Chaque nouvelle arme Halo Infinite (et comment les tuer)

Capture d’écran : 343 industries

Halo Infinite, dont la sortie complète est prévue le 8 décembre, mais dont le mode multijoueur a été publié par surprise en version bêta la semaine dernière, dispose d’un arsenal aussi robuste que n’importe quel autre Halo. Les piliers de la série sont fondamentalement les mêmes que jamais : le fusil de combat tire toujours en rafales à trois coups, l’aiguilleur transforme toujours les ennemis en porcs-épics roses explosifs, l’épée toujours en épée, etc. Mais au milieu de la familiarité, Halo Infinite ajoute 11 armes totalement nouvelles au mélange.

Ces nouvelles armes de non-destruction massive fonctionnent de manière inattendue. Bien sûr, les règles un (point) et deux (tir) s’appliquent à tous les niveaux ici. Mais presque toutes les nouvelles armes à feu présentent des aspects qui pourraient ne pas être immédiatement apparents, surtout si vous n’avez pas utilisé les exercices d’armes à un joueur de Halo Infinite, une série de didacticiels présentés comme des défis mais totalement dépourvus de tout enjeu.

Il y a aussi une incitation à maîtriser chacun d’eux. La passe de combat qui divise Halo Infinite dépend entièrement de la progression des défis quotidiens et hebdomadaires. Certains de ces défis sont du type « tuer X ennemis avec une arme Y que vous n’avez jamais utilisée ». (J’ai rechigné devant un récent défi qui m’a demandé de marquer 10 victoires avec un fusil de harceleur, une arme que j’avais peut-être utilisée deux fois auparavant. Ensuite, j’ai compris comment l’utiliser au mieux.) Si vous voulez vous classer rapidement, vous ‘ Vous devrez utiliser toutes les armes disponibles. Voici comment fonctionne chaque nouvelle arme dans Halo Infinite, ainsi que quelques conseils sur la façon de gérer la table avec elles.

Carabine à impulsion

Dans une première série, Halo Infinite n’a pas de fusil à plasma ni aucune de ses variantes. Au lieu de cela, l’arme à énergie Covenant standard est ce qu’on appelle la carabine à impulsions. Pensez-y comme un fusil à plasma (crache des globules drainant le bouclier) qui tire comme un fusil de combat (en rafales à trois coups). Votre meilleur pari est de l’utiliser comme vous le feriez avec son prédécesseur : tirer sur un ennemi plusieurs fois pour faire éclater ses boucliers, puis passer à votre pistolet pour un tir à la tête. Notez, cependant, que les projectiles de la carabine à plasma se déplacent glaciairement et sont facilement esquivés, alors utilisez-le directement plutôt que contre quelqu’un qui mitraille.

Pour une arme non explosive, le fusil à choc est incroyablement efficace contre les véhicules. Image : 343 Industries

Fusil de choc

Le fusil à choc est un fusil de tireur d’élite qui tire des balles électrifiées. Son truc est qu’une fraction des dégâts que vous infligez passera aux ennemis adjacents à votre cible. Le fait est que les dégâts sont si négligeables que vous ne devriez pas vous embêter à élaborer des stratégies pour les contourner. Au lieu de cela, et cela pourrait ne pas se produire au début, le fusil à choc est extrêmement efficace contre les véhicules : deux coups bloquent chaque véhicule sur lequel je l’ai testé (mangouste, fantôme, hachoir, phacochère, ce phacochère stupide qui n’a pas de tourelle) . Bat l’enfer d’essayer d’atterrir ce tir presque impossible sur le réservoir d’essence du fantôme.

Mangler

À première vue, le mangler ressemble exactement au mauler, une arme Halo de longue date qui se situait quelque part entre le pistolet et le fusil de chasse. Ce n’est pas du tout comme le mauler, même pas à distance. Le mangler, malgré ses apparences, est une arme de moyenne portée à un coup. C’est aussi fort : trois coups (deux corps, une tête) pour éliminer n’importe qui. Soyez simplement conscient de la chute de balle, qui est assez importante une fois que vous passez «un peu loin» et que vous vous dirigez vers un territoire «assez loin».

Perturbateur

Le perturbateur n’inflige pas immédiatement beaucoup de dégâts, mais applique plutôt un effet de dégâts sur la durée qui peut faire saigner votre ennemi une fois que vous avez cessé de le frapper. Vous pouvez le tirer un peu plus rapidement si vous appuyez manuellement sur la gâchette pour chaque tir, et les tirs du perturbateur semblent assez efficaces sur les ennemis qui ont déjà perdu leurs boucliers. (La carabine à plasma peut aider à cela.) De plus, elle empêche les boucliers de se recharger, donc si vous étiquetez quelqu’un avec plusieurs fois et qu’il se cache derrière, vous pourrez peut-être l’abattre avant que ses boucliers ne se rechargent. En fin de compte, si vous pouvez atterrir environ six coups, votre ennemi va probablement mourir. J’essaie toujours de trouver le meilleur cas d’utilisation pour celui-ci, mais je dirai ceci : c’est super drôle quand vous tuez quelqu’un à titre posthume avec.

