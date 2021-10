Chaque jeu Resident Evil sur Nintendo Switch 2021

Si vous êtes le genre de personne qui aime l’horreur et trouve que combattre des abominations terrifiantes est un passe-temps amusant, alors vous êtes probablement un fan de la série Resident Evil. Plusieurs des meilleurs jeux Resident Evil sont disponibles sur Nintendo Switch, ce qui signifie que vous pouvez y jouer à peu près n’importe où. Que ce soit dans le bus, dans une maison hantée ou au lit avec toutes les lumières éteintes, découvrez ce qui fait des jeux RE parmi les meilleurs jeux d’Halloween sur Nintendo Switch.

Resident Evil Triple Pack pour Nintendo Switch



Resident Evil 4, 5 et 6 ont été remasterisés pour Nintendo Switch avec des graphismes HD. Cette collection comprend mon entrée préférée dans la série Resident Evil 4. Vous en aurez pour votre argent puisque cela vous donne trois jeux dans un seul package.

Collection Resident Evil Origins pour Nintendo Switch



Cette collection vous propose des versions remasterisées du jeu original Resident Evil et de son préquelle, Resident Evil 0. Frayez-vous un chemin à travers un manoir infesté d’abominations à la périphérie de Raccoon City dans le premier jeu. Jouez ensuite au deuxième jeu en tant que Rebecca Chambers alors que vous vous battez dans un train rempli d’horreurs.

Resident Evil pour Nintendo Switch



Chris Redfield et Jill Valentine, deux agents de l’équipe Alpha, doivent enquêter sur la disparition d’une escouade d’élite des forces spéciales. Leur mission les conduira dans un manoir abandonné à la périphérie de Raccoon City, où ils rencontreront des hordes de zombies et des horreurs indicibles. Voyez si vous pouvez survivre.

Resident Evil 0 pour Nintendo Switch



Avec l’aide d’un criminel condamné, Billy Coen, incarnez Rebecca Chambers, membre d’un groupe d’élite des forces spéciales, qui doit enquêter sur un train qui s’est arrêté au milieu d’une forêt. Explorez des espaces restreints et rencontrez des attaques soudaines de zombies au fur et à mesure que l’histoire se déroule.

Resident Evil 4 pour Nintendo Switch



Dans ce jeu, vous incarnez Leon S. Kennedy, un agent américain qui doit combattre les atrocités humaines et les habitants hostiles dans sa mission de trouver et de protéger la fille du président. C’est sans doute le summum des jeux Resident Evil et c’est une option amusante pour tous ceux qui aiment le genre horreur.

Resident Evil 5 pour Nintendo Switch



Suivez Chris Redfield et Sheva Alomar alors qu’ils enquêtent sur une épidémie en Afrique. Ce jeu propose à la fois des modes solo et coopératif et inclut tous les DLC précédemment publiés dans les versions antérieures du jeu.

Resident Evil 6 pour Nintendo Switch



Ce jeu d’horreur vous permet de jouer seul ou avec jusqu’à quatre autres personnes tout au long de la campagne principale. Vous pouvez jouer en tant que favoris des fans des jeux précédents ainsi que de nouveaux personnages. Il dispose également d’un mode multijoueur qui permet à jusqu’à six joueurs de s’affronter.

Resident Evil Revelations pour Nintendo Switch



Les joueurs suivent à nouveau Jill Valentine et Chris Redfield alors qu’ils font face à des horreurs cachées sur un bateau de croisière abandonné. Les munitions sont rares et les armes difficiles à trouver, ce qui ajoute à la difficulté de ce jeu classique. Désormais, avec l’ajout des commandes de mouvement de la Nintendo Switch, vous pouvez viser votre arme plus rapidement et tirer avec plus de précision.

Resident Evil Revelations 2 pour Nintendo Switch



Claire Redfield et Moira Burton se réveillent dans une prison abandonnée après avoir été attaquées par des forces armées inconnues. Voyez si vous pouvez survivre à l’assaut des atrocités pour découvrir qui vous a mis ici et quel est leur plan. Des commandes de mouvement ont été ajoutées pour augmenter la vitesse de visée et la précision de tir sur la Nintendo Switch.

Resident Evil Revelations – Collection pour Nintendo Switch



Cette copie physique rare contient une cartouche physique pour Resident Evil Revelations et un code téléchargeable pour Resident Evil Revelations 2. Suivez Jill Valentine et Chris Redfield sur un bateau de croisière abandonné dans le premier jeu. Continuez votre aventure avec Claire Redfield et Moira Burton dans la suite en explorant une île-prison abandonnée. Tous les add-ons et DLC sont inclus pour les deux jeux. Le mode Raid est également inclus afin que vous puissiez jouer à des sessions de jeu en solo et en coopération.

Oh, l'horreur

Nous sommes ravis de tous les jeux Resident Evil classiques disponibles sur Nintendo Switch. Avec l’ajout de graphismes remasterisés et de commandes mises à jour en option, l’expérience de jeu reste pertinente et amusante avec les jeux modernes. Espérons que d’autres titres de la série sortiront au fil du temps. Nous continuerons à mettre à jour cette liste comme ils le font.

Si vous souhaitez jouer à nouveau ou pour la première fois aux meilleurs jeux Resident Evil, nous vous recommandons de vous procurer le Resident Evil Triple Pack. Il comprend Resident Evil 4, 5 et 6. Le quatrième jeu est sans doute le plus populaire de la série. De plus, vous obtiendrez trois jeux avec cet achat. Si vous ne savez pas par où commencer, nous vous recommandons Resident Evil Origins Collection car il propose deux jeux et vous aide à savoir où la série a commencé.

