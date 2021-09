Chaque minute compte – L’Express Financier

En 2014, une étude McKinsey a identifié la livraison le jour même comme un moteur essentiel des ventes.

Par Alagu Balaraman

L’année dernière, aux États-Unis, les ventes du commerce électronique ont bondi de 58 %. Les produits étant standards, la concurrence reposait en grande partie sur la gamme de produits en vente, la facilité d’utilisation et le délai de livraison. On s’attend à ce qu’une fraction importante de la consommation qui s’est déplacée vers le commerce électronique devienne permanente, même après la pandémie. En Inde, avec une pénétration du commerce électronique de 3,6% en 2019, cela a présenté une énorme opportunité de croissance. L’enjeu est donc de capitaliser sur cette nouvelle tendance.

Dans cet environnement, Grofers a récemment annoncé un nouvel engagement de livraison de 10 minutes aux clients. Cela a déclenché un débat, en grande partie sur les réseaux sociaux, concernant les avantages et les inconvénients du nouveau modèle. Des inquiétudes ont été exprimées sur la sécurité des conducteurs et des autres personnes dans la circulation en raison de la pression de livrer dans les délais. L’entreprise est revenue avec l’idée qu’avoir une forte densité de magasins lui permettait de livrer en 10 minutes, même si le coureur roulait à 10 km/h.

Il vaut la peine d’examiner plus attentivement cette offre et ses implications.

Besoins et envies

En 2014, une étude McKinsey a identifié la livraison le jour même comme un moteur essentiel des ventes. Avec la livraison de nourriture qui gagne du terrain dans les zones urbaines et avec la pandémie, des livraisons plus rapides ont été demandées.

Il y a deux avantages à avoir des délais de livraison plus courts. L’un est un avantage concurrentiel, prenant part à la concurrence. L’autre est d’augmenter la consommation en augmentant les achats impulsifs. Le premier occupe l’esprit de nombreux consommateurs sur les réseaux sociaux, mais le second est probablement plus important.

Les achats impulsifs sont généralement de petites commandes. Cela signifie qu’il y aura une augmentation du nombre de commandes pour répondre aux besoins d’un ménage, ce qui entraînera une augmentation des matériaux d’emballage et une consommation de carburant supplémentaire. Ces deux facteurs augmenteront l’impact négatif sur les consommateurs. Alors que de nombreuses entreprises établies font état de la neutralité carbone et du triple résultat, la plupart des start-up ne le font pas. Sans que ces données soient rendues publiques, il est difficile d’évaluer l’augmentation de la charge de recyclage et de l’empreinte carbone à partir de ce modèle. Cependant, dans un monde qui pense que nous devons être plus attentifs à la consommation, ce sera un pas dans la direction négative.

Défi de la productivité économique

Du point de vue purement technique de la chaîne d’approvisionnement, certaines implications peuvent découler de l’engagement d’une livraison en 10 minutes. Premièrement, la déclaration de l’entreprise selon laquelle en raison de la densité de magasins dans les 10 villes dans lesquelles Grofers opère, l’engagement de temps de trajet peut être respecté en voyageant à 10 km/h a tendance à cacher plus qu’il ne l’admet.

La société a déclaré que le temps d’emballage avait été réduit à deux minutes et demie. En acceptant cela, et en supposant que cela inclut également du temps pour la cueillette, il reste sept minutes et demie pour livrer. La vitesse moyenne du trafic dans une ville comme Bangalore est de 18,7 km/h, avec des variations substantielles. Il y a une énorme différence entre une valeur moyenne et assurer le respect d’une valeur engagée. Par exemple, un joueur de cricket peut avoir une moyenne au bâton de 65, mais si vous regardez quel est le minimum que vous pouvez toujours attendre de la même personne, il peut tomber à 10 ou 15. Ainsi, un engagement ne peut pas être pris sur la moyenne (de, disons, 65), mais uniquement sur les performances les plus basses.

Il en est de même pour les engagements de livraison. Cela signifie que la vitesse moyenne que les usagers devront maintenir devra être nettement supérieure à la vitesse moyenne du trafic.

Il y a un deuxième problème plus grave avec cet engagement. Il laisse complètement de côté le temps mis par le cavalier pour atteindre le magasin local. Cela signifie que chaque magasin devra avoir des personnes en attente d’attente de la commande, ce qui entraînera une baisse significative de leur utilisation. Lorsque l’utilisation diminue, le coût total doit être amorti sur un plus petit nombre de livraisons, de sorte que le coût par livraison augmentera considérablement. En Inde, contrairement aux États-Unis, les clients n’aiment pas payer un supplément pour plus de commodité. Cependant, dans ce modèle, quelqu’un devra payer la facture une fois que les investisseurs auront cessé de financer les pertes.

Dans l’ensemble, du point de vue de la conception de la chaîne d’approvisionnement, le modèle de livraison en 10 minutes dans sa forme actuelle ne semble pas très efficient, ni efficace. Du point de vue du consommateur, il s’agit d’un accroche marketing certain, mais sur le plan environnemental et économique, il semble négatif.

L’auteur est partenaire, CGN Global India

