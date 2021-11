Chaque maillot NBA City Edition pour 2021-2022, classé

La saison 2021-2022 marque la cinquième année consécutive que la NBA fabrique des maillots City Edition avec Nike. Chaque équipe sort un nouvel ensemble d’uniformes chaque année qui sert de look alternatif aux maillots habituels à domicile et à l’extérieur qu’ils portent. Chaque saison est pleine de succès et d’échecs en ce qui concerne les maillots City Edition, et cette année n’est pas différente maintenant que les uniformes ont été officiellement dévoilés.

Voici un aperçu des 30 looks City Edition des équipes NBA cette saison côte à côte. Il est maintenant de notre devoir de les classer. Voici le meilleur et le pire des nouveaux looks de cette saison.

Nous allons commencer cette liste avec nos 13 looks préférés. Ensuite, nous en frapperons quelques-uns qui vont bien. Nous garderons le pire pour la fin. Voici notre aperçu complet des uniformes Nike City Edition 2021-2022 à travers la NBA.

Le look ‘Fiesta’ des Spurs est génial

Les Spurs ont sorti de superbes maillots City Edition l’année dernière, et ils l’ont encore fait cette année. Le look « Fiesta » est toujours très apprécié, et le blanc cette année rend les uniformes encore plus beaux. C’est un A+ pour nous.

Noah Magaro-George de notre communauté Spurs Pounding the Rock pour examiner de plus près les détails des uniformes. San Antonio a vraiment tout donné ici.

Les Bulls ont gagné avec le script classique ‘Chicago’

Les Bulls retournent dans le passé avec Chicago écrit en cursive sur le devant des maillots, ce qui était le look de l’équipe pendant l’année recrue de Michael Jordan. Nous approuvons toujours cela. Les cornes de taureau noires et les narines rouges sur le short sont également une belle touche. Tout à Chicago s’améliore après un bon début d’année.

Le nouveau look des Hornets évoque leur passé

Les Hornets sont tellement amusants à regarder cette année avec LaMelo Ball aux commandes. Leur look City Edition rendra justice à l’équipe. Charlotte est revenue à certains éléments qui étaient dans leurs uniformes en tant qu’équipe d’expansion en 1988-1989. Nous aimons vraiment ceux-ci. Quelqu’un m’envoie une paire de ces shorts.

Les Raptors ont mélangé l’ancien et le nouveau

Ce sont juste des malades. Mettre un dinosaure sur le maillot – comme Toronto l’avait fait pendant une grande partie de l’ère Vince Carter – est une victoire automatique. J’aime aussi le look noir et or. Bravo, Raps.

Les uniformes blancs City Edition des Bucks sont propres

Peut-être que Giannis a fière allure dans n’importe quoi, mais nous en sommes fans. Simple, mais frappant. Bien que je garde toujours espoir pour le retour des maillots du cerf violet, ceux-ci sont toujours très sympas.

Les Timberwolves ont fière allure dans un look d’inspiration vintage

Quelqu’un appelle Terrell Brandon et Latrell Sprewell, car les Wolves retournent au début des années 2000 pour leurs nouveaux uniformes City Edition. Nous l’appuyons pleinement.

Les Grizzlies sont devenus simples mais efficaces

Les détails sont formidables sur ces maillots Grizzlies. Ja Morant and Co. aura fière allure dans ceux-ci.

Les Cavs ont réussi avec leurs uniformes 2021-2022 City Edition

Aimez tout à propos de ceux-ci. Les Cavs sont à nouveau cool avec Evan Mobley en tête, et maintenant ils ont un uniforme alternatif qui convient à l’une des équipes de débutants les plus amusantes de la ligue.

Les maillots Pacers’ City Edition ont fière allure

Ces uniformes des Pacers semblent inspirés de ceux qu’ils portaient au début de la carrière de Reggie Miller tout en adoptant une nouvelle approche. C’est une victoire.

Les Clippers devraient en faire leurs maillots officiels

Voici une idée pour vous : les uniformes typiques des Clippers sont des ordures chaudes. Je les ressens. J’adorerais voir les Clips adopter cette palette de couleurs à l’avenir lorsqu’ils emménageront dans leur nouveau bâtiment dans quelques années.

Les stars des Nets auront fière allure dans leurs uniformes City Edition

Peut-être pas aussi bon que le baby blues de l’année dernière, mais c’est quand même assez bon.

Les maillots jaunes des Hawks ont toujours fière allure

Je suis toujours fan des maillots jaunes des Hawks datant de l’époque de Josh Smith et Joe Johnson. Ceux-ci sont serrés.

Les Rockets retournent à leur ancienne ère Big 3

J’adore ce look des Rockets. Cela me rappelle l’ère Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Charles Barkley sans cet énorme logo collant au milieu des maillots. Ceux-ci sont solides.

Voilà qui termine la liste de nos favoris. Voyons maintenant quelques looks intermédiaires.

Les Kings sont allés avec les maillots noirs ‘Sactown’

Les Wizards ont opté pour un maillot inspiré du retour en arrière

Les Warriors sont de retour en noir

Les uniformes des Knicks ont l’air durs

Les remplaçants des Nuggets sont plutôt bons comme toujours

Le look Rip City des Blazers est sûr mais solide

Les pistons sont devenus TRÈS rouges

Les Mavericks ont un petit chapeau sur leur maillot

Le look des 76ers est à la fois rétro et moderne

Les maillots de Suns’ Valley sont géniaux, mais pourquoi les portent-ils deux années de suite ?

OK, maintenant passons au pire du pire.

Les 7 pires maillots NBA City Edition pour 2021-2022

Ces maillots de pélicans ne sont tout simplement pas différents ?

Le Jazz l’a fait aussi l’année dernière. Où est l’originalité ?

Peut-être que je suis juste un ennemi, mais ces uniformes des Celtics sont ennuyeux.

Les Lakers devraient se tenir à un niveau plus élevé que cela.

Donc le Thunder est à court d’idées, hein ?

Pourquoi les maillots du Heat ressemblent-ils à une demande de rançon ?

Le Magic a juste besoin d’arrêter d’essayer de faire en sorte que ce look orange se produise.

Quels sont vos maillots City Edition préférés et les moins préférés cette année ? Faites le nous savoir dans les commentaires.