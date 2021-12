Chaque jour avant de se coucher, William prépare un gin tonic pour Kate Middleton

De quelle autre preuve avez-vous besoin pour voir que Kate prendra le relais en tant que reine à la perfection ? Comme le révèlent divers médias, la duchesse est désormais prête à assumer le poste grâce à son attitude pacificatrice. Des journalistes proches de la realza assurent même que Il a servi de « colle » à la famille et il a tout fait pour que William et Harry se réconcilient.

De plus, les experts assurent que leur capacité à rester calme et garder les pieds sur terre face à l’adversité et au drame qui se produisent au sein de la famille sont un signe qu’elle est déjà capable de remplir son rôle de reine. Pour cette même capacité, les médias britanniques la décrivent comme « Le joyau de la monarchie » et comme « Le rocher qui soutient la famille. »