CHAQUE ONCE D’ARGENT PHYSIQUE A ÉTÉ VENDUE JUSQU’À 1000X ⋆ .

Le prix de l’argent est aujourd’hui la moitié du niveau de janvier 1980. C’était le pic à 50 $ que l’argent a atteint à nouveau 31 ans plus tard en 2011. Mais hélas, les banques d’investissement, aidées par la BRI (Bank for International Settlement) et les banques centrales ont de nouveau réussi à le faire baisser et aujourd’hui l’argent n’est que de 26,10 $. .

Le prix actuel de l’argent n’a rien à voir avec l’offre et la demande. Dans un marché réel, le prix de l’argent serait nettement plus élevé. Dans un faux marché, les manipulateurs n’ont aucun problème pour supprimer le prix en vendant pratiquement illimité de faux papier-argent.

CHAQUE ONCE UNIQUE D’ARGENT D’INVESTISSEMENT PHYSIQUE EST ESTIMÉE POUR FAIRE DE 500 À 1000 RÉCLAMATIONS PAPIER.

Le clan LBMA et Comex a vendu leur argent physique jusqu’à 1000 fois plus.

Si un vendeur a une demande pour 1000 articles d’un produit dont il possède le seul disponible, il se frottera d’abord les mains puis exécutera une danse de la victoire. Il sait qu’il atteindra un prix astronomique.

Et c’est exactement ce qui se passerait sur un marché libre de l’argent. Mais comme les émetteurs de papier-argent savent qu’ils ont affaire à des acheteurs totalement ignorants qui ne comprennent pas qu’il n’y a pas d’argent, ils continueront à bourrer les acheteurs crédules de plus de faux argent.

Autrement dit, jusqu’à ce que les acheteurs se réveillent et demandent la livraison pour savoir que les coffres en argent sont vides.

Nous savons que le marché de l’argent est déjà très tendu. L’argent au détail peut atteindre des marges jusqu’à 50% et ils ont été à 100% de prime. Mais au moins, lorsque les gens achètent de l’argent au détail auprès d’un revendeur réputé et en prennent livraison, ils savent qu’ils ont du vrai argent.

J’ai souvent averti les investisseurs de ne pas acheter d’ETF ou de fonds de quelque nature que ce soit en or ou en argent. Les risques sont multiples. En voici quelques uns:

C’est un titre papier détenu dans le système financier

Il comporte de multiples risques de contrepartie

Les avoirs en or / argent ne sont pas séparés des actifs des dépositaires

Il ne possède pas d’or / argent directement

L’or / l’argent est stocké dans le système bancaire

L’or / argent détenu est probablement réhypothéqué

L’or / argent n’est pas entièrement assuré

Les investisseurs n’ont pas accès à leur or / argent

De nombreux rapports ont fait état de problèmes liés à la livraison physique de la menthe et des marchands d’or.

PROBLÈMES À LA PERTH MINT – ENCORE

John Evans d’As Good As Gold Australia a fait de nombreux reportages sur les problèmes de la Perth Mint. De nombreux investisseurs détenant du papier ou de l’argent synthétique auprès de la Perth Mint signalent des retards de 4 mois lorsqu’ils demandent la livraison. Même les clients qui ont demandé et payé le transfert de leur argent de non alloué à alloué se sont fait dire qu’ils ne pouvaient pas être livrés.

La Perth Mint appartient au gouvernement de l’Australie-Occidentale, vous ne vous attendez donc pas à ce qu’il renie ses engagements. Pourtant, je ne conserverais pas mon or auprès d’un gouvernement, que ce soit en Australie, au Canada ou aux États-Unis.

Fait intéressant, je me souviens que la Perth Mint avait des problèmes similaires il y a 10 ans, lorsque le délai pour obtenir la livraison physique des certificats d’or et d’argent était de 6 mois!

Ce n’est donc pas la première fois que la Perth Mint est en difficulté. Quand même une organisation appartenant au gouvernement ne peut pas faire confiance, cela montre clairement à quel point les investisseurs doivent être prudents.

