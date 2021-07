Chaque nouveau film et émission à venir sur Disney + en août 2021

Entre Black Widow et la finale de Loki, juillet a été un bon mois pour les fans de Marvel. La cerise sur le gâteau qu’était le crossover Deadpool-MCU n’a certainement pas fait de mal non plus. Bien sûr, le mois d’août ne sera pas aussi excitant, mais il y a encore beaucoup de contenu de qualité en cours. Jeudi, Disney a partagé le calendrier Disney + d’août 2021, et bien qu’il n’y ait pas de nouvelle série d’action en direct, la première série animée de Marvel Studios sera lancée le mois prochain. Et qu’est-ce qui se passerait si…? peut ressembler à un spin-off, mais après la finale de la saison de Loki, cela pourrait être bien plus.

Voici toutes les nouveautés à venir sur le service de streaming Disney+ au mois d’août 2021 :

mercredi 4 août

Court-circuit (Shorts) | Saison 2

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 102 “Le paquet entier / Cerveau d’oiseau / Gland à mes côtés”

Marvel Studios Légendes | Nouveaux épisodes

Monstres au travail | Épisode 106 « Le distributeur automatique »

Tourneur & Hooch | Épisode 103 “Les diamants sont furever”

Les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique : édition animale (S1)

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Ajustement pour le service

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Une brique à la fois

Disney Junior Fantaisie Nancy (S2)

vendredi 6 août

La Mystérieuse Société Bénédicte | Épisode 108

Star Wars : Le mauvais lot | Épisode 115

Beverly Hills Chihuahua 2

Beverly Hills Chihuahua 3 : Vive la Fiesta !

Gordon Ramsay : Uncharted (S3) Ep. Le soleil de minuit de la Finlande

Requin tueur contre. Orque

Mme Doubtfire

Mercredi 11 août

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 101

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 103 « La jungle / Le vol / Plongée profonde »

Monstres au travail | Épisode 107 « Des retours adorables »

Tourneur & Hooch | Épisode 104 “Dans la ligne de fourrure”

Briser les os de Bobby (S1), 8 épisodes

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Avant de l’emballage

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Quarantaine canine

Disney Gabby Duran & The Unsittables (S2), 10 épisodes

Disney Junior Chicken Squad (S1), 7 épisodes

vendredi 13 août

Star Wars : Le mauvais lot | Épisode 116

Bleu vert

Fichiers d’attaque de requin (S1) Ep. Requins devenus voyous

Mercredi 18 août

Grandir un animal | Saison 1

Journal d’un futur président | Saison 2

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 104 “Un écrou que vous ne pouvez pas refuser / Chipmunks Away / Ruff Justice”

Monstres au travail | Épisode 108 « Petits monstres »

Tourneur & Hooch | Épisode 105 « En route pour sentir Dorado »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 102

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Attaque de meute

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Foi aveugle

Disney La maison du hibou (S2), 5 épisodes

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon (S9)

La vie sous zéro : nouvelle génération (S1)

La vie sous zéro : nouvelle génération (S2)

vendredi 20 août

Mercredi 25 août

Galerie Disney : Star Wars : Le Mandalorien | Épisode 110 « Galerie Disney : Guerres des étoiles: The Mandalorian – Making of de la finale de la saison 2 »

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 105 “Dog In The House / Cone Alone / Highway To Hugs”

Monstres au travail | Épisode 109 « Le jour des mauvais cheveux »

Tourneur & Hooch | Épisode 106 « Le Fur-gitive »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 103

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Problème de jumeaux

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Chiens V Chats

Urgences des animaux exotiques du Dr K (S9)

Gigantosaure (S2)

Méchant Thon (S10), 12 épisodes

vendredi 27 août

Cruelle

Dan dans la vraie vie

Disney Princess Remixed: Une célébration de princesse ultime

Underdog

C’est tout ce que vous allez voir sur Disney + jusqu’en août 2021. Nous reviendrons le mois prochain avec une liste de toutes les émissions et films à venir sur le service de streaming de Disney en septembre. Vous pouvez également voir tout ce qui a été ajouté à Disney + en juillet 2021 ici.

