Chaque nouveau film/émission de télévision à venir sur HBO et HBO Max en octobre ⋆ .

Prêt à diffuser votre streaming en octobre ? HBO et HBO Max préparent une gamme impressionnante de nouvelles et anciennes versions, y compris l’épopée de science-fiction très attendue de Denis Villeneuve, Dune.

Le mois prochain, de toutes nouvelles saisons de Succession et Love Life ainsi que le film des Sopranos, The Many Saints of Newark, selon Decider, seront également déployés le mois prochain. Les deux titres de Warner Bros. auront également des sorties simultanées en salles, le premier sortant le 1er octobre et le second le 22 octobre.

Il semble presque assuré que Dune fera ses débuts au box-office au niveau national car, non seulement il dispose d’un casting de stars et d’un réalisateur et co-scénariste très acclamé, mais le film a tiré un fort box-office numéros à l’échelle internationale, où il a déjà été publié sur certains marchés.

En fait, le film a même établi un record du week-end d’ouverture IMAX à l’ère de la pandémie en Russie, en France, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Ukraine, à Hong Kong et à Singapour, selon la date limite. Ayant récolté près de 37 millions de dollars jusqu’à présent sur seulement 24 marchés, il dépasse déjà les attentes. Le film met en vedette Timothee Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa et plus encore.

Les cinéphiles auront également droit à un accès à domicile au succès In the Heights le 28 octobre. De plus, la nouvelle saison de la comédie principale d’Issa Rae Insecure sera diffusée le 24 octobre.

Découvrez toute la gamme ci-dessous :

1er octobre

Entrée, 2013 (HBO)

Une affaire royale, 2012 (HBO)

Après l’homme mince, 1936

Tous les hommes du président, 1976 (HBO)

Gigolo américain, 1980 (HBO)

Graffiti américain, 1973 (HBO)

Argo, 2012 (version alternative) (HBO)

Mauvais garçons II, 2003

Mauvais garçons, 1995

Mauvais mots, 2013 (HBO)

Ballet 422, 2014 (HBO)

Être Flynn, 2012 (HBO)

Meilleur homme à terre, 2013 (HBO)

Flic de Beverly Hills, 1984 (HBO)

Flic de Beverly Hills II, 1987 (HBO)

Beverly Hills Cop III, 1994 (HBO)

L’excellente aventure de Bill et Ted, 1989 (HBO)

Le faux voyage de Bill et Ted, 1991 (HBO)

Billy Elliot, 2000 (HBO)

Noël noir, 2019 (HBO)

Black Hawk Down, 2001 (HBO)

Lames de gloire, 2007 (HBO)

Selles flamboyantes, 1974

Père de sang, 2016 (HBO)

Bloodsport, 1988 (HBO)

Coup de cœur bleu, 2002 (HBO)

Bridget Jones : Le bord de la raison, 2004 (HBO)

Journal de Bridget Jones, 2001

Ville brisée, 2013 (HBO)

Caddyshack II, 1988

Gâteau, 2005 (HBO)

Chats, 2019 (HBO)

Enfant 44, 2015 (HBO)

Cité de Dieu, 2002 (HBO)

Le Choc des Titans, 1981

Client 9 : L’ascension et la chute d’Eliot Spitzer, 2010 (HBO)

Culpa, 2021 (HBO)

Danny Collins, 2015 (HBO)

David Lynch : La vie artistique, 2016

Cherchant désespérément Susan, 1985 (HBO)

Dîner pour Schmucks, 2010 (HBO)

Le doute, 2008 (HBO)

Dans une salle sombre, 2018 (HBO)

Descente, 2020 (HBO)

Zone de largage, 1994 (HBO)

Mourir jeune, 1991 (HBO)

Le Cantante, 2007 (HBO)

El Profugo, 2020 (HBO)

Emma., 2020 (HBO)

Amour sans fin, 2014 (HBO)

Entre Nos: Les gagnants 2, 2021 (HBO)

Entre nos : ce qu’elle a dit, 2021 (HBO)

Affaires de famille

Cinquante nuances de noir, 2016 (HBO)

Pour un bon moment, appelez…, 2012 (version alternative) (HBO)

