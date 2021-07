Chaque nouveau film et émission de télévision

Chaque mois, NBC donne à chacun quelques raisons supplémentaires de penser à s’abonner à Peacock. Par exemple, en août 2021, les trois films de John Wick rejoindront la bibliothèque de streaming Peacock. Le service reçoit également un tas de films A Nightmare on Elm Street, les trois films Fifty Shades, les huit saisons de Weeds et une nouvelle saison de Departure.

Diffusion le 1er août

50 premiers rendez-vous, 2004* (* = exclusif à Peacock)

Un Noël d’enfant, 2008

Accro, 2017

Ali, 2001

Apollo 13, 1995

Armageddon, 1998

Mauvais garçons, 1995*

Mauvais garçons II, 2003*

Noir et Cuba, 2015

Cœur saignant, 2015

Brokeback Mountain, 2005

Candyman, 1992*

Chasse, 2021

Entraîneur Carter, 2005

colombienne, 2011

Le Courrier, 2013

Cowboys et extraterrestres, 2011

Manivelle, 2006*

Manivelle 2 haute tension, 2009*

Mort à Tombstone, 2013

Délivre-nous d’Eva, 2003*

Django déchaîné, 2012

Ne parle pas à Irène, 2017

Conduire, 2011

Contes extraordinaires, 2015

Point d’éclair, 2007

L’Aigle, 2011

Assez, 2002

L’Exorciste, 1973*

Les quatre fantastiques, 2005

Champ de rêves, 1989

Cinquante nuances plus sombres, 2017

Cinquante nuances plus claires, 2018

Cinquante nuances de Grey, 2015

L’entreprise, 1993

L’or du fou, 2008*

GI Joe : L’ascension du cobra, 2009

Les Goonies, 1985*

Hôpital hanté : Heilstatten, 2018

Rupture des Fêtes, 2016

Comment perdre un mec en 10 jours, 2003*

Moi, Robot, 2004*

Le Chacal, 1997

Jarhead, 2005*

Enfant Cannabis, 2014

Kung Fu Yoga, 2017

Terre des perdus, 2009*

Cuirassés, 2008*

Vie, 1999*

La cuisine de l’amour, 2011

L’avocat de Lincoln, 2011

Petits coquins, 1994*

McCanick, 2013

Rencontrez Joe Black, 1998*

Boule d’argent, 2011

Ma génération, 2018

Route Mystère, 2013

A Nightmare on Elm Street 2 : Freddy’s Revenge, 1985*

Un cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors, 1987*

Un cauchemar sur Elm Street 4 : Le maître des rêves, 1988*

Un cauchemar sur Elm Street 5 : L’enfant de rêve, 1989*

Un cauchemar sur Elm Street, 1984*

Un cauchemar sur Elm Street, 2010*

Notoire, 2009

Notting Hill, 1999

Une fois tombé, 2010

Paradoxe, 2017

Partisan, 2015

Philadelphie, 1993

La proposition, 2009

RIPD, 2013

Course, 2016*

Tigres de chemin de fer, 2016

Rigueur Morte, 2013

L’ascension de la légende, 2014

Brûlé, 2003

Shaolin, 2011

Conte de requin, 2004

Livre de jeu Silver Linings, 2012

Patinage à New York, 2013

Spartacus, 1960*

Carte d’identité spéciale, 2013

Steve McQueen : coureur du désert, 2015

Suprématie, 2013

Survivant, 2015

Plus chaud, 2013

Épée de vengeance, 2013

Héros de Tai Chi, 2012

Tai Chi Zéro, 2012

Le Bois, 2015

Train pour Busan, 2016

Boo 2 de Tyler Perry ! Un Halloween Madea, 2017*

Van Helsing, 2004

Très mauvaises choses, 1998*

Guerrier, 2011*

La colère de Vraja, 2013

X-Men, 2000

Zoey au max, 2013

Celebrity Game Face, Saison 1 (NBC)

Diffusion le 5 août

Départ, Saison 2 (Peacock Original)*

Hart to Heart, Saison 1, Episode Lot 1 (Peacock Original)*

Diffusion le 6 août

Madagascar Un peu sauvage, Saison 4

Diffusion le 9 août

John Wick, 2014*

John Wick : Chapitre 2, 2017*

John Wick : Chapitre 3 – Parabellum*

Family Game Fight, Saison 1 (NBC)

Diffusion le 12 août

Mauvaises herbes, saison 1-8

Ex-Rated, Saison 1 (Peacock Original)*

Hart to Heart, Saison 1, Episode Lot 2 (Peacock Original)*

Diffusion le 17 août

Diffusion le 19 août

Mon petit poney, 2017

Cinq chambres, saison 2 (Peacock Original)*

Hart to Heart, Saison 1, Episode Lot 3 (Peacock Original)*

Diffusion le 22 août

C’est compliqué, 2009*

Diffusion le 26 août

American Ninja Warrior Junior, Saison 1-2

Le monstre dans l’ombre (Peacock Original)*

Hart to Heart, Saison 1, Episode Lot 4 (Peacock Original)*

Diffusion le 31 août

C’est tout ce qui arrivera au service de streaming de NBC en août, mais nous reviendrons dans quelques semaines avec toutes les dernières émissions originales, films et contenus sous licence à venir sur Peacock en septembre.

