Chaque jour, nous nous battons pour remporter la couronne Big Indie Pitch

Cela ressemble à un âge depuis que nous avons commencé à organiser des pitchs numériques en réponse à la situation mondiale.

Cependant, malgré les circonstances qui ont nécessité ce déménagement, nos pitchs numériques n’ont fait que se renforcer. Nous permettant d’héberger une gamme toujours croissante d’expériences de jeu diverses et inédites de certains des développeurs indépendants les plus passionnants au monde.

Plus récemment, cela signifiait héberger The Digital Big Indie Pitch (édition PC + console) n ° 11 sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee. Un événement que nous avons organisé en partie en raison du talent écrasant des développeurs indépendants en ce moment.

Cette fois-ci, nous avons vu des développeurs indépendants encore plus excitants et intéressants présenter leurs derniers travaux à certains de nos juges et journalistes les plus établis, avec 9 se battant pour la couronne. Aussi difficile que fût la compétition, non seulement les juges ont pu se classer parmi les trois premiers, mais ils ont même décerné une mention honorable. Néanmoins, le gagnant était Every Day We Fight, une aventure fantastique de roguelite en temps réel dans laquelle les joueurs sont activement impliqués dans la création de leurs propres histoires.

Toute la folie de notre dernier Digital Big Indie Pitch

Pour ceux qui ne le savent pas, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed-dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir des commentaires précieux sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et des opportunités de promouvoir leur jeu.

Bien sûr, Every Day We Fight, comme vous le savez déjà, était le gagnant, mais si vous voulez en savoir plus non seulement sur Every Day We Fight mais aussi sur nos finalistes et mention honorable de The Digital Big Indie Pitch (PC+Console Edition) #11, puis continuez simplement à lire.

1ère place – Chaque jour, nous nous battons par Signal Space Lab



Dans cette aventure fantastique, les joueurs auront le contrôle total de leur aventure. Non seulement le gameplay s’adaptera aux choix et aux actions du joueur, mais en plus de cela, le déroulement de l’aventure sera également directement affecté lorsque vous vous battrez pour récupérer votre patrie aux côtés d’une force rebelle d’élite.

Bien sûr, Every Day We Fight ne vise pas seulement à vous donner le contrôle de la création de votre propre aventure, mais cherche également à offrir quelque chose de jamais vu au gameplay. En tant que tel, les joueurs peuvent s’attendre à un mélange unique d’action en temps réel et de roguelite qui mettra au défi tous les niveaux de compétence.

2e place – Où les gens meurent de froid par des visiteurs non armés



Where You Folks Die of Cold est un mystère de meurtre basé sur la narration. Celui qui se déroule dans une série de boules à neige tout à fait charmantes. Au fur et à mesure que les joueurs passeront de boule à neige en boule à neige, ils seront chargés de résoudre une série d’énigmes centrées non seulement sur un mécanisme audio unique, mais également sur la nature à 360 degrés des mondes de boules à neige.

Bien sûr, comme mentionné précédemment, à côté de ces mécanismes de puzzle, Where You Folks Die of Cold promet une histoire captivante. À travers l’histoire, les joueurs découvriront une planète aux confins de l’existence connue sous le nom d’Erebus. Erebus est un lieu où tout ce qui est oublié continue de se rassembler. Ils découvriront également l’esprit de la mort connu sous le nom de Nori, qui visite la planète dans l’espoir de mettre fin à tout ce qui est piégé dans ce vide.

3ème place – Une histoire de tous les jours par Cactus Production

An Everyday Story est fondamentalement un jeu sur les souvenirs, et à quel point ils sont importants. Alors que vous, le joueur, entrez dans la peau du personnage principal, vous pourrez explorer des souvenirs fantastiques et communs alors qu’ils se réunissent pour former une image complète des aventures et des expériences de cet homme.

Bien sûr, comme pour tout le monde, ces souvenirs peuvent être déclenchés par des événements, des personnes, des bibelots et des souvenirs d’événements. En tant que tel, les joueurs pourront expérimenter à la fois les hauts et les bas, de l’enfance jusqu’à la fin de l’histoire, et à travers cela potentiellement réfléchir à la merveilleuse expérience qui est aussi leur propre vie.

Mention honorable – Tête de lecture par Lowtek Games

Playhead est un puzzle-plateforme situé dans un lecteur multimédia rétro et enveloppé dans une esthétique de bande dessinée Web nostalgique des années 2000. Tout au long du jeu, les joueurs prendront le contrôle d’un bot de réparation qui cherche à résoudre tous les problèmes du système. De plus, la présentation ressemblera à des sites de partage de vidéos en ligne rétro et utilisera même la section des commentaires pour présenter le récit du jeu.

Vous voulez montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre page d’événements à venir sur BigIndiePitch.com.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72731/every-day-we-fight-battles-its-way-to-the-big-indie-pitch-crown/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));