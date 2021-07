Chaque jeu qui sort cette semaine : du 26 juillet au 1er août

Capture d’écran : Microsoft

Il est temps de prendre son envol via votre Xbox Series X ou S, car Microsoft Flight Simulator est sorti cette semaine sur la brillante Xbox de nouvelle génération.

Je n’ai pas beaucoup joué à Flight Sim depuis sa sortie sur PC l’année dernière. Je voulais y jouer, mais c’était tellement gros et mon PC à l’époque était nul donc je ne pouvais pas. Ensuite, j’ai juste été distrait par le monde et 20 000 autres jeux. Mais maintenant, je pense qu’il est temps de mettre de côté quelques jours et d’aller voler sur ma Xbox dans le confort de mon canapé. (Je finirai probablement par jouer davantage à GTA Online et à Warframe parce que je suis très incapable de respecter les plans.)

Au-delà de l’arrivée de Microsoft Flight Simulator sur Xbox, voici toutes les autres choses qui sortent cette semaine :

Lundi 26 juillet

Animaux non plus | SwitchIntraveineux | ordinateur

mardi 27 juillet

Flétristé | PS4, Xbox One, PCCorpse Killer : édition 25e anniversaire | Livre SwitchNight | PS4, Xbox One, Switch, PC, MacDariusburst Another Chronicle EX+ | PS4, SwitchSplitgate : Guerre d’arène | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox OneSamurai Warriors 5 | PS4, Xbox One, Switch, PCTribes of Midgard | PS5, PS4, drone PCClone dans la zone dangereuse | PS4, Xbox One, SwitchNEO : le monde se termine avec vous | PS4, SwitchThe Great Ace Attorney Chronicles | PS4, Switch, PCMicrosoft Flight Simulator | Xbox Series X/SYonder : Chroniques de Cloud Catcher | PS5Highfleet | Gestionnaire PCIdol | ordinateur

Mercredi 28 juillet

La ville oubliée | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, SwitchAyo Le Clown | Commutateur, PC, Mac Chernobylite | PCUnbound : Monde à part | Commutateur, Sorcière PCTrigger | PS4, Xbox OneFinal Fantasy III | PCFinal Fantasy II | PCFinal Fantasy | ordinateur

Jeudi 29 juillet

Skydrift Infinity | PS4, Xbox One, Switch, PCEscape from Naraka | PCFuga : Mélodies d’acier | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCTrigger Witch | CommutateurÂmes les plus âgées | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCPaint The Town Red | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchThe Ascent | Xbox Series X/S, Xbox One, PCOmno | PS4, Xbox One, PCBlaster Master Zero 3 | PS4, Xbox One, commutateur, PCB.ARK | SwitchBanners of Ruin | SwitchNoël Tina | Collection de puzzles et de montres SwitchPiczle | SwitchThe Long Gate | SwitchKosmonavtes : échapper à la réalité | SwitchOS Omega | SwitchInfection Maze | SwitchReptiles : En chasse | PCEscape from Naraka | PCStarbase | ordinateur

vendredi 30 juillet

Bustafellows | Commutateur, PCVesper | PCSeul avec vous | SwitchFlowlines VS | Xbox OneInbento | Xbox OneApple Slash | Switch10 Second Ninja X | L’aventure arctique de SwitchAlfonzo | SwitchXenogunner | SwitchHorror Tales : Le vin | SwitchDungeon of Crawl | Quiz de SwitchPapa | CommutateurCuccchi | SwitchAlone With You | SwitchSuper Squidlit | SwitchNo Plus Accueil | PC, Colisée MacCrimson | ordinateur

samedi 31 juillet

Simulateur de vol facile | Changer

dimanche 1er août