04/09/2021 à 01:03 CEST

L’Espagnol Jon Rahm, qui a signé le duo sur le terrain au premier tour de l’Augusta Masters, a assuré après avoir conclu sa première tournée que la journée avait été bonne. et il était « content » de ses débuts dans le tournoi, soulignant que chaque jour il était « meilleur ».

«Ce fut une bonne journée avec une belle ronde de golf. L’épouvantail du dernier trou, ce sont des choses qui arrivent. Je l’ai poussée et je savais qu’elle allait manquer. Si vous lancez un bon putt et que vous le ratez, ce sont des choses qui arrivent, a expliqué le Gipuzkoan.

«Ce fut une bonne journée de golf», a-t-il poursuivi, «et c’est très difficile là-bas. Le parcours est dur, certains greens sont au bord de la falaise. Le vert de 9 est plus brun que vert et est si facile que les paires sont bonnes. N’importe quelle année, les couples sont bons dans ce domaine et cette année encore plus.

Sur son état de forme, il a expliqué: « Je suis content. Un tour de couple est un bon début. Chaque jour je me sens mieux et demain en sortant l’après-midi j’ai un peu plus de temps pour me détendre et dormir un peu plus. Je suis reposé. Ça fait trois nuits d’affilée avec un bon sommeil et je vais bien. Il n’y a aucune excuse en ce sens.

Il a également référé Rahm à sa fête avec Rory McIlroy et Xander Schauffele: «Il n’y a pas eu grand-chose à dire parce que vous êtes un peu tendu. Il y a quelques plans sur lesquels vous pouvez vous détendre, mais quand vous arrivez à 10 et que vous savez à quel point 10, 11 et 12 vont être dursLa vérité est que c’est compliqué et nous n’avons pas beaucoup parlé. Ils ont commencé à parler un peu au 18e trou et je les ai entendus parler et je faisais un peu mon truc parce que je savais que j’avais un tir difficile », a-t-il dit.