Chaque marque aura besoin de 1 de ces 4 types d’influenceurs

Récemment, il y a eu un débat croissant parmi les spécialistes du marketing en ce qui concerne l’efficacité des influenceurs pour aider à développer une marque. L’un des arguments que j’ai entendus d’un cadre de C-Suite qui ne croit pas que le marketing d’influence soit efficace est que « avec suffisamment de dépenses publicitaires, la publicité à elle seule est toute l’influence dont une marque a besoin ».

Je ne suis pas du tout d’accord avec cette idée. Je pense qu’à un moment donné, chaque marque sur le marché aura besoin d’un influenceur pour contribuer à sa croissance. Choisir le bon influenceur peut permettre à une marque de croître de façon exponentielle.

Prenez une seconde et pensez à la marque la plus populaire que vous connaissez. Je suis sûr que vous pouvez penser à une célébrité étroitement associée à cette marque. Que ce soit Microsoft, Apple, McDonald’s, Nike, Disney ou Amazon. À un moment donné, toutes ces marques se sont tournées vers un influenceur pour aider à accroître la notoriété et l’attitude favorable envers la marque.

La clé du marketing d’influence est d’identifier quel type d’influenceur est le plus efficace pour votre marque en particulier. Quel que soit le type de marque, j’ai constaté que chaque marque aura besoin d’au moins un de ces quatre types d’influenceurs à un moment donné afin de maximiser sa notoriété.

Quelqu’un de la table froide

C’est incroyable de voir comment même après le lycée, nous gravitons toujours socialement vers bon nombre des mêmes dynamiques que nous avons faites au lycée en ce qui concerne notre approche de ceux qui nous influencent. Et dans presque toutes les écoles secondaires, il y avait une table où les enfants « cool » traînaient au déjeuner (c’est-à-dire si votre école n’avait pas d’options de déjeuner hors campus). Ceux qui étaient assis à la table des enfants cool étaient généralement des étudiants qui étaient les meilleurs athlètes, les plus jolies filles et ceux avec les personnalités les plus dominantes.

En stratégie de marque, comme au lycée, ces types d’influenceurs sont généralement les plus suivis. Ils peuvent également avoir le plus grand impact sur les ventes d’une marque. Ce sont les types d’influenceurs auxquels presque tout le monde veut ressembler – ou avec qui être. Et pour cette raison, leur approbation à elle seule peut propulser une marque qui veut être perçue comme branchée et tendance.

Pensez à des personnalités célèbres telles que :

The Rock, Kim Kardashian, Drake, Taylor Swift, Lebron James, Nicki Minaj, Jay-Z, Beyonce, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Stephen Curry et Rihanna.

Le « grand coup »

À l’université, le dernier jour du semestre, mon professeur d’entrepreneuriat nous a une fois prononcé un discours en classe sur certaines des choses les plus importantes qu’il a apprises dans la vie et des choses qu’il aurait aimé savoir quand il avait la vingtaine. L’une des choses qu’il a apprises plus tard dans la vie et qui l’ont aidé à devenir un entrepreneur prospère et une meilleure personne était de savoir comment devenir un « grand coup ».

Il a décrit un grand coup comme étant quelqu’un que les gens aimaient voir chaque fois qu’ils franchissaient la porte. Quelqu’un avec qui vous aimeriez être, même si vous passiez une mauvaise journée. C’est la personne que tout le monde veut voir venir à la fête de bureau. Le type de personne avec qui vous aimeriez faire un voyage en voiture parce que vous savez que vous passerez un bon moment et que vous pouvez leur faire confiance. Le genre de personne qui vous fait vous sentir mieux à chaque fois que vous entendez parler d’elle.

Les influenceurs qui répondent à ces critères sont généralement universellement appréciés soit pour leur nature comique, soit pour leur attitude décontractée. Ils sont rarement, voire jamais, controversés et ils ne se prennent pas trop au sérieux. Ce qui est une autre raison pour laquelle les masses les aiment. Ces types de célébrités peuvent attirer les marques familiales, car elles sont considérées comme sûres et dignes de confiance.

Pensez à des personnalités célèbres telles que :

Anthony Anderson, Tina Fey, Paul Rudd, Cameron Diaz, Kevin Hart, Melissa McCarthy, Will Ferrell, Jennifer Aniston, Kevin James et Kelly Ripa.

