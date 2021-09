Chaque Nintendo Switch en édition limitée que vous pouvez acheter aujourd’hui

Pourquoi acheter une Nintendo Switch ordinaire alors que vous pouvez en acheter une qui est unique et que peu de gens possèdent ? Nous mettons en évidence toutes les différentes consoles Nintendo Switch en édition limitée et spéciale que vous pouvez acheter aujourd’hui. De nombreuses consoles Switch en édition limitée sont livrées avec une copie numérique ou physique des jeux vidéo qu’elles commémorent, ainsi qu’un ou deux goodies supplémentaires dans certains cas. En tout cas, ils seront amusants pour jouer aux meilleurs jeux Nintendo Switch.

Veuillez noter: Ces consoles sont vendues en quantités limitées et peuvent ne pas être disponibles directement chez les détaillants. Si vous souhaitez mettre la main sur quelque chose de rare ou déjà épuisé, vous devrez peut-être acheter par l’intermédiaire d’un tiers.

Paradis tropical : Animal Crossing : New Horizons Switch



De loin, il s’agit de la configuration Switch la plus vive que nous ayons vue jusqu’à présent (sans compter les conceptions Switch Lite). Vous obtenez deux Joy-Cons aux couleurs pastel et un quai lumineux avec Tom, Timmy et Tommy Nook.

300 $ chez Best Buy 310 $ sur Amazon

Temps de chasse : Monster Hunter Rise Edition



Les fans de Monster Hunter se réjouissent ! Un nouveau pack Switch sympa peut être le vôtre. Il comprend le jeu Monster Hunter Rise et un commutateur super impressionnant avec des designs uniques à l’avant et à l’arrière.

435 $ sur Amazon

Un look signature : Mario Red + Blue Edition Nintendo Switch



Cette Nintendo Switch unique a été révélée aux côtés de Bowser’s Fury, le tout nouveau module complémentaire inclus avec Super Mario 3D World sur la Switch. Les couleurs rouge et bleu de cette console correspondent à la tenue signature de Mario, tandis que l’étui de transport inclus présente l’équipement emblématique de Mario : ses gants, son chapeau, sa salopette et, bien sûr, sa moustache.

398 $ sur Amazon

Le retour de Mario : Super Mario Odyssey Nintendo Switch



Le titre inaugural de Super Mario sur Nintendo Switch est unique, amusant et bon de toutes les manières que seul Mario peut être. Cette console Switch spéciale est livrée avec deux Joy-Cons rouges et un étui de transport rouge vif. Il est difficile à trouver, vous devrez donc probablement l’acheter d’occasion.

À partir de 370 $ sur eBay

Attrapez-les tous : Pokémon Let’s Go Pikachu / Let’s Go Eevee Nintendo Switch



Les fans de Pokémon apprécieront le pack Let’s Go Pikachu et Let’s Go Eevee. Le dock Switch est livré avec des photos d’Eevee et de Pikachu, les Joy-Cons sont stylisés après eux, et l’arrière de la console Switch a des pochoirs de tous vos Pokémon préférés. Vous aurez également le jeu de votre choix (ce qui peut changer le prix) et une Poke Ball Plus !

À partir de 380 $ sur eBay

La gloire des combats : Super Smash Bros. Ultimate Nintendo Switch



Le plus grand jeu Super Smash Bros. de tous les temps est sur Switch, et Nintendo a une console géniale pour commémorer le lancement. Vous obtiendrez une console Switch grise avec des Joy-Cons spécialement conçus et une station d’accueil avec plusieurs personnages emblématiques de Nintendo.

À partir de 350 $ sur eBay

Détruire le mal : Diablo 3 Eternal Collection Nintendo Switch



Pour la première fois, vous pouvez jouer à Diablo 3 sur un ordinateur de poche. Cet ensemble Nintendo Switch comprend une console et une station d’accueil Switch spécialement marquées, ainsi qu’un étui de transport assorti. Cette version console est difficile à trouver. Le mieux est de l’acheter d’occasion.

