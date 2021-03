Chaque nouvelle émission de télévision et chaque nouveau film à Peacock en avril 2021 – .

À l’heure actuelle, vous pouvez penser à Peacock comme «ce service de streaming qui a volé The Office à Netflix», mais dans les mois à venir, NBCUniversal fera de son mieux pour se bâtir une réputation au-delà de ses sitcoms bien-aimées des années 1990 et 2000. C’est pourquoi avril pourrait être un gros mois pour Peacock, alors que la première saison de la série originale Rutherford Falls commence à être diffusée le 22 avril. Ed Helms a créé l’émission aux côtés de Sierra Teller Ornelas et Mike Schur, que vous connaissez peut-être en tant que co-créateur de Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, et seul créateur de The Good Place. Helms jouera également dans l’émission en tant que Nathan Rutherford, un descendant du fondateur de Rutherford Falls, New York.

Un nouveau spectacle de Mike Schur attirera certainement beaucoup de monde, mais ce n’est pas tout ce que Peacock apportera le mois prochain. Les abonnés reçoivent également un tas de grands films, notamment Being John Malkovich, Catch Me If You Can, Due Date, Jerry Maguire, Police Academy et Wet Hot American Summer.

Streaming le 1er avril

Beethoven, 1992 *

Le 2e de Beethoven, 1993 *

Être John Malkovich, 1999 *

Demoiselles d’honneur, 2011 *

Apportez-le, 2000 *

Amenez-le à nouveau, 2004 *

Apportez-le: tout ou rien, 2006 *

Casper, 1995 *

Arrête-moi si tu peux, 2002

Charlie Saint-Cloud, 2010 *

Moi, moche et méchant, 2010 *

Date d’échéance, 2010 *

Clôtures, 2016 *

Pieds heureux, 2006 *

Happy Feet Two, 2011 *

Comment perdre un mec en 10 jours, 2003 *

Cruauté intolérable, 2003 *

Jerry Maguire, 1995 *

Survivant solitaire, 2013

Monster High: règle des goules, 2012 *

Monster High: Great Scarrier Reef, 2016 *

Monster High: hanté, 2015 *

Monster High, Scaris City of Frights, 2013 *

Monster High: Bienvenue à Monster High, 2016 *

Monster High: Pourquoi les goules tombent-elles amoureuses, 2012 *

Mortal Kombat, 1995 *

Pas facilement cassé, 2009

Académie de police, 1984 *

Pousser, 2009 *

RIPD, 2013

Smokin ‘Aces 2: Bal des Assassins, 2009

Street Fighter, 1994 *

La rupture, 2006 *

Le jardinier constant, 2005 *

Le Wiz, 1978 *

Undercover Brother, 2002 *

Van Hesling, 2004 *

Été américain chaud et humide, 2001

Blippi, saison 1

Morphle, saison 1

Little Baby Bum, saison 1

Lancement de la chaîne de télévision classique

Diffusion le 2 avril

Law & Order: Crime organisé, saison 1 (NBC)

Manifest, saison 3 (NBC)

Real Housewives of New York, saison 12

WWE le jour de: FastLane 2021

Essais olympiques américains: la lutte commence en streaming

Diffusion le 3 avril

La Premier League se poursuit avec la semaine de match 30

Streaming le 4 avril

WWE Untold: Foley contre Edge WM22

Diffusion le 5 avril

Streaming le 6 avril

Conan le barbare, 2011 *

Streaming le 10 avril

Diffusion le 11 avril

Diffusion le 12 avril

Lancement de la chaîne Real Housewives

Streaming le 15 avril

Real Housewives of Beverly Hills, saison 10

Streaming le 16 avril

Retraite pour couples, 2009 *

Combat de poing, 2017 *

Le dilemme, 2011 *

Dateline Collection: le tueur parle

17 avril en streaming

Marathon de la chaîne Dateline 24/7

Diffusion le 18 avril

Marathon des canaux Dateline 24/7

Diffusion le 22 avril

La prochaine grande chose d’Archibald est là, saison 2 (Peacock Original) *

Rutherford Falls, saison 1 (Peacock Original) *

C’est tout ce qui est nouveau à venir sur le service de streaming de NBC en avril, mais nous reviendrons dans quelques semaines avec toutes les dernières émissions originales, films et contenus sous licence à venir à Peacock le mois prochain.

