Chaque nouvelle émission de télévision et chaque nouveau film à venir à Peacock en juillet 2021

Peacock reste un outsider dans les guerres du streaming, mais mois après mois, le nombre d’originaux intéressants sur le service augmente. Par exemple, la programmation de Peacock en juillet 2021 comprend une nouvelle série intitulée Dr. Death, basée sur une histoire vraie sur un médecin terrifiant. En vedette dans l’émission sont Alec Baldwin, Christian Slater et AnnaSophia Robb. Les autres faits saillants de juillet incluent tous les films Harry Potter, les quatre entrées de la série The Hunger Games et la trilogie complète du Parrain.

Meilleure offre du jour Le gadget n°1 pour la maison intelligente de Prime Day est de retour en vente. De plus, obtenez un crédit de 40 $ avec la promotion Key d’Amazon ! Prix : 28,73 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Diffusion le 1er juillet

Noël des 3 ours, 2019

47 Ronin, 2013

Un seul coup, 2013

Abigaïl, 2019

Après le sorcier, 2011

Albion l’étalon enchanté, 2017

All Eyez on Me, 2017* (*exclusif à Peacock)

Et pendant que nous étions ici, 2012

Antz, 2017*

Mauvais professeur, 2011

Cuit à Brooklyn 2016

Boules de fureur, 2007*

Parce que je l’ai dit, 2007*

Tentacules des Bermudes, 2014

Mieux faire attention, 2016

Né le 4 juillet 1989

Boyz N The Hood, 1991

Boxer en carton, 2016

CarGo, 2017

Hommes des cavernes, 2013

Conan le Destructeur, 1984

Casse-cou, 2003*

Homme noir, 1990*

Dead Snow 2: Rouge contre Dead, 2014

La mort devient elle, 1992*

Impact profond, 1998*

Le roi des dinosaures, 2012

Faites ce qu’il faut, 1989*

Doomsday, 2008*

Fin des temps, 1999

Erin Brockovich, 2000*

Loin du paradis, 2002

Fast & Furious, 2009*

Fast Five, 2011*

Peur et dégoût à Las Vegas, 1998*

Trouver du poisson, 2017

Danse éclair, 1983

Escouade fantôme, 2014

Adultes, 2010*

Adultes 2, 2013*

Harry Potter à l’école des sorciers, 2001*

Harry Potter et la chambre des secrets, 2002*

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, 2004*

Harry Potter et la Coupe de Feu, 2005*

Harry Potter et l’Ordre du Phénix, 2007*

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, 2009*

Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, 2010*

Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, 2011*

Éclos, 2015

Hellboy II : L’Armée d’Or, 2008*

Je suis Bolt, 2016*

Je te prononce maintenant Chuck et Larry, 2007*

Dans la niche, 2014

Création, 2010*

Izzie’s Way Home, 2016

Mâchoires, 1975*

Mâchoires 2, 1978*

Mâchoires 3-D, 1983*

Mâchoires : La Vengeance, 1987*

Jetsons : le film, 1990*

Jonah : Un film Veggietales, 2002*

Junior, 1994

Bouquet de la jungle, 2017

Tuer Escobar, 2021*

King-Kong, 2005*

Toc Toc, 2015

Kung Fu Panda, 2008

Kung Fu Panda 2, 2011

Lutin, 1993*

Leprechaun II, 1994*

Leprechaun III, 1995*

Leprechaun 4 : perdu dans l’espace, 1997*

Leprechaun Origins, 2014*

Leprechaun V : Dans le capot, 2000*

Leprechaun VI : Back 2 Tha Hood, 2003*

Maman Mia !, 2008*

Megamind, 2021

L’homme de la lune, 2013

Monstres contre Aliens 2009

Momie : Le Tombeau de l’Empereur Dragon, 2008*

Non-stop, 2014

Fierté olympique, préjugés américains, 2016

Soldats de papier, 2002*

La princesse et le poney, 2011

Psychose, 1960*

Queens & Cowboys : une année droite sur le rodéo gay

L’homme de la pluie, 1988

Robin des Bois, 2010*

Modèles de rôle, 2008*

Le Club Aventure, 2017

Les vacances du meilleur homme, 2013

Les Oiseaux, 1963*

The Boss Baby : entreprise familiale, 2021*