À partir de 305 $ sur eBay

Devenez un dragon : Dragon Quest XI Nintendo Switch



Disponible exclusivement au Japon, ce pack est l’un des rares systèmes Switch à être livré avec deux Joy-Cons bleus. Il comprend également une épée et un bouclier sur la station d’accueil Nintendo Switch ainsi que divers pochoirs Dragon Quest sur la console et les Joy-Cons. Chassez-le sur eBay.

À partir de 549 $ sur eBay

Soyez désordonné: Splatoon 2 Nintendo Switch



Comme le pack Super Mario Odyssey, la console Switch unique de Splatoon 2 n’a pas de marquage spécial, mais les Joy-Cons sont disponibles dans des couleurs spéciales – Neon Pink et Neon Green – et un étui de transport également. Bien que cela puisse être sur Amazon de temps en temps, vous devrez probablement acheter d’occasion sur eBay pour obtenir celui-ci.

À partir de 425 $ sur eBay

Mickey et ses amis : Pack Disney Tsum Tsum Festival



Les adorables emojis Disney sont absolument parfaits sur ce Switch vibrant. Stitch, Mickey Minnie et Winnie l’ourson sont présentés sur le quai, tandis que les oreilles emblématiques de Mickey se trouvent sur le bouton d’accueil droit de Joy-Con. C’est l’un des plus difficiles à trouver, vous devrez donc payer un joli centime pour l’obtenir.

À partir de 565 $ sur eBay

Devenez légendaire : Zacian et Zamazenta Nintendo Switch Lite



De Pokémon Sword & Shield vient le couple légendaire, qui orne le dos de cette console Switch Lite. Avec des couleurs opposées de chaque côté, ce Switch Lite est garanti pour se démarquer de la foule.

323 $ sur Amazon

Battle Royale : Switch édition spéciale Fortnite



Sortie en Europe le 30 octobre et en Nouvelle-Zélande et en Australie le 6 novembre, cette console en édition limitée comprend des Joy-Cons jaune et bleu vif et une station d’accueil personnalisée. Il est également livré avec le jeu Battle Royale gratuit pré-installé et un code de téléchargement pour des tenues spéciales et la monnaie du jeu. On ne sait pas quand il pourrait arriver aux États-Unis, donc votre meilleur pari est d’en acheter un auprès d’un vendeur tiers qui expédie à l’international.

447 $ sur Amazon

À la chasse : Monster Hunter XX édition spéciale Nintendo Switch Bundle



Autre exclusivité japonaise, cette console spéciale lancée aux côtés du RPG d’action en 2017. Elle comprend une copie physique du jeu, qui n’est également sorti qu’au Japon, des contrôleurs Joy-Con gris et un dock décoré de runes thématiques.

À partir de 375 $ sur eBay

Pokémon Lite : Console Nintendo Switch Lite 32 Go Pokémon édition Dialga et Palkia



Bien que cette console ne soit pas encore sortie, vous aurez envie de la surveiller ! Parallèlement à la sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl, une nouvelle console Switch Lite sortira le 5 novembre 2021. L’arrière de la console grise présente un design or et argent des légendaires Dialga et Palkia.

200 $ chez Best Buy

Alors que toutes les consoles Nintendo Switch font la même chose, ces consoles en édition spéciale ont des apparences uniques. Vous pouvez être sûr que le vôtre fera tourner les têtes lorsque vous entrez dans une pièce, surtout si vous avez l’Animal Crossing: New Horizons Switch ou le fantastique avec ses Joy-cons bleus.

Si vous recherchez une Nintendo Switch Lite, nous vous recommandons les éditions Zacian et Zamazenta inspirées de Pokémon Sword and Shield ou gardez un œil sur l’édition Dialga & Palkia qui sortira le 5 novembre. Assurez-vous d’en attraper une au moment où vous avez décidé lequel vous voulez car on ne sait pas combien de temps ils vont durer !