Les Smarties

Les smarties sont les types d’influenceurs connus et dignes de confiance principalement pour leur intelligence et leur maturité. Les smarties sont distingués, affirmés et considérés comme des leaders intellectuels. Les smarties sont des influenceurs idéaux pour les marques qui cherchent à être perçues comme intello.

Pensez à des personnalités célèbres telles que :

Barack Obama et Michelle Obama, Elon Musk, Oprah Winfrey, Mark Cuban, Mayim Bialik, Dr. Oz et Kate Beckinsale.

Les rebelles

Toujours dans le thème du lycée, je vous présente le rebelle. Le rebelle est le type d’influenceur qui joue selon ses propres règles malgré l’opinion populaire. Ils se moquaient des enfants assis à la table froide. Et ils se moquent bien de ce que vous pensez d’eux et ils le montrent chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Le rebelle est à peu près l’opposé du Grand Hang. C’est le genre de personne avec qui vous ne voudriez probablement pas passer beaucoup de temps si vous n’aimez pas entendre parler de vos défauts.

Cependant, c’est à cause de cette attitude indisciplinée que la plupart des rebelles développent une suite de personnes qui partagent leur nature provocante, ou souhaitent avoir la bravade de dire ce qu’ils pensent vraiment et ne se soucient pas de l’opinion populaire comme le fait le rebelle.

Ces types d’influenceurs fonctionnent mieux pour les marques qui ne craignent pas d’être perçues comme énervées. Ils sont également très imprévisibles (ce qui ajoute à leur attrait). Ils ont souvent les adeptes les plus dévoués parce que leurs adeptes voient leurs victoires comme leur propre victoire contre le statu quo. Leurs adeptes peuvent comprendre qu’ils ne sont pas invités à la table cool et ils portent cette mentalité d’outsider avec eux. Les rebelles sont parfaits pour les marques qui veulent transmettre des perturbations.

Pensez à des personnalités célèbres telles que :

Kanye West, Katy Perry, Stone Cold Steve Austin, Demi Lovato, 50 Cent, Madonna, Simon Cowell, Cardi B, Eminem, Lady Gaga, Travis Scott et Sarah Silverman.

Choisir le type d’influenceur de votre marque

Il ne fait aucun doute qu’une marque devrait ou non adopter le marketing d’influence à un moment donné. Au fur et à mesure que votre marque se développe, le marketing d’influence deviendra inévitable pour maximiser la notoriété (même les candidats présidentiels recherchent le soutien de célébrités et des séances de photos).

La clé est de trouver lequel des quatre types d’influenceurs énumérés ci-dessus serait le plus avantageux pour aligner votre marque avec… et quels types éviter. Pour ce faire, vous et votre équipe devez rédiger une liste de célébrités qui personnifient l’identité de votre marque. Ensuite, partez de là.

Par exemple, si vous menez une campagne marketing pour une marque de vêtements qui veut se démarquer de la foule et qui ne craint pas d’être perçue comme énervée, vous voudrez probablement vous tourner vers le recrutement d’un influenceur rebelle pour soutenir votre marque.

Si votre marque est un QSR (restaurant à service rapide), vous devez faire appel à un excellent influenceur pour mettre l’accent sur la chaleur et une sortie amusante entre amis et famille pour vos clients. Les marques FMCG (biens de consommation à mouvement rapide) devraient utiliser un influenceur de la table des enfants cool. Une marque pharmaceutique devrait probablement s’associer à un influenceur intelligent pour garantir la confiance et la sécurité du consommateur.

Quelle que soit la taille de votre marque, vous devrez éventuellement faire appel à un influenceur pour aider à accroître la notoriété et à cultiver la perception. Tant que vous choisissez le bon influenceur, dans la bonne catégorie pour votre marque, vous aurez plus de chances de réussir.

Auteur : DeJuan Wright

DeJuan Wright est le fondateur et directeur de marque de Decryption, une société de marketing spécialisée dans l’aide aux startups à progresser grâce à la stratégie de marque et aux solutions de marketing de contenu. Le décryptage se concentre sur l’intensification de la notoriété de la marque et la culture de l’attitude de la marque spécifiquement pour les startups.

DeJuan a plus de 12 ans d'expérience dans l'image de marque, la coordination du marketing numérique,…