Full house

Gangs de New York, 2002 (HBO)

Escouade de gangsters, 2013 (HBO)

Au revoir, M. Chips, 1969

Crête de scie à métaux, 2016 (HBO)

Harold et Kumar s’échappent de la baie de Guantanamo, 2008

Il a dit qu’elle a dit, 1991 (HBO)

Coeurs dans l’Atlantide, 2001 (HBO)

Attelage, 2005

Hitman, 2007 (version alternative) (HBO)

Hooper, 1978

Otage, 2005 (HBO)

Maison de cire, 2005

Maison, 2008 (HBO)

Imagine ça, 2009 (HBO)

Ingrid Bergman : Dans ses propres mots, 2015

J. Edgar, 2011 (HBO)

Johnny English frappe à nouveau, 2018 (HBO)

Voyage au centre de la Terre, 2008

Juste miséricorde, 2019 (HBO)

Kill Bill : Vol. 1, 2003 (HBO)

Kill Bill : Vol. 2, 2004 (HBO)

Kin, 2018 (HBO)

Année bissextile, 2010 (HBO)

LEGO DC Shazam : Magie et monstres !, 2020

Moins que zéro, 1987 (HBO)

Comme de l’eau pour le chocolat, 1992 (HBO)

Petit homme, 2006 (HBO)

Lincoln, 2012 (HBO)

Billet de loterie, 2010 (HBO)

M*A*S*H, 1970 (HBO)

Maman, 2013 (HBO)

Marathon Man, 1976 (HBO)

Misère, 1990 (HBO)

Monster’s Ball, 2001 (version alternative) (HBO)

Royaume du lever de la lune, 2012 (HBO)

Les vacances de Noël de National Lampoon, 1989

National Lampoon’s Vacation, 1983

Tueurs nés naturels, 1994

Jamais, rarement, parfois, toujours, 2020 (HBO)

La nuit nous attrape, 2010 (HBO)

Orphelin, 2009

Orientation parentale, 2012 (HBO)

Paria, 2011 (HBO)

Académie de police, 1984

Poltergeist II : L’autre côté, 1986 (HBO)

Poltergeist III, 1988 (HBO)

Parties intimes, 1997 (HBO)

Preuve de vie, 2000 (HBO)

Bandes de course, 2005 (HBO)

Route de réservation, 2007 (HBO)

Dis n’importe quoi…, 1989 (HBO)

Sergent York, 1941

Arbre, 1971

Allons-nous danser ?, 2004 (HBO)

Elle est tout ça, 1999 (HBO)

Sherlock Holmes et la grande évasion, 2019 (HBO)

Sherlock Holmes, 2009

Shrek le troisième, 2007 (HBO)

Six degrés de séparation, 1993 (HBO)

Ruban, 1993 (version alternative) (HBO)

Vif d’or, 2013 (HBO)

Circuit automobile, 1968

Pas à pas

Stigmates, 1999 (HBO)

Étrange mais vrai, 2019 (HBO)

Superstar, 1999 (HBO)

Super 8, 2011 (HBO)

Parle-moi, 2007 (HBO)

Teen Titans Go! contre Teen Titans, 2019

Les soeurs Banger, 2002 (HBO)

Le côté aveugle, 2009 (HBO)

Le feu de joie des vanités, 1990

Le livre d’Eli, 2010 (HBO)

La campagne, 2012 (version alternative) (HBO)

Les règles de la cidrerie, 1999 (HBO)

Le Kid de Cincinnati, 1965

L’Est, 2013 (HBO)

Le spectacle Eichmann, 2015 (HBO)

Le stage, 2013 (HBO)

L’homme invisible, 2020 (HBO)

Les filles Harvey, 1946

La note élevée, 2020 (HBO)

Les Heures, 2002 (HBO)

La Légende d’Hercule, 2014 (HBO)

Les nombreux saints de Newark, Première du film Warner Bros., 2021

Les étrangers, 1983

La tempête parfaite, 2000

L’Aventure de Poséidon, 1972 (HBO)

La carrière, 2020 (HBO)

Le Rite, 2011 (HBO)

L’Homme qui court, 1987 (HBO)

Le chemin du retour, 2013 (HBO)

