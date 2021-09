Chaque performance de Robert De Niro dans un film de Martin Scorsese, classée

Le fait est que sur ces 9 films, je dirais qu’au moins 8 d’entre eux sont des chefs-d’œuvre. Et si je devais juger les films seul, je mettrais probablement Goodfellas au numéro 1. Mais je ne veux pas faire cette liste. Au lieu de cela, je préfère me concentrer sur les performances de De Niro dans ces 9 films. Dans certains de ces films, De Niro est le protagoniste, et dans d’autres, il est plus un personnage secondaire. Mais dans chacun d’eux, De Niro a agi de tout son cœur, rendant chacun d’entre eux mémorable. C’est à moi que tu parles?

Oh, et des spoilers mineurs à venir.