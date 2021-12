Chaque moment à ne pas manquer des People’s Choice Awards 2021

Les gens ont parlé : les moments de célébrités ne manquaient pas au Prix ​​du public 2021.

Avec Kenan Thompson hébergement et Kim Kardashian, Dwayne The Rock Johnson, Christina Aguilera et Halle Berry en tant que certains des plus grands lauréats de la soirée, la remise des prix annuelle devait être une fin inoubliable pour 2021 – et disons simplement qu’elle a été livrée.

Pour l’occasion, les stars se sont alignées au Barker Hanger de Santa Monica, où des célébrités comme Scarlett Johansson, Simu liu, Ellen Degeneres et les Kardashian n’étaient que quelques-uns des grands gagnants de la cérémonie.

Aguilera, l’icône de la musique de l’année, a bercé la foule avec un mélange de ses succès les plus populaires tandis que Johnson, la championne du peuple, a surpris une récipiendaire de Make-a-Wish en l’invitant à accepter son prix.