Le 15h17 à Paris, 2018 (HBO)

Les choses que nous avons perdues dans l’incendie, 2007 (HBO)

La mariée cadavre de Tim Burton, 2005

Bricoler, tailleur, soldat, espion, 2011 (HBO)

Transe, 2013 (HBO)

Tully, 2018 (HBO)

Douze singes, 1995 (HBO)

Sous l’eau, 2020 (HBO)

En l’air, 2009 (HBO)

Wall Street, 1987 (HBO)

Corps chauds, 2013 (HBO)

Wendy, 2020 (HBO)

XXX, 2002

3 octobre

Mijoter, 2020

4 octobre

Laetitia, Finale Série Dramatique Limitée (HBO)

Niña Furia

Sous-location, 2020

5 octobre

Masters américains : Mike Nichols, 2016

American Masters : Nichols et May : Take Two, 1996

El Verano Que Vivimos, 2020

Level Playing Field, Finale de la série documentaire (HBO)

6 octobre

Muy Gay Too Mexicano (Court), 2020

La République de Sarah, saison 1

Rosa (court), 2020

7 octobre

15 minutes de honte, première de la série Max Original

Craftopia, Max Original Saison 2A Première

Le spectacle pas trop tard avec Elmo : Amber Ruffin / Bebe Rexha

8 octobre

Voyageurs, 2021 (HBO)

9 octobre

Birdgirl , Saison 16

To Your Eternity , Saison 1 (Sous-titré) (Collection Crunchyroll)

10 octobre

Ça : Chapitre 2, 2019

Famille nucléaire, Finale de la série documentaire (HBO)

Scènes d’un mariage, finale de la série limitée (HBO)

11 octobre

Nous sommes ici, première de la saison 2 (HBO)

14 octobre

Aquaman : King of Atlantis, Chapitre 1 : Mer Morte, Première de la série Max Original

Little Ellen, Max Original Saison 1B Première

Love Spells (alias Amarres), première de la série Max Original

Teen Titans Go !, Saisons 1-6

The Missing, (alias Os Ausentes), première de la série Max Original

Le spectacle pas trop tard avec Elmo : Jenna Bush Hager / Sophie Fatu

Phoebe Robinson: Désolé, Harriet Tubman, Max Original Special Premiere

Bienvenue à Utmark (alias Utmark), Max Original Series Premiere

Qu’est-il arrivé, Brittany Murphy?, Première de la série originale Max

15 octobre

Dans la ligne de mire, 1993

Point Break, 1991 (HBO)

Tu Me Manques, 2019 (HBO)

17 octobre

Succession, Première de la saison 3 (HBO)

18 octobre

El Huésped Americano (alias The American Guest), Finale de la série dramatique limitée (HBO)

Les femmes sont perdantes, 2021

19 octobre

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO)

20 octobre

Entre Hombres (alias Amongst Men), Finale de la série limitée (HBO)

21 octobre

Aquaman : Roi de l’Atlantide, Chapitre Deux : Primordius

Reign of Superwomen, première du documentaire original Max

The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021 (HBO) (Disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et

Dolby Atmos en anglais uniquement sur les appareils pris en charge)

Le spectacle pas trop tard avec Elmo : Ames McNamara / Leslie Odom Jr.

Tuff Money (alias Bani Negri), première de la série Max Original

22 octobre

Dune, Première du film Warner Bros., 2021

24 octobre

Insecure, Première de la saison 5 (HBO)

26 octobre

Maricon Perdido, première de la série originale Max

Les Mopes, première de la série originale Max

La vérité de Dolores Vazquez (alias The Caso Wanninkhof), première de la série Max Original

28 octobre

Aquaman: King of Atlantis, Chapitre Trois: Tidal Shift

In The Heights, 2021 (HBO) (Disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos en anglais uniquement sur les appareils pris en charge)

Love Life, Max Original Saison 2 Premiere

A Thousand Fangs (alias Mil Colmillos), première de la série Max Original

Le spectacle pas trop tard avec Elmo : Dani & Dannah Lane / AJR

29 octobre

Victor et Valentino, saison 2

31 octobre

La Bachelorette, Saison 16

