Chaque mariage majeur de Grey’s Anatomy, classé en fonction de son romantisme

1. Meredith et Derek (Saisons 5, 7, 17)

Bien sûr, la première place revient à Meredith et Derek. Ils ont des mariages en qualité et en quantité, mais aucun n’était plus romantique que le mariage Post-It de la saison 5. Dans “Maintenant ou jamais”, après avoir donné leur grand mariage à l’église à Izzie et Alex, MerDer voulait toujours se marier à l’hôtel de ville. Mais il se passait, euh, beaucoup de choses à l’hôpital ce jour-là, et ils n’ont pas pu trouver le temps de s’enfuir. Ainsi, sur les Post-Its que Cristina avait donné à Meredith comme quelque chose d’ancien, de nouveau, d’emprunt et de bleu, Derek et Meredith ont écrit leurs promesses l’un à l’autre. Ils ont chacun signé le Post-It, réalisant l’un des meilleurs mariages télévisés de tous les temps.