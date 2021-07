05/07/21 à 22:36 CEST

L’entraîneur espagnol de basket-ball, l’Italien Sergio Scariolo, a estimé après la victoire 96-53 lors du deuxième match amical contre l’Iran que chaque jour est “un pas en avant”, qu’ils ont fait “un deuxième quart-temps mieux ” et a rappelé que ses prochains rivaux, la France et les Etats-Unis, ont ” un très haut niveau “.

“Nous sommes avec un groupe très hétérogène, avec une grande différence d’âge, d’expérience et de talent. Nous essayons de l’homogénéiser et chaque jour est un pas en avant, aujourd’hui c’est certainement le cas, un meilleur deuxième trimestre et maintenant nous devons continuer d’avancer et réduire un peu les options, rotations, etc. », a-t-il déclaré après le match au WiZink Center de Madrid.

L’entraîneur a rappelé que cet été ils ont une concentration “plus courte” et qu’ils affronteront désormais la France à deux reprises et les rivaux des Etats-Unis “de très haut niveau”. “Ce sera bien pour nous de nous rapprocher, de ne pas l’obtenir bien sûr car il en reste beaucoup, du visage que nous voulons avoir”, a-t-il ajouté.

La France, une épreuve difficile

Le respect La France, qui sera mesurée jeudi à Malaga et samedi à Paris, a estimé que ce sera “une épreuve extrêmement dure et physique” devant une équipe “de grand talent, pleine de joueurs NBA, de haut niveau européen, avec cette exubérance physique et athlétique”. “Cela nous dira où nous devons nous améliorer, sûrement”, a-t-il ajouté.

Scariolo a confirmé que les 18 joueurs actuellement concentrés ne se rendront pas à Paris, il écartera donc plus tôt, ce qu’il décidera demain. “Je ne pense pas qu’ils voyageront tous. Demain, nous verrons”, a-t-il déclaré.

“J’attends la partie médicale, en fonction de l’entraînement et du nombre de joueurs dont nous avons besoin pour nous entraîner ces deux jours dans des conditions”, terminé.