Chaque look audacieux du voyage élégant de Dakota Johnson à New York

Dakota Johnson fait de New York sa propre piste personnelle.

L’actrice de Cinquante Nuances de Grey a servi tous les styles lors de son dernier voyage dans la Grosse Pomme. Elle a cloué une robe à col montant, un pantalon surdimensionné et certains de ses ensembles les plus risqués à ce jour.

Après sa robe complètement transparente au Festival du film de Venise, Dakota s’est rendue à la première de son nouveau film Netflix, The Lost Daughter, le 7 septembre. 29 dans un haut corset transparent associé à un pantalon en cuir épais de Gucci. Styliste Kate jeune a complimenté le côté rock avec quelques touches féminines – des talons aiguilles noirs de Gianvito Rossi et un collier Cartier glacial – au Festival du film de New York.

Le lendemain, Dakota nous a donné de grandes vibrations de retour au bureau avec son look décontracté et ample. Elle portait un blazer Gucci à carreaux de plus en plus sur un t-shirt blanc de RE / DONE. Cependant, la star du spectacle était son pantalon fuselé à rayures métalliques de Magda Butrym, que seule Dakota pouvait porter. Ses mules Paris Texas beiges ont scellé la tenue chic de la rue.