut pas de béquille. Le manque de commandes de mouvement et de contrôleurs amovibles, en particulier, fait en sorte que le Switch Lite a des problèmes pour jouer à certains des meilleurs jeux Nintendo Switch, que ce soit le petit nombre de jeux Switch qui ne prennent pas en charge le mode portable ou le beaucoup plus grand nombre de jeux qui reposent sur les commandes de mouvement et l’agitation Joy-Con.

Désormais, si vous associez un contrôleur Pro ou des Joy-Cons au Switch Lite, vous pouvez toujours jouer à la plupart de ces jeux. Cependant, comme il n’y a pas de béquille sur le plus petit Switch, vous aurez besoin d’un excellent support pour soutenir votre système de jeu.

Voici tous les jeux qui ne prennent pas en charge le mode portable ou sont moins pratiques à jouer en mode portable. Alternativement, nous avons également une liste des meilleurs jeux pour jouer sur Nintendo Switch Lite. Nous pouvons également vous aider à apprendre à associer des Joy-Cons ou une manette Pro à la Nintendo Switch Lite.

Jeux qui ne fonctionnent pas sur Switch Lite

Ne sont pas aussi pratiques

Autres jeux à connaître

Changer de jeu qui ne prend pas en charge le mode portable

Ce sont les jeux auxquels vous devez attacher des Joy-Con externes pour jouer sur Nintendo Switch Lite.

Super Mario Party

Source : Nintendo

Les mini-jeux amusants proposés dans ce multijoueur idiot utilisent une technologie que vous ne trouverez pas dans le Switch Lite. Par exemple, certains de ces mini-jeux reposent sur le grondement HD, tandis que d’autres vous obligent à vous balancer autour d’un Joy-Con détaché. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Switch Lite n’a pas de grondement HD et les Joy-Cons ne se détachent pas. Vous pouvez toujours jouer à ce jeu sur le plus petit Switch, mais vous devrez y associer un ensemble de Joy-Cons. Avoir un support permet également à chaque joueur de voir plus facilement ce qui se passe à l’écran.

1-2-Switch

Source : Nintendo

Pour jouer efficacement à ce jeu de société à deux joueurs, vous aurez besoin d’un Joy-Con détaché pour chaque personne jouant. De nombreux mini-jeux reposent également sur le grondement HD pour réussir, vous aurez donc besoin d’un contrôleur prenant en charge cette technologie. Encore une fois, le Switch Lite n’a pas de béquille, vous voudrez donc acheter un support qui soutiendra votre système pour que les deux joueurs puissent le voir. Associez un ensemble supplémentaire de Joy-Cons à votre Switch Lite et vous serez prêt à partir.

Nintendo Labo/Labo VR

Source : Nintendo

Les jeux Labo fonctionnent en plaçant des Joy-Cons détachables dans des accessoires Toy-Con en carton et en les déplaçant. Étant donné que les Joy-Cons du Switch Lite ne sont pas amovibles, ce n’est pas faisable. C’est la même chose à tous les niveaux, que vous vous référiez au Labo original ou au Labo VR. Ce dernier vous oblige également à attacher l’écran à un casque. Étant donné que le casque Labo est conçu pour le plus grand Switch, le Switch Lite ne s’adaptera pas en toute sécurité et tombera probablement si vous essayez de l’utiliser de cette façon. Cela ne vaut pas le risque d’endommager l’appareil, nous ne suggérons donc pas de jouer à Labo VR avec le Switch Lite.

Just Dance (toute version)

Source : Ubisoft

Les jeux Just Dance d’Ubisoft consistent à tenir des Joy-Cons en main et à se déplacer dans différentes positions. En tant que tel, il est complètement inutilisable sur le Switch Lite, à moins que vous ne jumeliez un ensemble supplémentaire de Joy-Cons à votre système. À ce stade, vous devrez également acheter un support, car la Nintendo Switch Lite ne peut pas être calée seule.

Boxe Fitness / Boxe Fitness 2: Rythme & Exercice

Source : Nintendo

Encore une fois, ce sont des jeux qui vous obligent à tenir Joy-Cons en main – cette fois pour imiter les mouvements de boxe. Si vous prévoyez de jouer à ces jeux sur le Switch Lite, vous devrez associer Joy-Cons au système afin de pouvoir effectuer ces jabs avec les poings fermés par Joy-Con. Vous aurez également besoin d’un support quelconque pour soutenir l’écran pour une visualisation plus facile.

Aventure en forme de bague

Source : Nintendo

Ce jeu de fitness repose sur le fait que vous avez des Joy-Cons externes attachés aux accessoires Ring-Con et Leg Strap. Chaque fois que vous faites une pose ou que vous bougez votre corps d’une certaine manière, les commandes de mouvement réagissent dans le jeu. Pour cette raison, ce jeu n’est pas jouable sur le Switch Lite, sauf si vous achetez des Joy-Cons supplémentaires. En raison de la nature centrée sur le mouvement de ce jeu, il serait de toute façon plus facile de jouer sur un téléviseur.

