Chaque match de la semaine 1 de la NFL, classé par regardabilité

Le début de la nouvelle saison de 18 matchs de la NFL approche à grands pas grâce à une pré-saison raccourcie, et il est fou de penser que nous commençons déjà tout cela.

Si vous êtes un dégénéré glorieux comme moi et que vous prévoyez de regarder de nombreux matchs au cours de la semaine 1, voici tous les matchs de la liste classés afin que vous sachiez ce qu’il faut encercler sur le calendrier et ce qu’il faut éviter.

N ° 16: Eagles vs Falcons, dimanche à 13 h HE – Fox

En dehors de ces fanbases, je n’ai aucune idée de qui veut voir ça. Les Eagles ne sont clairement pas convaincus que Jalen Hurts soit leur partant, sinon ils ne renifleraient pas les échanges potentiels – et les Falcons, eh bien, ils gagneront probablement de manière peu convaincante.

N°15 : Jaguars vs. Texans, dimanche 13 h HE — CBS

Oooof ce jeu va être un puant. Vous ne pouviez pas me payer pour regarder les Texans jouer au football professionnel cette saison. Cependant, cela évite de justesse d’être le pire match de la semaine car je suis curieux de voir Trevor Lawrence jouer.

N°14 : Emballeurs contre les Saints, dimanche 16 h 25 HE – Fox

Une équipe pleine de drames hors saison contre une qui sort de la fin d’une époque. Ce sera intéressant de voir le nouveau look de Jameis Winston, qui pourrait effectivement voir maintenant, mais à part ça, je ne pense pas que ce soit super convaincant.

N°13 : 49ers contre les Lions, dimanche à 13 h HE — Fox

C’est un jeu étrangement intéressant. Je suis curieux de savoir si la défense des 49ers peut redonner de l’importance à l’équipe en attendant que Trey Lance prenne le relais, et voir à quoi ressemblent les Lions de Dan Campbell avec Jared Goff.

N ° 12: Broncos contre Giants, dimanche 16 h 25 HE – Fox

La chose à vraiment surveiller ici est Daniel Jones, et s’il peut fondamentalement commencer à sauver sa propre carrière parce que l’écriture est vraiment sur le mur.

N ° 11: Vikings contre Bengals, dimanche à 13 h HE – Fox

Joe Burrow est à peine apparu cette pré-saison, mais j’espère pour toutes les personnes concernées qu’il rebondira et retrouvera sa forme d’avant la blessure. Les Vikings gagneront probablement cela et sont meilleurs qu’on ne le croit.

N ° 10: Bears vs Rams, dimanche 20 h 20 HE – NBC

Ugh Andy Dalton commence, ouah. Au moins, nous devrions voir un certain intérêt de l’autre côté du ballon avec la défense des Bears affrontant Matthew Stafford.

N° 9 : Seahawks contre Colts, dimanche à 13 h HE — Fox

Je suis un peu intéressé de voir Carson Wentz prendre le contrôle des Colts, mais maintenant il est sur la liste Covid – ce qui en fait un gros haussement d’épaules.

N ° 8: Jets vs Panthers, dimanche à 13 h HE – CBS

Ce jeu n’a pas d’intérêt à être classé aussi haut, mais il le fait juste à cause du drame et de la possibilité d’un jeu de vengeance de Sam Darnold.

N° 7 : dauphins vs Patriots, dimanche 16 h 25 HE – CBS

Les Bills contrôlent l’AFC East à ce stade, mais il sera intéressant de voir si les Dolphins 2020 n’étaient pas un coup de chance et comment Mac Jones se comporte en tant que starter à temps plein.

Numéro 6: Chargeurs contre Washington, dimanche 13 h HE – CBS

Un jeu sous-estimé qui serait plus élevé si Washington avait un QB plus convaincant que Ryan Fitzpatrick. Justin Herbert est sur le point de devenir l’un des meilleurs QB de la ligue si son développement se poursuit, et cela pourrait être l’année où les Chargers ne sont pas complètement oubliés.

N ° 5: Cardinaux contre Titans, dimanche à 13 h HE – CBS

Je ne pense pas que les Titans puissent arrêter Kyler Murray and co. dans l’air. Je ne pense pas non plus que les Cardinals puissent arrêter Derrick Henry au sol. Que puis-je dire ? J’aime l’offense.

N ° 4: Ravens vs Raiders, lundi 20h15 HE – ESPN

Les Raiders sont décidément meilleurs sur le papier que leur fiche de 8-8 il y a un an, et les Ravens sont les Ravens… ils sont géniaux. Ça va être amusant.

N°3 : Cowboys vs. Boucaniers, jeudi 20 h 20 HE — NBC

Un match de déclaration majeur dans la NFC pour lancer la saison avec deux équipes qui DEVRAIENT participer aux séries éliminatoires lorsque la poussière retombera.

N°2 : bruns vs Chiefs, dimanche 16 h 25 HE – CBS

Je ne peux pas croire que les Browns soient dans l’un de mes matchs les plus attendus de la semaine, mais nous y sommes. De toute évidence, les Chiefs cherchent à rebondir après leur défaite écrasante au Super Bowl, tandis que Cleveland veut faire valoir un point qu’ils peuvent contester dans l’AFC Nord.

N°1 : Steelers contre Bills, dimanche à 13 h HE – CBS

Si Dallas contre Tampa Bay est le match de la NFC, c’est celui de l’AFC. Les Bills cherchent à faire un Super Bowl cette saison et à consolider leur succès, tandis que les Steelers voient s’ils peuvent maintenir le navire à flot pour une saison de plus avec Ben Roethlisberger à la barre. C’est le match à regarder cette semaine à coup sûr.