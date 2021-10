Chaque pays et opérateur prenant en charge Google RCS

RCS est une mise à niveau de l’ensemble de fonctionnalités de messagerie SMS standard qui existe sur tous les smartphones. Il ajoute des indicateurs de frappe, des reçus de lecture, des réactions emoji, la prise en charge du partage de fichiers de meilleure qualité, etc. En substance, il transforme les SMS de base en messagerie instantanée et fait de l’application Google Messages un concurrent d’iMessage et de WhatsApp. Même si beaucoup d’entre nous ont fait de nos applications de chat préférées une grande partie de notre vie, il y a des moments où nous avons encore besoin de quelque chose de simple et de beaucoup plus universel.

De nombreux utilisateurs d’Android sont prêts pour cette mise à niveau, et Google a pris l’initiative d’étendre le service, obtenant une meilleure prise en charge des opérateurs, Google Messages devenant l’application de messagerie par défaut pour la plupart des appareils Android vendus.

Où le RCS de Google est-il officiellement disponible ?

Google a maintenant déployé RCS via son application Google Messages dans le monde entier et seuls quelques pays manquent de support. Bien que l’assistance de l’opérateur ne soit plus spécifiquement nécessaire, vous devrez pouvoir télécharger l’application Google Messages et accéder aux services de Google. RCS est alimenté par Jibe Mobile, propriété de Google, bien que Jibe ait noté dans son annonce de sortie mondiale que, dans certains cas, la disponibilité de RCS dépend de votre appareil et de votre fournisseur de services.

Étant donné que Google Messages a été défini par défaut par de nombreux fabricants et qu’il est téléchargeable sur les autres, vous êtes libre d’utiliser la fonctionnalité sur l’un des meilleurs téléphones Android. Vous pouvez également utiliser n’importe quel opérateur, y compris les opérateurs prépayés. Cela vous permet également de choisir le meilleur forfait de téléphonie mobile quel que soit l’opérateur sans abandonner les fonctionnalités de chat.

Enfin, il est possible que l’application de messagerie par défaut de votre téléphone prenne déjà en charge RCS. Néanmoins, il existe des différences de compatibilité entre certaines de ces versions qui peuvent rendre certaines fonctionnalités indisponibles. Google a également ajouté des fonctionnalités souhaitables à son application, telles que le cryptage de bout en bout, qui peut ne pas être disponible avec d’autres applications.

Applications prenant en charge RCS

Google Messages est l’application qui fait des fonctionnalités de chat RCS une réalité pour la plupart des utilisateurs d’Android. Parallèlement à une mise à jour des services d’opérateur, Google Messages a apporté la messagerie de discussion RCS à la plate-forme, quel que soit l’opérateur ou le fabricant. Cette application peut également gérer vos messages SMS et MMS de vos amis qui n’ont pas mis à niveau vers la nouvelle norme, y compris les utilisateurs d’iPhone. Alors que quelques autres applications d’opérateurs ont activé la fonctionnalité, Google Messages est le moyen le plus simple d’activer RCS sur Android.

Les utilisateurs de Samsung ont peut-être également remarqué la fonctionnalité dans l’application Samsung Messages par défaut. Il peut être nécessaire de mettre à jour votre téléphone et vos applications pour activer la fonctionnalité.