Simulateur de chirurgien RCR

Source : Bossa Studios

Ce jeu hilarant et irrévérencieux vous fait effectuer des interventions chirurgicales tout en agitant des Joy-Cons détachés. Vous pouvez jouer seul ou passer une manette à un ami et travailler ensemble pour essayer d’obtenir un score élevé ou être aussi destructeur que possible. Étant donné que ce jeu nécessite que vous utilisiez des Joy-Cons et des commandes de mouvement détachées, le Switch Lite seul ne pourra pas jouer à ce jeu. Vous devrez acheter des contrôleurs externes supplémentaires si vous souhaitez jouer sur le plus petit Switch.

Des jeux moins pratiques en mode portable

Certains jeux prennent toujours en charge le mode portable, mais comportent des éléments qui ne fonctionneront pas ou ne seront pas aussi faciles à utiliser sur le Switch Lite portable. N’oubliez pas que le grondement HD, les Joy-Cons détachables et les mouvements de caméra IR ne sont pas disponibles sur le mini Switch, ce qui entraînera des complications pour certains jeux.

La Légende de Zelda : Breath of the Wild

Source : iPlus

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai dû détacher mes Joy-Cons de ma console pour terminer efficacement la plupart des énigmes à contrôle de mouvement trouvées dans divers sanctuaires (comme celui présenté ci-dessus). Sinon, je me suis retrouvé à tenir le Switch à l’envers ou à un angle si gênant que je n’ai pas pu voir ce qui se passait à l’écran. Il en va de même pour les compétences de Sheikah Slate. Déplacer l’écran peut vous empêcher de voir exactement où vous lancez une bombe ou soulevez un objet métallique. Les joueurs de Switch Lite voudront peut-être envisager d’acheter un support et une paire supplémentaire de Joy-Cons juste pour cette raison.

Super Mario Odyssée

Source : Nintendo

Un élément clé de cette aventure de Mario consiste à collecter des Power Moons. Le fait est que beaucoup d’entre eux sont cachés. Le jeu vous avertit des goodies secrets à proximité en faisant vibrer votre contrôleur, mais le Switch Lite n’a pas de grondement HD. De plus, lorsque vous jouez à ce jeu sur le commutateur d’origine, un deuxième joueur peut prendre le contrôle de Cappy, l’ami du chapeau de Mario. En mode portable, cette capacité est supprimée. Le seul moyen de le ramener serait de coupler des contrôleurs sans fil à votre Switch Lite.

Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli

Lorsqu’ils sont joués sur le Switch original, ces jeux Pokémon réinventés vous permettent de lancer des Poké Balls à l’aide de commandes de mouvement et vous permettent même d’avoir un deuxième joueur avec vous. Cependant, ces options ne sont pas disponibles en mode portable car elles nécessitent le mouvement de balancement du Joy-Con dans un cas et des Joy-Con séparés dans l’autre. Vous pourrez toujours jouer à ces jeux en mode portable. Cependant, pour profiter des fonctionnalités mentionnées précédemment, vous devrez associer un ensemble supplémentaire de Joy-Cons à votre système.

Le manoir de Luigi 3

Source : Nintendo

Le dernier jeu de la série Luigi’s Mansion tire parti des commandes de mouvement pour vous aider à diriger votre aspirateur Poltergust vers divers spectres et obstacles. Étant donné que le Switch Lite ne dispose pas de commandes de mouvement, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Heureusement, vous pouvez toujours utiliser le joystick droit pour diriger l’aspirateur vers le haut ou vers le bas.

Le monde se termine avec vous : remix final

Source : Square Enix Co., LTD.

Le jeu classique de Square Enix fonctionne différemment en mode portable qu’en mode ancré. Lorsque vous êtes entre vos mains, vous devez utiliser les commandes de l’écran tactile pour jouer car il ne reconnaît pas les Joy-Cons. Cela signifie que si vous jouez à ce jeu sur Switch Lite, votre seule option sera de toucher l’écran, ce qui pourrait ne pas plaire à beaucoup de gens. Corrigez cela en associant une manette sans fil à votre Switch Lite.

Alors voilà, tous les jeux Nintendo Switch les plus difficiles à jouer sur la Nintendo Switch Lite. Certains jeux ne fonctionneront tout simplement pas sur le Switch Lite sans contrôleurs externes, tandis que seules certaines fonctionnalités du jeu seront affectées dans d’autres. Dans tous les cas, vous devez examiner les mécanismes d’un jeu avant de l’acheter pour vous assurer que vous disposez de tout l’équipement nécessaire pour y jouer sur votre plus petit Switch.

Autres jeux Switch qui reposent sur des commandes de mouvement ou vous permettent de les activer

Jeux qui ne fonctionnent pas sur Switch Lite Qu’en pensez-vous ?

Que pensez-vous de ce nouveau Switch Lite portable ? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous.