ACHETEUR ATTENTION À TOUT PAPIER OR ET ARGENT

Il n’est pas facile pour les investisseurs en métaux précieux de naviguer dans la jungle des problèmes du marché des métaux précieux.

Vous ne pouvez pas faire confiance aux banques de lingots et à leurs papiers métalliques. Vous ne pouvez pas faire confiance à certains monnayeurs ou marchands de lingots. Vous ne pouvez pas faire confiance aux FNB ou aux fonds en or ou en argent. Vous ne pouvez pas faire confiance aux bourses à terme. Vous ne pouvez pas faire confiance aux banques pour détenir vos métaux.

L’or et l’argent doivent être détenus et détenus directement sous forme physique. Les métaux précieux doivent être stockés en dehors du système bancaire dans les coffres et juridictions les plus sûrs. L’investisseur doit également avoir un accès personnel direct au coffre-fort.

Vous ne devriez jamais stocker plus d’or et d’argent à la maison que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Cela n’aide pas avec un bon coffre-fort lorsque des cambrioleurs viennent chez vous et menacent des membres de votre famille lorsque vous y êtes.

HYPER- STAG- IN- DÉ- FLATION

Le débat sur la -flation se poursuit, les deux camps étant fermement convaincus de l’inflation ou de la déflation. Depuis de très nombreuses années, je suis fermement convaincu que ce cycle économique entraînera une hyperinflation.

Mais ce n’est pas aussi simple que cela. L’hyperinflation est un événement monétaire et survient à la suite d’une augmentation importante de la masse monétaire qui conduit à la dégradation totale de la monnaie.

Nous avons déjà à la fois une augmentation massive de la masse monétaire et toutes les principales devises qui ont diminué de 97 à 99%. La prochaine phase sera l’impression illimitée de monnaie combinée à une augmentation substantielle de la vitesse de la monnaie.

Cependant, l’hyperinflation n’est pas la seule flation que nous connaîtrons. Nous verrons également la stagflation et la déflation.

L’hyperinflation se produira dans la plupart des matières premières, y compris la nourriture, le pétrole, les actifs durables et en particulier l’or et l’argent.

Les actifs à bulles comme les actions, les obligations et l’immobilier connaîtront une déflation – du moins en termes réels. En termes réels, on entend mesuré en pouvoir d’achat constant comme l’or.

Il y aura également stagflation, ce qui signifie une stagnation économique combinée à l’inflation.

La flation que les gens ordinaires remarqueront sera l’hyperinflation. Le coût de la vie et surtout les prix des denrées alimentaires augmenteront considérablement. Dans le même temps, de nombreuses personnes perdront leur emploi. Les pensions et les paiements de sécurité sociale ne suivront en aucun cas l’inflation et de nombreuses personnes seront malheureusement démunies.

DESTRUCTION D’ACTIFS MASSIVE POUR LES RICHES

La déflation ou l’effondrement de la bulle des prix des actifs comme les actions, les obligations et l’immobilier (en termes réels) sera surtout remarqué par les riches. Ils connaîtront une baisse dévastatrice de leur richesse. La bulle actuelle des fortunes des milliardaires et des millionnaires éclatera et des centaines de milliards de dollars d’actifs partiront en fumée.

Les Arnaultes, Portes, Muscs, Bezos et Zuckerberg de ce monde ne comprendront pas à quelle vitesse leur richesse a disparu. Facile à venir et beaucoup plus facile à faire!

Mais ne vous méprenez pas. Aucun de ces gars ne sera pauvre. Ils auront toujours une richesse massive même si elle aurait pu diminuer de 75 à 95%. Évidemment, avec ce genre de baisse, ils se sentiront extrêmement pauvres.

Les plus grands bénéficiaires du prochain transfert de richesse seront les propriétaires de produits de base, comme la nourriture et les biens durables.

MARCHÉS

Le retournement des marchés approche lentement. Personne ne devrait maintenant détenir des actions ordinaires. Le risque est énorme et un crash peut survenir à tout moment. Cela ne vaut jamais la peine de retirer les derniers centimes d’un marché haussier de 40 ans (au moins). Pire encore de le suivre à 90% + en baisse (en termes réels) dans les années à venir.

