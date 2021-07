19/07/2021 à 17h11 CEST Le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Phiphat Ratchakitprakarn, a mis en garde contre l’éventuelle annulation définitive du Grand Prix MotoGP de Thaïlande, qui avait déjà été reporté en mars en raison de restrictions de voyage dues à la pandémie et a été délocalisé en octobre (15-17). Le politicien a […] More