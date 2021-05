Chaque nouveau film et spectacle à venir sur Disney + en juin 2021 – .

Il se peut qu’il n’y ait plus jamais de «mois lent» pour Disney +. Marvel Studios a pris un mois de congé en mai, mais revient avec Loki en juin. WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier ont sans aucun doute eu du succès, mais les deux ont eu leurs détracteurs en ce qui concerne la capacité des deux séries à équilibrer la narration émotionnelle avec des scènes d’action bruyantes et colorées. Loki semble être le plus fou du groupe de loin, le dieu titulaire du mal sautant à travers les chronologies alors qu’il tente de se sauver de la réalité.

Cela seul placerait Disney + près du sommet de la pile de services de streaming pour juin, mais nous obtenons également le nouveau film de Pixar, Luca, le 18. Il s’agit du troisième film Pixar à faire ses débuts sur Disney + sans frais supplémentaires, après Onward and Soul, qui a fait l’objet d’une controverse. Néanmoins, il sera disponible à la surveillance pour chaque utilisateur avec un abonnement le mois prochain. Oh, et nous avons quatre autres épisodes de Star Wars: The Bad Batch.

Top Deal du jour Les cartes-cadeaux Amazon sont parfaites pour tout le monde – les nouveaux clients obtiennent un crédit de 15 $ sur 50 $ et plus avec ce coupon spécial! Prix: 25 $ – 200 $ + Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: GIFTCARD2021 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Voici toutes les nouveautés à venir sur le service de streaming Disney + tout au long du mois de juin:

Streaming le 4 juin

Raya et le dernier dragon

Amphibie de Disney (S2)

Bébés Muppet Junior Disney (S3)

Gordon Ramsay: Uncharted (S3) Ep. Texas Throwdown

L’âge de glace: l’aube des dinosaures

Nous à nouveau

X-Men Origins: Wolverine

Comédie musicale de lycée: la comédie musicale: la série | Épisode 204 «La tempête»

Big Shot | Épisode 108 «Tout pour moi»

Star Wars: Le mauvais lot | Épisode 106

Légendes des studios Marvel

Diffusion le 9 juin

Streaming le 11 juin

Disney Junior Puppy Dog Pals (S4)

Le millionnaire le plus heureux

Gordon Ramsay: Uncharted (S3) Ep. Côte sauvage du Portugal

L’incroyable Dr Pol (S18)

Zenimation | Première de la saison 2

Big Shot | Épisode 109 «Beth MacBeth»

Comédie musicale de lycée: la comédie musicale: la série | Épisode 205 «Le Quinceañero»

Star Wars: Le mauvais lot | Épisode 107

Streaming le 16 juin

Diffusion le 18 juin

Dino Ranch (S1)

Disney vient de rouler avec (S2)

Gordon Ramsay: Uncharted (S3) Ep. L’ingrédient du Maine

Heartland Docs, DVM (S3)

Luca

Big Shot | Épisode 110 «Le livre de jeu de Marvyn»

Comédie musicale de lycée: la comédie musicale: la série | Épisode 206 «Oui, et…»

Star Wars: Le mauvais lot | Épisode 108

Streaming le 23 juin

Streaming le 25 juin

Disney Bunk’d (S4)

Masques PJ (S4)

Gordon Ramsay: Uncharted (S3) Ep. L’aventure côtière de la Croatie

Courir sauvage avec Bear Grylls (S6)

Quand les requins attaquent (S1-S6)

La mystérieuse société Benoît | Épisode 101 «Un groupe d’orphelins intelligents»

Wolfgang

Comédie musicale de lycée: la comédie musicale: la série | Épisode 207 «Le voyage sur le terrain»

Star Wars: Le mauvais lot | Épisode 109

Diffusion le 30 juin

C’est tout ce que nous allons voir sur Disney + pendant le mois de juin. Nous serons de retour le mois prochain avec une liste de toutes les émissions et films à venir sur le service de streaming de Disney en juillet.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.