Chaque nouveau film et émission à venir sur Disney + en juillet 2021 – .

Deux ans après la sortie en salles de Spider-Man: Far From Home, l’univers cinématographique Marvel revient enfin sur grand écran. Black Widow fait ses débuts tant attendus et souvent retardés dans les cinémas et sur Disney + Premier Access le 9 juillet, mettant fin à l’histoire de Natasha Romanoff après sa disparition fatidique dans Avengers: Fin de partie.

Black Widow est facilement la plus grande sortie de juillet, mais il y a beaucoup plus à attendre sur Disney + le mois prochain, y compris les premières du film original Jungle Cruise et la série originale Monsters at Work et Turner & Hooch. Loki terminera également sa première saison, tandis que Star Wars: The Bad Batch et High School Musical poursuivent leurs séries respectives.

Voici toutes les nouveautés à venir sur le service de streaming Disney+ au mois de juillet 2021 :

Diffusion le 2 juillet

Lycée Musical : La comédie musicale : La série | Épisode 208 “Le plus probable”

Star Wars : Le mauvais lot | Épisode 110 « Un terrain d’entente »

La Mystérieuse Société Bénédicte | Épisode 102

Briser les os de Bobby (S1)

Disney Junior Mickey Mouse Aventures Mixtes (S1)

La maison du corbeau de Disney (S4)

Gordon Ramsay : Inexploré (S3) | Ep. Porto Rico luxuriant et sauvage

Le sable

Le Sandlot 2

Diffusion le 7 juillet

Monstres au travail | Épisode 101 “Bienvenue chez Monsters, Incorporated”

Loki | Épisode 5

Marvel Studios Légendes | Veuve noire

Diffusion le 9 juillet

Veuve noire | Accès Premier

Lycée Musical : La comédie musicale : La série | Épisode 209 “Les vacances de printemps”

La Mystérieuse Société Bénédicte | Épisode 103

Star Wars : Le mauvais lot | Épisode 111 « Le marché du diable »

Disney Junior Minnie’s Bow-Toons: Party Palace Pals (S1)

Flicka

Gordon Ramsay : Inexploré (S3) | Ep. Les Grandes Montagnes Smoky

Monde miraculeux : Shanghai, la légende de Ladydragon

Orca vs. Grand blanc (alias : Killer Whale Vs. Shark)

Requin Rogue (alias : Rogue Jaws)

Shark Beach avec Chris Hemsworth

Quand les requins attaquent (S7)

Le plus gros requin taureau du monde

Diffusion le 14 juillet

Loki | Épisode 6

Monstres au travail | Épisode 102 « Rencontrez Mift »

Diffusion le 16 juillet

Lycée Musical : La comédie musicale : La série | Épisode 210 « La transformation »

La Mystérieuse Société Bénédicte | Épisode 104

Star Wars : Le mauvais lot | Épisode 112 « Sauvetage sur Ryloth »

Le crocodile qui mangeait des mâchoires

Gordon Ramsay : Inexploré (S3) | Ep. Incroyable Islande

Rencontrez Spidey et ses incroyables amis (Short) (S1)

Fichiers d’attaque de requin (S1)

L’attaque des requins : l’histoire de Paige Winter

Gangs de requins

On a acheté un zoo

Quand les requins attaquent (S7)

Les requins les plus meurtriers du monde

Diffusion le 21 juillet

Tourneur & Hooch | Épisode 101 “Pour toujours et un chien”

Derrière l’attraction

Marvel Studios assemblés : la fabrication de Loki

Monstres au travail | Épisode 103 “La chambre endommagée”

Diffusion le 23 juillet

Jouer avec les requins

Cascadeur

Lycée Musical : La comédie musicale : La série | Épisode 211 « L’heure du spectacle »

La Mystérieuse Société Bénédicte | Épisode 105

Star Wars : Le mauvais lot | Épisode 113 “Infesté”

Maison d’amusement Disney Junior Mickey Mouse (S1) | Ep. Mickey le courageux !

Gordon Ramsay : Inexploré (S3) | Ep. Saint Mole Mexique

L’ère glaciaire : la fusion

Fichiers d’attaque de requin (S1)

Marcher avec des dinosaures (2013)

Diffusion le 28 juillet

Retourner les rôles avec Robin Roberts

Chip ‘N’ Dale: Park Life | Épisode 101 “Tu voleras des noix / Le bébé murmure / Il en faut deux pour s’emmêler”

Le monde merveilleux de Mickey Mouse | Lot 2

Monstres au travail | Épisode 104 « Les grands Wazowski »

Tourneur & Hooch | Épisode 102 “Une bonne journée à chien dur”

Diffusion le 30 juillet

Croisière dans la jungle | Accès Premier

Lycée Musical : La comédie musicale : La série | Épisode 212 « Deuxièmes chances »

La Mystérieuse Société Bénédicte | Épisode 106

Star Wars : Le mauvais lot | Épisode 114 « Manteau de guerre »

Disney Junior TOTS (S2)

Disney Sydney au maximum (S3)

Garfield

Gordon Ramsay : Inexploré (S3) | Ep. La cuisine Yooper du Michigan

Construit pour Mars : le Perseverance Rover

C’est tout ce que nous allons voir sur Disney+ au cours du mois de juillet. Nous reviendrons le mois prochain avec une liste de toutes les émissions et films à venir sur le service de streaming de Disney en août.

