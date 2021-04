Chaque nouvelle émission de télévision et chaque nouveau film à Peacock en mai 2021 – .

Pour l’instant, il semble que nous puissions nous attendre à au moins un spectacle original de Peacock par mois. En avril, nous avons eu la première saison de Rutherford Falls, la dernière sitcom de Michael Schur (Parks and Recreation, The Good Place), avec Ed Helms et Jana Schmieding, qui jouent deux amis qui se disputent le patrimoine de la ville titulaire. En mai, Peacock réunira Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell et Busy Philipps en tant qu’anciens membres d’un groupe de filles des années 90 à succès unique qui obtient une seconde chance surprise de faire le gros des choses.

Top Deal du jour Les prises intelligentes Wi-Fi très populaires ne coûtent que 4,72 $ chacune avec ce coupon Amazon! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 18,89 $ Vous économisez: 8,10 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: EXSH75VZ Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Diffusion le 1er mai

Along Came Polly, 2004 * (* = exclusif à Peacock)

Chien Alpha, 2007 *

Une queue américaine, 1986 *

Une queue américaine: Fievel Goes West, 1991 *

L’identité Bourne, 2002 *

La Bourne Supremacy, 2004 *

Le Bourne Ultimatum, 2007 *

Garçon effacé, 2018 *

Casino, 1995 *

Catwoman, 2004 *

Manivelle, 2006 *

Manivelle 2 haute tension, 2009 *

Hébété et confus, 1993 *

EDTV, 1999 *

Elizabeth, 1998 *

Elizabeth: l’âge d’or, 2007 *

Evan tout-puissant: 2007 *

Lanterne verte (2011), 2011 *

À moitié cuit, 1998 *

Hellboy, 2019 *

Le Hobbit: un voyage inattendu, 2012 *

Le Hobbit: la bataille des cinq armées, 2014 *

Le Hobbit: La Désolation de Smaug, 2013 *

Kick-Ass 2, 2013

King Kong (’05), 2005 *

Année bissextile, 2010 *

Seigneur de la guerre, 2005 *

Miami Vice (’06), 2006 *

Hommes mystères, 1999 *

Vacances européennes de National Lampoon, 1985 *

Vacances de National Lampoon, 1983 *

Ciel d’octobre 1999 *

Être parent, 1989 *

Ennemis publics, 2009 *

Contes du capot, 1995 *

Top 5, 2014 *

Vacances à Vegas, 1997 *

Waterworld, 1995 *

Maison Blanche Down, 2013 *

Le bois, 1999

La fin du monde, 2013

Diffusion le 2 mai

WWE Untold: Deux mecs avec des attitudes

Diffusion le 3 mai

Diffusion le 6 mai

Girls5eva, saison 1 (Peacock Original) *

Lorsqu’un groupe de filles à succès unique des années 90 est échantillonné par un jeune rappeur, ses membres se réunissent pour donner une nouvelle chance à leurs rêves de pop star. Ce sont peut-être des femmes adultes qui équilibrent époux, enfants, emplois, dettes, parents vieillissants et douleurs à l’épaule, mais ne peuvent-elles pas aussi être Girls5eva?

Diffusion le 9 mai

Chronique de la WWE: Damien Priest

Diffusion le 10 mai

Championnat féminin américain Ninja Warrior (NBC)

Diffusion le 11 mai

Le meilleur de la WWE: Rematches WrestleMania

Diffusion le 13 mai

Intergalactique (Peacock Original) *

Diffusion le 14 mai

Dateline Collection: Drame d’audience

Diffusion le 16 mai

American Dreamz, 2006 *

Les Chroniques de Riddick, 2004 *

Icônes de la WWE: Rob Van Dam

Diffusion le 17 mai

Diffusion le 18 mai

Diffusion le 20 mai

Carmen Christopher: Street Special (Spécial Peacock Original Comedy) *

Def Comedy Jam, saison 7

Diffusion le 23 mai

Le meilleur de la WWE: Andre the Giant

Diffusion le 26 mai

Café Con Aroma (Telemundo)

Diffusion le 27 mai

Madagascar: A Little Wild, saison 3 (Peacock Exclusive) *

Comme tous ceux qui débarquent à New York, les jeunes résidents du zoo de Central Park ont ​​de grands rêves et de grands projets; Alex, Marty, Gloria et Melman poursuivent leurs rêves avec abandon, quelle que soit leur taille.

C’est tout ce qui est nouveau à venir sur le service de streaming de NBC en mai, mais nous reviendrons dans quelques semaines avec toutes les dernières émissions originales, films et contenus sous licence à venir à Peacock le mois prochain.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.