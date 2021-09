Chaque look que vous devez voir de la Fashion Week printemps / été 2022

You’ve Got Mail l’a dit le mieux : « N’aimez-vous pas New York à l’automne ?

Cet automne, les plus grands créateurs de tendances de la ville célèbrent la Fashion Week de New York en force, avec des défilés de Michael Kors, Tory Burch, Tom Ford, Prabal Gurung, Cynthia Rowley, Christian siriano et plus de designers américains d’élite.

Bien sûr, la cerise sur le gâteau de la NYFW cette année sera le Met Gala, qui reviendra enfin le 7 septembre. 13, qui clôturera la saison vestimentaire en beauté.

Les célébrités sont déjà arrivées dans la Grosse Pomme pour la semaine du chic. Alicia pierre d’argent, Camila mendès et Katie Holmes sont parmi ceux qui obtiennent les meilleurs sièges de la maison en débarquant des invitations au premier rang.

Bien qu’ils aient la meilleure vue sur les collections printemps / été 2022, vous pouvez aussi voir tous les looks époustouflants de chez vous. Nous avons sélectionné certains des ensembles les plus enviables qui pourraient bien faire leur chemin sur un prochain tapis rouge (personnellement, nous espérons Zendaya portera à nouveau Tom Ford – et bientôt – après ce plastron magenta qui a fait les gros titres l’année dernière.)