Le Parrain I, 1972

Le Parrain II, 1974

Le Parrain III, 1990

Le Hulk, 2003

Les jeux de la faim, 2012

Les jeux de la faim : prendre feu, 2013

Les Hunger Games : Le geai moqueur – Partie 1, 2014

Les Hunger Games : Le geai moqueur – Partie 2, 2015

Le rapide et le féroce, 2017

Le Rapide et le Furieux : Tokyo Drift, 2006*

La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, 2003*

La petite sorcière, 2018

Les sept magnifiques, 2016*

La femme du prédicateur, 1996

Le récapitulatif, 2003*

La fraternité des pantalons de voyage, 2005*

Les crânes, 2000*

L’organisateur de mariage, 2001*

Sky Blossom : Journaux de la prochaine plus grande génération, 2021

Smokey et le bandit, 1977

Smokey et le bandit II, 1988

Smokey et le bandit III, 1983

Temps de neige, 2015

Frai, 1997*

Jumeaux, 1988

Van Helsing, 2004*

Grandir debout, 2004

Recherché, 2008*

XXX : Le retour d’Alex Cage, 2017*

Lost Speedways, Saison 2 (Peacock Original)*

Étouffer, Saison 1 (Peacock Original)*

Baby Einstein Classics, saison 1-7

Bad Girls Club, Saison 8-12

Karma familial, saison 1

Ville magique, saison 1-2

Marié à Medicine Atlanta, saison 7

Mighty Ones, Saison 2

Annonce d’un million de dollars Los Angeles, saison 12

PINKFONG ! Chansons et histoires, saison 1

Samouraï Pizza Cats, Saison 1

Shah’s of Sunset, saison 8

Très Cavallari, Saison 3

Femmes derrière les barreaux, saisons 1-4

Les tueurs les plus méchants du monde, saison 1-2

Diffusion le 3 juillet

La cabane dans les bois, 2012*

Diffusion le 4 juillet

Icônes de la WWE : Lex Luger

Icônes de la WWE : revisitées

Diffusion le 7 juillet

Le voyage des gymnastes d’élite des États-Unis, épisode 4 (Peacock Original)*

Arpo, Saison 1

Le garage de Gecko, saison 1

Allez Buster, Saison 1

Little Baby Bum, Saison 1

Morphie, Saison 2

Playtime avec Twinkle, Saison 1

Supa Strikes, Saison 1-3

Ranch T-Rex, Saison 1

Les Ring-A-Tangs, Saison 1

Temps de neige, 2015

Le club de selle, saison 1-3

Diffusion le 9 juillet

Chrisley Knows Best, Saison 8

Grandir Chrisley, saison 1-2

Snappé, saison 26-27

Diffusion le 14 juillet

Golden: The Journey of USA’s Elite Gymnastes, Épisode 5 (Peacock Original)*

Diffusion le 15 juillet

Signes, 2002

Le sixième sens, 1999

L’événement, 2008*

Le Village, 2004*

Incassable, 2000

Dr. Death, Saison 1 (Peacock Original)*

La prochaine grande chose d’Archibald est là !, Saison 3 (Peacock Original)*

La dynastie Ming, saison 1

L’ensemble de marionnettes d’Hollywood, saison 1-2

La lecture avec Kid Fury et Crissle, saison 1

Diffusion le 16 juillet

Les Sœurs de ’96 ; L’équipe olympique féminine de football des États-Unis de 1996 (Peacock Original)*

Finale olympique de football féminin ’96, 2021*

Ray, 2004*

Le Bureau d’ajustement, 2011*

Diffusion le 21 juillet

Le voyage des gymnastes d’élite des États-Unis, épisode 6 (Peacock Original)*

Diffusion le 22 juillet

Rêves olympiques avec les Jonas Brothers (NBC)

Diffusion le 23 juillet

Diffusion le 29 juillet

C’est tout ce qui est nouveau pour le service de streaming de NBC en juillet, mais nous reviendrons dans quelques semaines avec toutes les dernières émissions originales, films et contenus sous licence à venir sur Peacock le mois prochain.

Meilleure offre du jour Le gadget n°1 pour la maison intelligente de Prime Day est de retour en vente. De plus, obtenez un crédit de 40 $ avec la promotion Key d’Amazon ! Prix : 28,73 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission