Chaque projet à connaître

HBO planifie une série dérivée de Game of Thrones depuis des années maintenant, et l’une sera diffusée dans quelques mois, d’autres ont encore un long chemin à parcourir. Au moment d’écrire ces lignes, il peut y avoir jusqu’à 6 retombées – ou, comme l’a appelé l’auteur George RR Martin, « série à succéder ». Lisez la suite pour un résumé de ce qu’ils sont et de ce que nous savons sur chacun jusqu’à présent.

Game of Thrones est basé sur la série de Martin A Song of Ice and Fire, qui est notoirement inachevée, bien que le travail se poursuive. En attendant, Martin a établi une carte fantastique tentaculaire et une chronologie détaillée, fournissant la base de nombreuses émissions de télévision à partir de son travail. Il a également écrit une série de nouvelles intitulée The Tales of Dunk & Egg, un livre de style encyclopédie intitulé The World of Ice and Fire pour étoffer son cadre, ainsi qu’un livre d’histoire fictif intitulé Fire & Blood, qui détaille le règne de House Targaryen sur Westeros. Cela signifie que malgré le statut infâme de la série principale de Martin, il y a plus qu’assez de matériel pour être adapté et étendu à de nouvelles émissions de télévision.

Nous savons que HBO est là pour le long terme car en mars, The Hollywood Reporter a appris que le réseau avait renouvelé son accord global avec Martin. Cela signifie que le réseau paie à l’auteur une somme dans les « huit chiffres moyens » pour obtenir le premier choix de tous les projets qu’il peut présenter, en particulier les adaptations de sa prose. Cette annonce fait suite à plusieurs rumeurs et rapports sur d’éventuelles retombées en cours.

Martin lui-même dit qu’il reste concentré sur la finition de ses romans dans ses fréquents articles de blog. Il souligne également que les accords télévisés ne fonctionnent pas toujours, même pour une franchise aussi importante. Pourtant, les fans ne peuvent s’empêcher de regarder et d’espérer que leur concept préféré se rende jusqu’à l’écran. Voici tout ce que nous savons sur tous les « spectacles successeurs » de Game of Thrones actuellement en préparation.

‘Maison du Dragon’

House of the Dragon est actuellement en tournage au Royaume-Uni et devrait sortir en 2022. Son showrunner est l’écrivain Ryan Condal, et il a choisi Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys Targaryen, Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower, Emma D’Arcy dans le rôle de Rhaenyra. Targaryen et Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen. Les autres membres de la distribution incluent Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans et Sonoya Mizuno.

House of the Dragon est basé sur le dernier livre de Martin, Fire and Blood, qui est une histoire fictive de la dynastie Targaryen à Westeros. Le livre couvre environ 120 ans d’histoire dans les Sept Royaumes, mais le spectacle se concentrera sur une période d’environ 180 ans avant les événements de Game of Thrones. En ce moment, il y a une guerre civile au sein de la Maison Targaryen appelée La Danse des Dragons.

Ce sujet est parfaitement logique pour HBO, car il sera encore plus riche en action que la série originale. La Danse des Dragons a opposé une douzaine de dragons et encore plus de cavaliers dans une guerre totale. Cette série peut servir de pivot autour duquel d’autres séries plus expérimentales peuvent orbiter.

précédentsuivant

« 9 voyages »

(Photo : avec l’aimable autorisation de HBO)

Le prochain projet le plus développé à ce jour est une série sur Corlys « The Sea Snake » Velaryon, provisoirement intitulée 9 Voyages, selon un rapport de Deadline. Le serpent de mer sera un vieil homme dans House of the Dragon, mais Martin a documenté toute sa vie dans Fire and Blood et The World of Ice and Fire. C’est une figure énigmatique qui a navigué partout dans le monde au cours de ses « neuf grands voyages ».

Cette série serait en cours de développement par l’écrivain Bruno Heller (The Mentalist, Rome et Gotham) et une petite équipe créative, mais peu de détails sont disponibles jusqu’à présent. Cependant, les fans espèrent que les voyages de The Sea Snake permettront à Martin et aux créateurs de la série d’étendre davantage ce monde fictif au-delà des côtes de Westeros, et peut-être de faire des révélations sur les terres lointaines d’où viennent des légendes comme Azor Ahai.

précédentsuivant

« 10 000 vaisseaux »

(Photo : avec l’aimable autorisation de HBO)

10 000 navires est le titre provisoire d’une préquelle remontant encore plus loin dans l’histoire de Westerosi à l’immigration massive des Rhoynar vers Dorne. Dans l’histoire de Martin, la Rhoyne est une immense rivière du continent oriental d’Essos, qui abritait une puissante civilisation appelée Rhoynar. Cependant, lorsque les ancêtres de Daenerys, le Valyrian Freehold, ont commencé à empiéter sur leurs terres, la reine Rhoynish Nymeria a ordonné à tout son peuple de monter sur ses 10 000 navires et les a conduits à un exode massif pour chercher une nouvelle maison.

