08/08/2021 à 13:02 CEST

« Chaque canette compte », le programme européen sur le recyclage des canettes de boisson dans les événements et les espaces publics, a lancé la quatrième édition de la campagne « Circula tu lata » dans le but de promouvoir le recyclage des canettes de boisson auprès des vacanciers. En 2021, la campagne sera présente à La Corogne, Valence, Cadix et Málaga, avec un total de 27 plages rejoignant l’initiative.

Selon ses promoteurs, au cours du mois d’août, plusieurs équipes de des éducateurs en environnement visiteront les plages avec des sacs à dos les collectionneurs de canettes de boissons sensibilisent à l’importance du recyclage pendant les loisirs en milieu naturel.

“Avec des campagnes comme celle-ci, nous voulons encourager les citoyens à recycler aussi sur la plage, un petit geste avec un grand retour environnemental participant à une véritable économie circulaire”, a expliqué le directeur de ‘Cada Lata Cuenta’ en Espagne, Pablo García, à Presse Europe.

En outre, l’initiative cherche à faire passer le message que les canettes sont 100 % recyclables Ainsi, en les déposant dans le conteneur jaune, vous économisez de la matière et réduisez la consommation d’eau jusqu’à 70 % et la consommation d’énergie de 95 %, par rapport à la fabrication d’une canette de matière première neuve.

D’autre part, dans le cadre de la campagne, les baigneurs sont sondés connaître leurs habitudes de recyclage sur les plages afin d’aider les mairies à étudier la gestion des déchets dans les espaces publics et répondre aux besoins de la population.

Dans l’édition 2020 (qui a été réalisée sur 31 plages espagnoles), environ 2 000 enquêtes ont été menées qui ont révélé que, malgré le fait que 75% recyclent dans le conteneur jaune, 40% affirment qu’ils ne recyclent généralement pas dans la plage.

Cette année a lieu à La Corogne, un essai pilote de signalisation de conteneurs de recyclage sur les plages pour faciliter leur localisation et promouvoir leur usage auprès des citoyens.

Pour ce faire, ils ont placé des banderoles d’information dans les 16 stations de conteneurs de la plage de Riazor, en prenant la plage d’Orzán et ses 15 stations comme zone de contrôle, évaluant l’effet de différents panneaux sur le comportement des baigneurs.

Le test pilote a débuté le vendredi 30 juillet et se terminera le 15 août. Après le premier week-end de suivi, les données obtenues ont indiqué que le marquage des conteneurs favorise une meilleure classification, réduisant jusqu’à 9 % les déchets ne correspondant pas à chaque conteneur, obtenant une collecte plus propre et plus efficace.

Cela peut vous intéresser : Les Espagnols recyclent près de huit millions de récipients en verre par jour