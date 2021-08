Chaque note de 2k22 joueurs que nous avons vue jusqu’à présent

du fil du 21e siècle : Note de la rédaction : bien que nous soyons sceptiques quant aux affirmations du gouvernement, des médias et des professionnels de la santé concernant l’émergence d’une prétendue souche « Delta Variant » du « nouveau » coronavirus, nous avons néanmoins publié cet article du Dr Mercola car il contient un certain nombre de points argumentatifs […] More