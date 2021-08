“Chaque mois, je sors davantage la tête”

26/08/2021 à 17h59 CEST

Marc Márquez (Repsol Honda) sent qu’il progresse. Il n’est pas encore à cent pour cent, mais lors de la dernière course en Autriche, il a tenu les trois quarts de la course sur le podium, jusqu’à ce qu’il s’écrase lors d’un changement de vélo avec l’arrivée de la pluie. Malgré deux courses manquées avant de réapparaître à Portimao après une longue convalescence depuis son accident de Jerez 2020, Marc est le pilote Honda le mieux placé du championnat, onzième, avec 59 points, quatre plus que Nakagami et 18 de plus que son frère Alexis et son partenaire Pol Espargaro.

Ce jeudi, à la veille du départ du GP de Grande-Bretagne et de Silverstone, Márquez a précisé que “l’intention de cette deuxième partie de saison n’est pas de gagner toutes les courses, ce qui ne peut évidemment pas, mais d’être beaucoup plus proche de la les premières positions, c’est là où nous voulons être l’année prochaine”.

Márquez se souvient de sa performance en Autriche, dans lequel il n’était pas aussi bon que prévu sur le mouillé et, cependant, il était compétitif sur le sec. « Même moi, je savais que ce ne serait pas facile de revenir, mais je pensais que surtout dans la récupération du bras, des sensations en général, ce serait plus rapide, mais ce n’est pas comme ça et oui que cela fait de tout un un peu plus imprévisible, je veux dire Avec ça, on ne sait jamais ce qui va se passer pendant le week-end, on ne peut pas le planifier parfaitement mais, à part tout cela, il est également vrai que la situation que nous avons avec la moto n’aide pas à obtenir les meilleurs résultats et tout est Conseil”.

“Je ne suis pas à cent pour cent, le vélo non plus, et cela nous coûte un peu plus cher, mais petit à petit je m’améliore, le vélo va de mieux en mieux et de petits pas avancent ; Honda travaille beaucoup et cela signifie que sur des circuits comme l’Autriche, qui, comme on pouvait s’y attendre, n’aurait pas à être là à sec, car pendant Austria 2 je me sentais très bien et j’ai pu faire une très bonne course », insiste Marc Márquez. Je suis tombé dans l’eau, oui, mais bon, à part tout ça le plus important c’est qu’à chaque fois je sors la tête des positions devant et c’était mon intention”, confie-t-il.

“Silverstone est l’un des circuits difficiles du championnat du monde, mais en 2019 j’ai assez bien fait tout le week-end donc je ne sais pas, je ne sais pas comment répondre à la question de ce qu’on va pouvoir choisir, mais si je me laisse guider par les sensations de l’Autriche, des deux Autriche, je pense qu’on ne pourra peut-être pas gagner mais on ne peut rien exclure d’emblée », confie Márquez convaincu.

“Nous partirons avec un profil bas, optimiste dans le sens où les conditions physiques sont concernées, et avec le vélo nous essaierons de bien nous retrouver dès le départ et puis pendant le week-end voir où nous en sommes et ce que nous pouvons choisir et, surtout, soyez proche de ceux qui précèdent », insiste-t-il.

En cuanto a la evolución de la moto lo deja en manos de la fábrica, pues “Honda tiene que decidir qué quiere probar y qué no, porque no me estoy jugando el campeonato, y ellos son los que tienen que decidir cuál es la dirección que quieren tomar aunque, evidentemente, cuando pruebo las cosas, el comentario final de si vale o no es por el que se guían. Por ejemplo, lo que probamos en Austria 1 algo de Austria 2 de momento no se usa para verificar mejor y aquí probaremos otras cosas pero saldremos de partida con la moto con la que corrí en Austria 2, con la que corrí en Assen con mi base, que es con la que me encuentro más cómodo, pero también porque así lo han decidido”, asegura el ocho veces Champion du Monde.

“L’important c’est de continuer à travailler et à essayer des petites choses, mais on va essayer de faire un week-end normal pour ne pas avoir trop le vertige et voir jusqu’où on peut aller, tout se verra vendredi, quand on sortira, si on va bien ou pas savoir comment le reste du week-end”, reconnaît-il Marquez.