On ne sait pas exactement quand cette migration légendaire s’est produite, mais nous savons que le Destin de Valyria s’est produit environ 500 ans avant les événements de Game of Thrones. Quoi qu’il en soit, cette série pourrait faire la lumière sur les légendes de la magie de l’eau de Rhoynish et sur la mystérieuse culture Dornish dans le désert sud de Westeros. Jusqu’à présent, cette série reste une rumeur rapportée par Deadline, sans casting, écrivains ou autres créateurs en plus de Martin attachés.

précédentsuivant

« Dunk et un œuf »

Mis à part A Song of Ice and Fire lui-même, l’histoire la plus connue se déroulant à Westeros est probablement la nouvelle série de Martin Les Contes de Dunk & Egg. Ces courts livres à une perspective suivent l’humble chevalier de haie Ser Duncan le Grand et l’adolescent targaryen déguisé Aegon V – qui se fait appeler « Egg » – alors qu’ils parcourent le pays en accomplissant des actes chevaleresques. Ces histoires se déroulent environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones.

Martin a publié trois romans dans cette série, qui ont été rassemblés en un seul volume intitulé A Knight of the Seven Kingdoms. Des sources de HBO ont d’abord déclaré à Variety qu’une adaptation de cette série était en cours de développement, bien que les fans aient des doutes. Principalement parce que dans un article de blog de 2017, Martin a déclaré qu’il voulait écrire plus de romans Dunk & Egg et qu’il ne voulait pas que la série soit adaptée avant qu’elle ne soit terminée en raison de la controverse entourant Game of Thrones.

De plus, de nombreux fans s’attendent à ce que l’histoire de Dunk & Egg se connecte et ait un impact sérieux sur les événements de A Song of Ice and Fire. C’est parce que les nouvelles mènent vers un mystère dont Martin est protecteur – la « Tragédie à Summerhall ». Ils peuvent également fournir plus de détails sur le mystérieux personnage Bloodraven, qui passe d’un acteur politique à King’s Landing à Dunk & Egg au Greenseer à moitié mort qui apprend à Bran Stark à utiliser ses pouvoirs au-delà du mur dans la série principale. Si l’adaptation Dunk & Egg est vraiment en préparation, Martin ne l’a pas encore confirmé.

précédentsuivant

Options animées

(Photo : avec l’aimable autorisation de HBO)

Le Hollywood Reporter a eu vent d’un drame animé se déroulant à Westeros en cours de développement spécialement pour HBO Max. Cette émission aurait commencé des réunions avec des écrivains pour la développer davantage, mais jusqu’à présent, aucun détail sur l’intrigue ou le contenu n’a été publié.

Lors du reportage sur l’accord global de Martin la semaine dernière, THR a spéculé que la série animée pourrait avoir un style d’anthologie, car l’animation permettrait à la série de couvrir des décennies, voire des siècles, de l’histoire fictive de Martin en quelques épisodes. Fait intéressant, les écrivains Elio M. García et Linda Antonsson ont approuvé cette idée. Ils ont co-écrit The World of Ice and Fire avec Martin – un livre de style encyclopédie sur le monde de Westeros.

« Nous penserions certainement qu’une série animée World of Ice and Fire serait plutôt chouette comme émission d’anthologie! » ils ont écrit sur leur site de fans, Westeros.org.

précédentsuivant

Yi Ti

(Photo : HBO)

À la mi-juillet, The Hollywood Reporter a annoncé qu’un nouveau spin-off était en préparation pour explorer l’un des endroits les plus exotiques du monde fantastique de Martin : l’Empire d’or de Yi Ti. La nation est basée sur la Chine impériale et se trouve de l’autre côté de la carte de Westeros où elle reste embourbée dans le mystère. Il a été à peine mentionné dans l’émission télévisée Game of Thrones et apparaît rarement dans les livres non plus, bien que les détails dans Le monde de glace et de feu fascinent les lecteurs sans fin.

Certaines théories de fans spéculent que Yi Ti est la patrie d’origine des cavaliers de dragon, comme avant que les ancêtres de Daenerys ne forment le Valyrian Freehold. Il n’est pas certain qu’une émission télévisée aborde ou non ce genre de connexions. Les sources de HBO ont également déclaré à THR que l’émission Yi Ti serait probablement animée.

précédentsuivant

Projets mis au rebut

(Photo : HBO)

Bien que ce soient toutes les retombées de Game of Thrones en cours en ce moment, les fans pourraient ne jamais se remettre de la perte de la liste originale de successeurs – en particulier Bloodmoon. Le premier spin-off commandé pour piloter, Bloodmoon devait avoir lieu 10 000 ans avant les événements de Game of Thrones à l' »Age of Heroes ». Beaucoup s’attendaient à ce qu’il explique les origines des White Walkers, la construction du Mur et d’autres parties plus nuancées du monde magique de Martin.

Bloodmoon a filmé un pilote coûteux avec la showrunner Jane Goldman et la star Naomi Watts. Le fait qu’il n’ait pas été commandé en série à partir de là a laissé de nombreux fans le cœur brisé, et certains espèrent qu’il pourrait être récupéré à ce jour. Jusqu’à présent, HBO n’a fait aucune remarque indiquant que ce sera le cas.

Pendant ce temps, une rumeur plus récente indiquait qu’un drame était en cours de développement appelé Flea Bottom. Il se serait déroulé dans les bidonvilles de King’s Landing à une heure indéterminée, étoffant la ville et les gens qui y travaillent dur. Le Hollywood Reporter a annoncé la nouvelle de cette annulation en juillet.

Game of Thrones est maintenant en streaming sur HBO Max. House of the Dragon est en train de tourner et devrait sortir en 2022. En ce qui concerne les autres idées énumérées ci-dessus, les fans n’auront qu’à croiser les doigts.

précédent