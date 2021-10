Chaque meurtre de sopranos, classé de horrible à déchirant

OK, on ​​sait que c’est controversé… mais c’est vrai : Tony Soprano (Jacques Gandolfini) est mort à la fin des Sopranos. Tous ses amis sont morts ou sur le point de l’être, sa paranoïa prend le dessus et New York est à la recherche de sang après que Tony ait ordonné la mort de Phil. Mais, le pire, c’est que Tony savait que tout cela était inévitable. Il commande des rondelles d’oignon (nourriture frite que son médecin lui a spécifiquement dit de ne pas manger) et se réjouit de la désillusion de tout cela. Oui, l’écran devient noir, mais Tony est mort. Que ce soit au dîner pendant le dîner avec sa famille, ou le lendemain, ou l’année suivante, Tony meurt. C’est la fin des Sopranos et des Sopranos.

Showrunner David chasse a révélé en 2015 que la scène finale n’était pas censée être débattue – et Périple‘s “Don’t Stop Believin'” était l’indice ultime. “C’est ce que je voulais que les gens croient, que la vie se termine et que la mort arrive, mais n’arrêtez pas de croire”, a déclaré Chase au magazine Directors Guild of America, DGA Quarterly. “Il y a des attachements que nous créons dans la vie, même si tout va prendre fin, qui valent tellement, et nous sommes tellement chanceux d’avoir pu les expérimenter. La vie est courte. Soit ça se termine ici pour Tony ou à un autre moment. Mais malgré cela, ça vaut vraiment le coup. Alors n’arrête pas de croire. “