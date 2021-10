Chaque nouveau film Netflix jusqu’à la fin de 2021

La liste des films d’automne de Netflix occupe les abonnés depuis septembre. Le géant du streaming prévoit de sortir 43 films au cours des quatre derniers mois de 2021. Certains des films sont empilés avec des stars comme Leonardo DiCaprio, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Regina King, Ryan Reynolds, Dwayne « The Rock » Johnson, Sandra Bullock et Jennifer Lawrence, tandis que d’autres ne manqueront pas de faire des nouveaux arrivants des stars.

Certains des nouveaux films de Netflix pourraient être candidats aux Oscars en 2022. Jane Campion, mieux connue pour son classique primé aux Oscars The Piano, reviendra avec son premier long métrage depuis 2009 avec The Power of the Dog, mettant en vedette Cumberbatch comme un éleveur dont la vie change lorsque son frère rentre à la maison avec une nouvelle femme et un nouveau fils. Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee et Thomasin McKenzie jouent également dans le drame, qui sortira sur Netflix le 1er décembre après une sortie en salles limitée en novembre.

Marquez vos calendriers pour les films Netflix à venir jusqu’à la fin de l’année (fil) – NetflixFilm (@NetflixFilm) 23 août 2021

Un autre film qui ne manquera pas d’attirer l’attention des prix est Don’t Look Up, une nouvelle satire d’Adam McKay, le réalisateur de Anchorman et The Big Short. La comédie noire met en vedette DiCaprio et Lawrence en tant qu’astronomes qui partent en tournée médiatique pour avertir tout le monde d’un astéroïde prêt à détruire la terre. Le casting de stars comprend également Jonah Hill, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett et Meryl Streep. Faites défiler la liste complète des films Netflix à venir pour septembre, octobre, novembre et décembre.

Septembre (Partie 1)

2 septembre : l’au-delà de la fête

3 septembre : valeur

9 septembre : Blood Brothers : Malcolm X & Muhammad Ali (documentaire)

10 septembre : Kate

Le point culminant de ce lot est Worth, avec Michael Keaton en tant qu’avocat travaillant sur l’indemnisation des familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il est réalisé par Sara Colangelo et est basé sur le livre de l’avocat Kenneth Feinberg What is Life Worth?. Les fans de Mary Elizabeth Winstead voudront également regarder le film d’action Kate.

Septembre (Partie 2)

15 sept. : Cahiers de nuit

15 septembre : Schumacher

22 septembre : Intrusion

24 septembre : L’étourneau

24 septembre : My Little Pony : une nouvelle génération

29 septembre : On dirait de l’amour

29 septembre : Personne ne s’en sort vivant

L’étourneau réunit Melissa McCarthy et le réalisateur de St. Vincent, Theodore Melfi, pour une comédie sur un couple face au deuil à sa manière. McCarthy incarne Lilly, qui essaie également de tuer un oiseau ennuyeux niché dans son jardin, tandis que Chris O’Dowd joue son mari Jack. Ce film sortira en salles le 17 septembre.

octobre

1er octobre : le coupable

1er octobre : Diana : la comédie musicale

6 octobre : Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison

20 octobre : Trouvé

20 octobre : Dents de nuit

20 octobre: ​​Coincé ensemble

29 octobre : Armée des voleurs

The Guilty est la grande sortie à surveiller en octobre. Il s’agit d’un remake du film danois de 2018 du même nom, avec Jake Gyllenhaal. Antoine Fuqua réalisé sur un scénario de Nic Pizzolatto. Le casting de stars comprend Peter Sarsgaard, Paul Dano, Ethan Hawke et Riley Keough. Il sortira en salles le 1er octobre.

novembre

3 novembre : plus ils tombent

5 novembre : l’amour dur

5 novembre : un film de flic

10 novembre : Passage

19 novembre : cochez, cochez… BOUM !

24 novembre : meurtri

24 novembre : Robin Robin

29 novembre : 14 Pics : rien n’est impossible

Netflix sort plusieurs de ses films de novembre dans les salles avant qu’ils ne soient diffusés en streaming. Le western The Harder They Fall, avec Idris Elba et Zazie Beetz, sort en salles le 22 octobre. Le tic-tac de Lin-Manuel Miranda… BOUM ! sortira sur grand écran le 12 novembre. Bruised de Halle Berry ouvrira le 17 novembre.

décembre

1er décembre : Le pouvoir du chien

3 décembre : Shawn le mouton : le vol avant Noël

10 décembre : L’impardonnable

15 décembre : La main de Dieu

24 décembre : Ne cherchez pas

31 décembre : La fille perdue

Le pouvoir du chien sortira en salles le 17 novembre avant d’être disponible en streaming. L’impardonnable, avec Sandra Bullock, sort en salles le 24 novembre. La main de Dieu et Ne regarde pas en haut sortiront également en salles les 3 et 10 décembre, respectivement. The Lost Daughter sortira en salles le 17 décembre.

Sans date

Netflix a également annoncé des titres qui sortiront cet automne, mais le streamer n’a pas encore fixé de dates solides pour eux, note Deadline. Hypnotic et Fever Dream sortiront en octobre. A Boy Called Christmas, A Castle for Christmas et The Princess Switch 3 sortiront sur Netflix en novembre. Back to the Outback, Mixtape et Single all the Way ont été programmés pour décembre.

