Chaque nouveau film et émission à venir à Disney Plus en septembre 2021

L’ère éphémère des films Premier Access sur Disney Plus semble révolue. La bonne nouvelle est que le nombre d’émissions originales, de films et d’émissions spéciales sur le service de streaming continue d’augmenter chaque mois. En septembre 2021, l’émission Disney Plus qui attirera certainement le plus d’attention est Star Wars: Visions. Si vous n’avez pas encore vu la bande-annonce, allez la regarder. Il y aura également de nouveaux épisodes de Turner & Hooch, Chip ‘n’ Dale: Park Life et Doogie Kamealoha, MD

Nouveautés Disney Plus pour septembre 2021 :

Mercredi 1er septembre

Dug Days (Short) | Saison 1

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 106 “Le Roi Noisette / Bébé uf / Méga Puce Musculaire”

Marvel Studios Légendes | Les dix anneaux

Monstres au travail | Épisode 110 “C’est le rire qu’ils recherchent”

Tourneur & Hooch | Épisode 107 « Servir et Pawtect »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 104

Sauvetage d’animaux en Alaska (S2)

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Grande fin de traumatisme

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Pack piraté

Disney Junior The Chicken Squad (S1), 4 épisodes

Jeudi 2 septembre

Dans les coulisses de l’élevage d’animaux

vendredi 3 septembre

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles

Phénix sombre

Rangers du parc Smoky Mountain

Demain

mercredi 8 septembre

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 101 “Aloha – Le bonjour”

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 107 « Caneton en difficulté / Amis de la famille / Top Dog »

Tourneur & Hooch | Épisode 108 « Appréciation d’Arf »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 105

Disney Junior Mira, Détective Royal (S2), 15 épisodes

Poivre Ann de Disney (S1 – S3)

L’Incroyable Dr Pol (S19), 5 épisodes

Le magicien des pattes (S1)

vendredi 10 septembre

Vingt quelque chose (court)

Disney loin de la maison de Raven

Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

Mercredi 15 septembre

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 108 « Le fantôme / Le crime imparfait / Soupe aux noix »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 102 “L’amour est un mystère”

Tourneur & Hooch | Épisode 109 « Témoin Pup-tection »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 106

Disney Junior prêt pour la maternelle (S2)

La vie sous zéro : nouvelle génération (S16)

Miraculous Tales of Ladybug & Cat Noir (S4), 13 épisodes

Unknown Waters avec Jeremy Wade (S1), 3 épisodes

vendredi 17 septembre

Nona (court)

Confessions d’une accro du shopping

Descendants Disney : Le mariage royal

Les succès de Broadway de Disney au Royal Albert Hall de Londres

Tombes inondées du Nil

Léopard aux yeux de jade

Mercredi 22 septembre

Star Wars : Visions (Short) | Tous les épisodes

Star Wars : Visions (Focus cinéaste) | Fonctionnalités bonus

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 109 “The Unusual Nutspects / An Evening With Clarice / Craft Craze”

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 103 “Permis de ne pas conduire”

Tourneur & Hooch | Épisode 110 “Lost And Hound”

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 107

Chien : Impossible (S2)

Spidey et ses incroyables amis (S1), 7 épisodes

vendredi 24 septembre

Une histoire d’étincelles

Copains effrayants

La faute à nos étoiles

Mercredi 29 septembre

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 110 “Trop tard pour hiberner / Désolé, désolé, je ne fais jamais confiance à une saucisse”

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 104 “Lahela et Stitch”

Tourneur & Hooch | Épisode 111 « Hooch Machina »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 108

Disney’s Magic Bake-Off (S1), 7 épisodes

Disney Junior Muppet Babies (S3), 8 épisodes

Disney Junior prêt pour la maternelle (S1)

Disney Junior Vampirina (S3)

Grande barrière de corail (S1)

La laiterie de la famille Hatcher (S1)

Rolie Polie Olie (S1 – S5)

C’est tout ce que vous allez voir sur Disney + jusqu’au mois de septembre 2021. Nous reviendrons le mois prochain avec une liste de toutes les émissions et films à venir sur le service de streaming de Disney en septembre. Vous pouvez également voir tout ce qui a été ajouté à Disney+ en août 2021 ici.

