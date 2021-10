24/10/2021 à 16h52 CEST

Caroline Marin était aujourd’hui l’un des protagonistes éminents de la Course Féminine de ce dimanche à Madrid. L’ambassadeur de Banco Santander a parrainé l’événement et s’est joint à la cause solidaire de la marée rose qui a inondé la capitale espagnole avec 18 000 participants, un chiffre légèrement inférieur aux années précédentes pour garantir des mesures de sécurité sanitaire, en compagnie de l’Olympique Eli pinedo et le présentateur Anne Igartiburu, formant l’équipe de Santander. La championne olympique a assuré que la récupération de son genou gauche se poursuit d’un bon pied, désireuse de pouvoir prendre sa revanche lors des prochains JO de Paris 2024.

«Je fais partie de ceux qui essaient toujours de tirer des choses positives des choses difficiles ou des obstacles qui se dressent devant nous. S’il est vrai que c’était une blessure très dure car elle s’est produite un peu moins de deux mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le positif, à mon sens, c’est que les prochains Jeux ne sont que dans deux ans et demi. , il me reste très peu et j’attends Paris avec impatience. Depuis que je savais que mon genou était cassé, à la fois le croisé et les deux ménisques, ma tête ne pouvait plus penser à Tokyo et, donc, chaque jour je pense à Paris 2024 et mon objectif est d’obtenir une autre médaille d’or & rdquor;, fermement assuré Caroline Marin.

L’ambassadrice de Banco Santander a déclaré qu’elle était « d’assez bonne humeur & rdquor; après quatre mois et demi de convalescence, et « même si je sais qu’il me reste encore beaucoup, je suis encouragé. J’y vais petit à petit, voyant comment va mon genou et attendant le moment de concourir à nouveau & rdquor ;. Pour son retour, il a souligné : « Je n’ai pas de date. C’est jusqu’à ce que le corps le dise et surtout que le genou soit prêt & rdquor ;.

Caroline Marin, ambassadeur de Banco Santander, n’a pas manqué l’occasion d’encourager les participants dans leur défi de parcourir les 7,2 kilomètres du test qui Eli pinedo et Ané Igartiburu elles étaient chargées de mener à bien avec les autres femmes en faveur de la recherche contre le cancer du sein et d’autres initiatives de solidarité axées sur les femmes. La course, qui pour cette édition a déplacé sa sortie vers la rue Serrano (entre les rues Jorge Juan et Recoletos), avait à nouveau son but dans le Paseo de Camoens, dans le Parque del Oeste, traversant des lieux emblématiques comme la Puerta de Alcalá, la Cibeles ou Plaza León.

« Un grand merci à tous les coureurs pour leur participation à une course qui compte tant pour nous les femmes. Merci pour votre présence et surtout que vous appréciez cette magnifique et belle course. C’est un plaisir pour moi d’avoir pu être ici pour apporter mon soutien & rdquor;, a-t-il conclu Caroline Marin.

Santander a mis le sceau d’événement sportif durable à l’épreuve

Banco Santander, sponsor du test, a remis aujourd’hui le sceau de l’événement sportif durable à la course féminine, une initiative du COE (Comité olympique espagnol) et de Santander qui vise à valoriser et à différencier les événements sportifs dans lesquels des actions sont entreprises qui favorisent le développement durable et parvenir, à travers des événements sportifs, à sensibiliser la société espagnole.