Vous pourriez manquer le vieux fusil de chasse, mais le bouledogue vous oblige à apprendre de nouvelles stratégies à courte portée.Image : 343 Industries

Bouledogue

Halo Infinite supprime le fusil de chasse traditionnel (et sans doute surpuissant) de Halo. Son remplaçant, le bouledogue, ne peut pas tuer un ennemi entièrement protégé en un seul coup. Mais il tire heureusement plus vite et vous n’avez pas besoin de recharger chaque cartouche individuellement. Deux ou trois tirs tueront la plupart des ennemis à courte portée, ou vous pouvez faire un tir et le suivre immédiatement avec une attaque au corps à corps. Cela tuera n’importe qui instantanément, à condition qu’ils ne soient pas couverts par un surbouclier.

Vague De Chaleur

La canicule nécessite quelques calculs à la volée. Tu vois, il tire six projectiles. Vous avez besoin d’un peu plus (je ne suis pas sûr du nombre exact) que 12 pour tuer quelqu’un. En cliquant sur le joystick droit, vous pouvez basculer entre un modèle de tir horizontal ou vertical. De plus, les balles peuvent rebondir sur les surfaces. Voici donc la solution : effectuez deux tirs lorsque le réticule est vertical (au total 12), puis passez au schéma horizontal à couchette plus large, ce qui est un peu plus facile de frapper quelqu’un avec, pour achever les adversaires.

Fusil de traqueur

Dans un autre cas de 343 Industries éviscérant l’armurerie Covenant, Halo Infinite ne comporte pas de fusil à rayon (un fusil de sniper) ou de carabine (un pistolet de milieu de gamme). Ils sont conjointement remplacés par une arme singulière qui marie les aspects des deux : le fusil stalker. À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’un tireur d’élite ; vous pouvez zoomer deux fois et il a le même puits d’énergie que le fusil à faisceau, plutôt que les clips d’armes à plus courte portée. Ne vous laissez pas tromper. Le fusil stalker ressemble plus à la carabine qu’à toute autre chose : tire rapidement, inflige des dégâts modérés et fait le travail à peu près n’importe quelle distance. Vos « clips » sont mesurés par une jauge semi-circulaire au centre de l’écran, qui passe lentement du blanc au jaune au rouge lorsque vous tirez. Sept coups le font surchauffer. Évent après le sixième coup; sinon, le processus prend plusieurs secondes.

Il ressemble au DMR de Halo 4, mais le commando est entièrement automatique. Image : 343 Industries

Commando

Ne commettez pas la même erreur que tout le monde : le commando, qui arbore une silhouette similaire à celle du DMR des jeux précédents – et, pensez-vous, est une arme à un coup similaire – est un fusil entièrement automatique. Cela dit, tirer le tout à fond fait que le canon devient incontrôlable. Gardez les choses stables en tirant trois ou quatre coups à la fois.

Brochette

La brochette est, sans aucun doute, l’arme la plus amusante du jeu. Bien qu’il soit certes difficile de tirer, avec ce réticule de la taille d’une pièce de dix cents, vous tuerez n’importe qui d’un coup, peu importe où vous les frappez. Mais la brochette brille contre des cibles plus grandes : deux coups sur le capuchon et le kaboom d’un phacochère. Idem pour le fantôme (et autres véhicules).

Cindershot

Pour une arme présentée comme une alternative au lance-roquettes, le tir de cendres est un peu décevant. En tant que sorte de lance-grenades, le Cindershot est sans aucun doute puissant, capable de tuer les ennemis en un ou deux coups si vous touchez directement. Vous pouvez également faire rebondir des grenades sur des surfaces, il existe donc une stratégie pour essayer de les incliner contre les murs et les sols et vers les adversaires. Selon l’exercice d’arme en jeu, il y a un composant guidé par laser à chaque tour, mais je vais vous dire que je n’ai pas encore complètement compris comment l’utiliser efficacement sur Xbox. Mes amis sur PC me disent que c’est beaucoup plus facile avec une souris et un clavier qu’avec une manette Xbox.

Ravageur

Ne vous embêtez même pas. Il y a trop d’écart entre les tirs avec son mode de tir standard, vous laissant grand ouvert. Pendant ce temps, le tir secondaire (maintenez la gâchette enfoncée pour générer une flaque de feu qui blesse les ennemis au fil du temps) prend trop de temps à charger, est facile à esquiver et ne tue même pas les ennemis qui y sont pris. Si le ravageur apparaît sous quelque forme que ce soit dans vos hebdomadaires, utilisez simplement l’un de vos échanges de défis.