Chaque nouvelle émission de télévision et chaque nouveau film à Peacock en juin 2021 – .

Peacock pourrait ne jamais dépasser Netflix ou Disney +, mais chaque mois, le service de streaming de NBC semble avoir au moins une émission originale qui rend un abonnement intéressant. En juin, ce spectacle est We Are Lady Parts, que le streamer décrit comme «une comédie musicale anarchique et irrévérencieuse à la suite d’un groupe punk féminin musulman – appelé Lady Parts – qui a pour mission de trouver un guitariste principal et peut-être, juste peut-être, obtenir un vrai concert.

Il y a également des films meurtriers à Peacock en juin, tels que Ghostbusters, Jurassic Park, The Matrix, The Hurt Locker, Hitch, Paddington, Brokeback Mountain et même les incomparables Serpents dans un avion. Dans l’ensemble, ce sera un très bon mois pour être abonné.

Streaming le 1er juin

Akeelah and the Bee, 2006 * (* exclusif à Peacock)

Beauté américaine, 1999

The Ant Bully, 2006 *

Institut de beauté, 2005

La cage à oiseaux, 1996

Blue Crush 2, 2011 *

Bifteck bleu, 1999

Le collectionneur d’os, 1999 *

Brokeback Mountain, 2006 *

Bruce Tout-Puissant, 2003 *

Opportunités de carrière, 1991

Le changement, 2011 *

Conan le barbare, 1982

Le chat au chapeau du Dr Seuss, 2003 *

Dumb and Dumber To, 2014

Loin du paradis, 2002

Fast Five, 2011 *

Ghostbusters, 1984 *

Ghostbusters II, 1989 *

Attelage, 2005 *

Hollywoodland, 2006 *

Le casier blessé, 2009 *

Jurassic Park, 1993 *

Jurassic Park III, 2001 *

Tuer Escobar, 2021 *

Petits Fockers, 2010 *

Jurassic Park: Le monde perdu, 1997 *

Amour et miséricorde, 2015 *

La matrice rechargée, 2003 *

Les révolutions matricielles, 2003 *

La matrice, 1999 *

Rencontrez les Fockers, 2004 *

Rencontrez les parents, 2000 *

Lait, 2008 *

Nanny McPhee, 2006 *

Le retour de Nanny McPhee, 2010 *

National Lampoon’s Animal House, 1978 *

Voisins, 2014

Jeux de patriotes, 1992

Peter Pan, 2003 *

Fantasme II, 1988 *

Noir Pitch, 2000 *

Rébellion! Stonewall !, 2019

Religieux, 2008 *

Serpents dans un avion, 2006 *

Jeu d’espionnage, 2001

La chose (’11), 2011 *

Carte sauvage, 2015 *

American Ninja Warrior, Saison 13 (NBC)

Small Fortune, Saison 1 (NBC)

Drag Heals, Saison 1

Évasion au Château DIY, Saison 4-5

Mariposa de Barrio, Saison 1

Pride, Saison 1

Transcendant, Saison 1-2

Diffusion le 2 juin

L’Amérique a du talent, saison 16 (NBC)

Les 50 plus grandes équipes de la WWE, épisode 1

Streaming le 3 juin

We Are Lady Parts, Saison 1 (Peacock Original) *

WWE Miz & Mrs., Saison 2

Streaming le 4 juin

Making It, Saison 3 (NBC)

Streaming le 6 juin

WWE The Day Of: The Mysterio’s Make History

Streaming le 7 juin

Escouade d’amitié de Magical Girl, saison 1

Wild Life, Saison 1

Devil May Care, Saison 1

Hell Den, Saison 2

The Pole, Saison 1

L’invocateur, saison 1

Diffusion le 9 juin

Vanderpump Dogs, Saison 1 (Peacock Original) *

Les 50 plus grandes équipes de la WWE, épisode 2

Streaming le 10 juin

TrollsTopia, Saison 3 (Peacock Exclusive)

Streaming le 11 juin

Real Housewives of Potomac, saison 5

Streaming le 13 juin

Streaming le 16 juin

Paddington, 2014 *

Tour Heist, 2011 *

Les 50 plus grandes équipes de la WWE, épisode 3

Streaming le 17 juin

Intelligence, saison 2 (Peacock Original) *

Diffusion le 20 juin

WWE The Ultimate Show: Ultimate Hell in a Cell

Streaming le 21 juin

Dateline Collection: Motifs tordus

Superstars (WWE), 8 nouveaux épisodes

Streaming le 23 juin

Capitol One College Bowl, saison 1 (NBC)

Défiez le champion, saison 1

Olympic Dreamers, Saison 1

Les 50 plus grandes équipes de la WWE, épisode 4

Streaming le 27 juin

Making WWE: Construire le spectacle

Diffusion le 30 juin

Les 50 plus grandes équipes de la WWE, épisode 5

C’est tout ce qui est nouveau à venir sur le service de streaming de NBC en juin, mais nous reviendrons dans quelques semaines avec toutes les dernières émissions originales, films et contenus sous licence à venir à Peacock le mois prochain.

